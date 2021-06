“Meet the heart of Greece” – Μεγάλη καμπάνια από την Περιφέρεια για την προβολή της Μαγνησίας

Την «επιθετική» πολιτική της στον τομέα του τουρισμού συνεχίζει η Περιφέρεια Θεσσαλίας με την δράση «meet the heart of Greece». Η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας δημιούργησε ψηφιακές υποδομές και ψηφιακό υλικό και συνέδεσε το δυνητικό κοινό του τόπου με τις ομορφιές του, γαστρονομία κλπ.

Όπως ανέφερε η αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας Δωροθέα Κολυνδρίνη η δράση «meet the heart of Greece» περιλαμβάνει λογαριασμούς σε Facebook, Instagram και YouTube όπου προβάλλονται μέρη της Μαγνησίας χωρικά και θεματικά ενώ διαρκεί είναι η συνεργασία με τους επαγγελματίες του τουρισμού. Το ψηφιακό υλικό συγκεντρώνεται από τον Ιούνιο του 2020 και θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2021. « Η ενέργεια έχει δυναμικό χαρακτήρα και θα ανανεώνεται διαρκώς. Ευελπιστούμε σε συνεργασία και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και περιμένουμε και από σας φωτογραφίες και video. Η διαδικασία είναι απλή καθώς κάποιος μπορεί να στείλει το υλικό με μήνυμα στο « meet the heart of Greece» και συγκεκριμένα στη σελίδα του στο facebook» σημείωσε η κ. Κολυνδρίνη΄.

Η αντιπεριφερειάρχης σημείωσε ότι η χρονιά ήταν δύσκολη και πως ο τουρισμός επλήγη. Στόχος της δράσης είναι η επανεκκίνηση του τουρισμού με posts που θα ενισχύσουν την ιδιωτικότητα των διακοπών, τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, τη γαστρονομία και τις εναλλακτικές μορφές γενικότερα.

«Μικρογραφία της πατρίδας μας η Μαγνησία και όλοι οι προορισμοί είναι στην καρδιά μας όπως και όλης της Θεσσαλίας. Αυτή η δουλειά είναι ένα αμάλγαμα όλων των 17 video και αξιοποιήθηκε τουριστικά όλος ο νομός» πρόσθεσε η κ. Κολυνδρίνη.

«Έχουμε ανεβάσει τον τουρισμό στη Μαγνησία 2000%» ανέφερε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός κάνοντας λόγο για ένα νέο τουριστικό προϊόν, απαράμιλλο κύρους.

Ο κ. Αγοραστός αναφέρθηκε σε όλες τις δράσεις που έχουν γίνει από την Περιφέρεια για την ανάδειξη και την ενίσχυση του τουρισμού όπως το υποβρύχιο μουσείο στην Αλόννησο. ¨Η διαφήμιση που έγινε στην Αλόννησο δεν πληρώνεται με τίποτα. Βραβεύτηκε δύο φορές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πήρε βραβείο πολιτιστικής και τουριστικής καινοτομίας. Και έχουμε κι άλλα ναυάγια στον Παγασητικό να αναδείξουμε. Το δεύτερο μεγάλο θαύμα είναι η λίμνη Κάρλα που ήταν όχι απλά άγνωστη αλλά πολύ υποβαθμισμένη και δεν υπήρχε πουθενά. Φτιάξαμε το μικροκλίμα της περιοχής που βοηθά τις αμυγδαλιές αλλά και τις μηλιές στην Ζαγορά» είπε.

Αναφέρει σε έναν νέο τουριστικό προϊόν, το «bird watching» με τα εκατοντάδες πουλιά που βρίσκονται στην Κάρλα και σημείωσε ότι ήδη ετοιμάζεται και δεύτερος οδηγός για τα πουλιά στην περιοχή.

Ακόμη αναφέρθηκε στις καμπάνιες που γίνονται και για άλλα τουριστικά προϊόντα και μίλησε για «καταιγισμό» στα ΜΜΕ και ειδικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δήλωσε ακόμη ότι υπάρχει βοήθεια προς τις αεροπορικές εταιρείες για να έλθουν στο αεροδρόμιο της Ν. Αγχιάλου και αναφορικά με τα υδατοδρόμια είπε ότι θα προκηρυχθούν το Σεπτέμβριο.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, όπως ανέφερε, βρίσκεται κοντά και στον αθλητικό τουρισμό με παγκόσμιες και πανευρωπαϊκές εκδηλώσεις. «Έχουμε εντάξει σημαντικά θρησκευτικά μνημεία, ιδίως στη Σκιάθο και στη Σκόπελο και την Αλόννησο αλλά και στο Πήλιο. Και βραβευτήκαμε και για θρησκευτικό τουρισμό. Αναδεικνύουμε και τον αρχαιολογικό τουρισμό όπως τα θέατρα Φθιωτίδων Θηβών και της Δημητριάδας που μαζί με τα θέατρα της Λάρισας θα γίνουν μία διαδρομή αρχαίων θεάτρων» σημείωσε ο κ. Αγοραστός.

Υπογράμμισε επίσης ότι η Περιφέρεια χρηματοδοτεί εκθέσεις και συμμετέχει σε συνέδρια ενώ ειδική αναφορά έκανε στα χρηματοδοτικά εργαλεία που βοήθησαν την αγορά και τους επιχειρηματίες.

«Δώσαμε 80 εκ. ευρώ για επενδύσεις και επανεπενδύσεις για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Είναι η ουσία και η απάντηση στην κρίση» είπε και ανέφερε τα ποσά που δόθηκαν σε επιχειρήσεις τουριστικές για στήριξη λόγω της πανδημίας. Πρόσθεσε ακόμη ότι «βγαίνει» σε λίγο καιρό και το νέο πρόγραμμα «ΑΝΑΣΑ» ενώ δόθηκαν και χρήματα στο ΕΠΑΝΕΚ για τουριστικές επιχειρήσεις για τη Θεσσαλία.

«Εμείς προσπαθούμε οι τουριστικοί προορισμοί να έχουν κέντρα υγείας, να έχουν βιολογικούς καθαρισμού. Δίνουμε λεφτά για νοσοκομεία, για σωστές υποδομές και για επαρκές και ποιοτικό νερό. Και στήσαμε και δωρεάν πλατφόρμα με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για όσους εκπαιδεύονται και παίρνουν πιστοποιητικό επάρκειας διαχείρισης της υγειονομικής κρίσης» τόνισε.