Πύργος του Άιφελ: Παραμένει κλειστός – Συνελήφθη ο αναρριχητής

Λήξη συναγερμού στον Πύργο του Άιφελ στο Παρίσι, καθώς το απόγευμα της Δευτέρας οι Αρχές συνέλαβαν τον αναρριχητή, ο οποίος εντοπίστηκε να σκαρφαλώνει στο εμβληματικό μνημείο.

Ο Πύργος του Άιφελ, όμως, παραμένει κλειστός μέχρι νεωτέρας -σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε- νωρίτερα, στη σελίδα του ιστορικού μνημείου στο Twitter.

«Εντοπίστηκε ένας άνθρωπος να σκαρφαλώνει στον Πύργο. Αυτή είναι η συνήθης διαδικασία που ακολουθούμε. Πρέπει να τον εμποδίσουμε να συνεχίσει και στην περίπτωση αυτή, εκκενώνουμε τον Πύργο», εξήγησε η εταιρεία διαχείρισης του μνημείου, χωρίς να είναι σε θέση να διευκρινίσει τον αριθμό των τουριστών που επηρέασε αυτό το μέτρο.

⚠️

🇫🇷 La #tourEiffel est actuellement fermée jusqu'à nouvel ordre. Pour éviter une trop longue attente, nous conseillons à nos visiteurs de reporter leur visite.

🇬🇧 The Eiffel Tower is currently closed until further notice. We kindly advise our visitors to postpone their visit.

— La tour Eiffel (@LaTourEiffel) May 20, 2019