Ρόμπερτ Νόρις: Πέθανε ο πρώτος κάουμποϊ της Marlboro

Ο Αμερικανός ηθοποιός Ρόμπερτ Νόρις, που υπήρξε ο πρώτος κάουμποϊ της Marlboro, πέθανε σε ηλικία 90 ετών, πλήρης ημερών και ήσυχος στο ράντσο του.

Η εικόνα του με το τσιγάρο στα χείλη και το λάσο στα χέρια πάνω στο άλογό του, τον έκανε διάσημο σε όλο τον κόσμο, ενώ μετά απο 12 χρόνια συνεργασίας με την εταιρεία καπνού ο Νόρις αποφάσισε να σταματήσει τη διαφήμιση θεωρώντας ότι δίνει κακό παράδειγμα στα παιδιά του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Tee Cross Ranches, στην ίδρυση του οποίου συμμετείχε ο Νόρις, ο ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή στις 3 Νοεμβρίου έχοντας αποκτήσει τέσσερα παιδιά, 13 εγγόνια και 18 δισέγγονα.

This weekend we lost a legend & one of Duke’s close friends, Bob Norris. Bob was a Colorado rancher & the original Marlboro man. He & his wife spent many Thanksgivings at 26 Bar Ranch with John Wayne and his family. Our condolences go out to the Norris family. pic.twitter.com/hF7MILAXto

