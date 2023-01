Προσοχή στους κυβερνοαπατεώνες: Πώς θέλουν να εκμεταλλευτούν πολυαναμενόμενη τηλεοπτική σειρά που βασίζεται σε βιντεοπαιχνίδι

Μία από τις πιο πολυαναμενόμενες σειρές της ΗΒΟ ενδέχεται να μετατραπεί σε όχημα ηλεκτρονικής απάτης προειδοποιεί η Kaspersky. Ο λόγος για το «The Last of Us», που αναμένεται να κυκλοφορήσει τελικά στις 15 Ιανουαρίου του 2023 και βασίζεται στο παιχνίδι του PlayStation.

Αφού παρακολουθήσουν το «The Last of Us», πολλοί σίγουρα θα θέλουν να δοκιμάσουν το παιχνίδι και να ελέγξουν οι ίδιοι τις ενέργειες των αγαπημένων τους χαρακτήρων. Αλλά το «The Last of Us» προορίζεται αποκλειστικά για κονσόλες PlayStation μέχρι στιγμής. Κάτι που σκοπεύουν να εκμεταλλευτούν οι κυβερνοεγκληματίες που ήδη διαδίδουν αρχεία μιας εκδοχής του «The Last of Us» για υπολογιστή, ενώ στην πραγματικότητα αυτό το αρχείο δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη.

Οι ερευνητές της Kaspersky βρήκαν έναν ιστότοπο που προσφέρει τη δυνατότητα λήψης του «The Last of Us Part II» σε υπολογιστή. Οι χρήστες που δεν γνωρίζουν ότι αυτή η έκδοση του παιχνιδιού δεν είναι ακόμη διαθέσιμη για υπολογιστές, θα κατεβάσουν ένα κακόβουλο αρχείο αντί για το πραγματικό παιχνίδι.

Οι ειδικοί της Kaspersky ανακάλυψαν επίσης έναν phishing ιστότοπο που προσφέρει έναν κωδικό ενεργοποίησης για το «The Last of Us». Για να κατεβάσουν το αρχείο με τον κωδικό, οι χρήστες καλούνται να επιλέξουν ένα από τα «δώρα» που θα λάβουν μαζί με το παιχνίδι: για παράδειγμα, να πάρουν μια ολοκαίνουργια δωροκάρτα για PlayStation 5 ή Roblox αξίας 100 δολαρίων. Ωστόσο, μετά από αυτό οι χρήστες καλούνται να εισαγάγουν τα διαπιστευτήριά τους και τα δεδομένα της τραπεζικής τους κάρτας για να πληρώσουν το τέλος προμήθειας και έτσι θα πέσουν θύματα κλοπής.

Πώς να αποφεύγετε το phishing

Για να αποφύγετε να πέσετε θύματα κακόβουλων προγραμμάτων και απατών, η Kaspersky συνιστά στους χρήστες τα εξής:

Αποφύγετε links που προσφέρουν πρόωρη προβολή ταινιών ή τηλεοπτικών σειρών. Εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με την αυθεντικότητα του περιεχομένου, επικοινωνήστε με τον πάροχο ψυχαγωγίας σας.

Ελέγξτε την αυθεντικότητα του ιστότοπου πριν καταχωρίσετε προσωπικά δεδομένα και χρησιμοποιήστε μόνο επίσημες, αξιόπιστες ιστοσελίδες για να παρακολουθήσετε ή να κατεβάσετε ταινίες. Ελέγξτε ξανά τις μορφές URL και την ορθογραφία των ονομάτων της εταιρείας.

Δώστε προσοχή στις επεκτάσεις των αρχείων που κατεβάζετε. Ένα αρχείο βίντεο δεν θα έχει ποτέ επέκταση .exe ή .msi.

Χρησιμοποιήστε μια αξιόπιστη λύση ασφαλείας που εντοπίζει κακόβουλα συνημμένα και αποκλείει τοποθεσίες ηλεκτρονικού ψαρέματος (phishing).

Πηγή:ethnos