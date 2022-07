Προγράμματα εξωστρέφειας στο 5ο Γυμνάσιο Βόλου

Οκτώ προγράμματα Εράσμους μέσα στην περίοδο της πανδημίας, άλλα διαδικτυακά και άλλα διά ζώσης, και με ποικίλα θέματα, όπως η οικολογία, η υγεία, η παραπληροφόρηση, η ισότητα, η επιστήμη, τα μοντέλα διδασκαλίας υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται από το 5ο Γυμνάσιο Βόλου.

Όπως τονίστηκε από τη διεύθυνση του σχολείου, «παρά τις όποιες δυσκολίες, φέτος λόγω των περιορισμών από την πανδημία, το σχολείο μας κατάφερε επιτυχώς να συμμετάσχει αλλά και να ολοκληρώσει προγράμματα Erasmus+.

Είχαμε ξεκινήσει από το σχολικό έτος 2019 -2020 δύο προγράμματα ΚΑ 229 φιλοξενώντας στο σχολείο και στην πόλη μας τους εταίρους μαθητές και καθηγητές. Μετά από παράταση που πήραν έπρεπε να ολοκληρωθούν τη φετινή σχολική χρονιά 2021 -2022.

– Our health in our hands: Ελλάδα – Πολωνία – Εσθονία – Ιταλία. Νοέμβριος 2021: Έγινε η μετακίνηση 2 καθηγητών και 6 μαθητών στην Εσθονία. Δεκέμβριος 2021: Αντίστοιχα πραγματοποιήθηκε η μετακίνηση 2 καθηγητών και 6 μαθητών στην Πολωνία. Απρίλιος 2022: έγινε η ολοκλήρωση του προγράμματος με τη συμμετοχή 2 καθηγητών και 6 μαθητών στη Σαρδηνία.

– Eco – Logic: Ελλάδα – Πορτογαλία – Δανία – Ιταλία – Λιθουανία Δεκέμβριος 2021: Μετακινήθηκαν δύο καθηγητές και πέντε μαθητές στην Πορτογαλία. Απρίλιος 2022: έγινε αντίστοιχα η μετακίνηση 2 καθηγητών και 5 μαθητών στη Δανία. Μάιος 2022: Μετακίνηση 2 καθηγητές και 5 μαθητές στην Ιταλία. Ιούνιος 2022: Έγινε η ολοκλήρωση του προγράμματος στη Λιθουανία με τη συμμετοχή 2 καθηγητών και 5 μαθητών.

Πρόγραμμα ΚΑ 229 συνεχίζεται και τη σχολική χρονιά 2022 -2023.

– Eco – Echo: (Ελλάδα – Εσθονία – Τουρκία – Ισπανία).

– Πρόγραμμα ΚΑ 226 Cooperation for innovation and the exchange of good practices (Ελλάδα – Ισπανία – Λιθουανία – Ιταλία – Τουρκία – Βουλγαρία – Ρουμανία – Ρωσία).

– Juibad: Join us in the battle against disinformation. Οκτώβριος 2021: Συνάντηση στην Ισπανία – χώρα των Βάσκων. Μάρτιος 2022: Συνάντηση στην Τουρκία – Καππαδοκία.

– Πρόγραμμα ΚΑ 220 Equalist Euro: Ιούνιος 2022: Συνάντηση στην Τσεχία.

Έχει λάβει τη διαπίστευση:

Όπως τόνισε η διευθύντρια του 5ου Γυμνασίου Βόλου κ. Καίτη Γαρυφάλλου, το 5ο Γυμνάσιο Βόλου είναι το μοναδικό Γυμνάσιο στον Νομό μας που κατέχει Διαπίστευση Erasmus+, τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης, υλοποίησης προγραμμάτων Erasmus για τα έτη 2021 -2027. Οι διαπιστεύσεις Erasmus αποτελούν εργαλείο για τα σχολεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε διασυνοριακές ανταλλαγές και συνεργασία και τα οποία σχεδιάζουν την υλοποίηση δραστηριοτήτων μαθησιακής κινητικότητας σε τακτική βάση.

«Στο πλαίσιο αυτής της δράσης ξεκινήσαμε να συνεργαζόμαστε με διαπιστευμένα σχολεία της Ιταλίας, Γερμανίας και Ισπανίας. Τον Μάρτιο: Φιλοξενήσαμε καθηγητές και μαθητές του Ιταλικού σχολείου I.TT.G. Malafarina – Soverato και τον Μάιο φιλοξενήσαμε καθηγητές και μαθητές του Γερμανικού σχολείου Johannes – Scharrer Gymnasium of Nyremberg και του ισπανικού σχολείου IES Penyagolosa», είπε η κ. Γαρυφάλλου.

«Μέσα στην πανδημία ολοκληρώσαμε και υλοποιούμε οκτώ προγράμματα Ερασμους» συνέχισε και συμπλήρωσε πως μόνο φέτος μετακινήθηκαν στο εξωτερικό 30 μαθητές. Τι λένε, όμως οι μαθητές για την εμπειρία των Εράσμους; «Το Erasmus+ σου δίνει την ευκαιρία να ανακαλύψεις τον κόσμο, να εξερευνήσεις νέες πτυχές, να προκαλέσεις τον εαυτό σου, αλλά και να αυτοεξελιχθείς. Όλη αυτή η εμπειρία σού δίνει περισσότερη σιγουριά και αυτοπεποίθηση. Οι ανθρώπινες σχέσεις δεν έχουν να κάνουν με τη γλώσσα, τον πολιτισμό ή τη θρησκεία. Είναι αξιοθαύμαστο πόσο κοντά έρχεσαι με ορισμένους ανθρώπους μέσα σε λίγες μέρες. Τους νιώθεις τόσο δικούς σου που πολλές φορές ο αποχαιρετισμός καταλήγει σε δυνατές συγκινήσεις, δάκρυα και υποσχέσεις ότι «θα ξαναβρεθούμε» αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Και προσθέτουν: «Δεν πρόκειται απλά για ένα ταξίδι στο εξωτερικό, αλλά για μια εμπειρία που ίσως σου αλλάξει τη ζωή και σε φέρει πιο κοντά στον καλό σου εαυτό. Μαθαίνεις να τολμάς, να μη φοβάσαι, να δίνεις, να μοιράζεσαι, να εκφράζεις τη γνώμη σου… Νιώθεις δυνατός, γεμάτος αυτοπεποίθηση, ελεύθερος…».