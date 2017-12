Το πρόγραμμα της ενημερωτικής εκδήλωσης για την καύση σκουπιδιών από την ΑΓΕΤ

Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Καύση σκουπιδιών από την ΑΓΕΤ στο Βόλο» διοργανώνει η Επιτροπή Αγώνα Πολιτών Βόλου αύριο Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 18:30 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (κτήριο Παπαστράτου, αμφ. Κορδάτος).

Πρόγραμμα Εισηγήσεων:

Το ιστορικό της αδειοδότησης της ΑΓΕΤ Ηρακλής

Μάρκος Βαξεβανόπουλος (Δρ. Γεωλογίας Α.Π.Θ.)

Burning waste in cement kilns. Threat to the health-obstacle to Zero Waste

Καύση σκουπιδιών σε κλιβάνους τσιμεντοβιομηχανίας. Επικίνδυνο για την υγεία-εμπόδιο στη μηδενική παραγωγή απορριμμάτων

Paul Connet (Δρ. Χημείας, καθηγητής στο St. Lawrence University in Canton, New York)

Σχηματισμός διοξινών κατά την καύση RDF από τσιμεντοβιομηχανίες

Μιχαήλ Χριστόλης (Χημικός Μηχανικός, Σχ. Χημικών Μηχανικών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου)

Γνωριμία με τις διοξίνες. Ένας ιδιαίτερα επικίνδυνος χημικός ρύπος

Ιωάννης Γερόπουλος (Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος)

Δημόσιος και κοινωνικός χαρακτήρας της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Ελλάδα

Νίκος Σακούτης (Μέλος Δ.Σ. Περ. Ένωσης Δήμων Αττικής και Δ.Σ. Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας)

Προτάσεις για ένα καλύτερο μέλλον

Ιφιγένεια Ηλιοπούλου (ΕΔΙΠ, ΠΤΕΑ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παιδ. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση)