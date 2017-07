Το πρόγραμμα προβολών στην Εξωραϊστική

Δευτέρα 31/07

Ώρα Προβολής: 20:30

Αυτοκίνητα 3 (Μεταγλ) / Cars 3 (2017) – Διάρκεια: 109 λεπτά, Κινούμενα Σχέδια

Aμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Μπράιαν Φι. Με τις φωνές των: Σάκη Ρουβά, Δανάη Σκιάδη, Παύλο Κοντογιαννίδη, ΜΙχάλη Κοιλάκο, Βίκυ Καγιά.

Παραγκωνισμένος από μια καινούργια γενιά απίστευτα γρήγορων αγωνιστικών αυτοκινήτων, ο Κεραυνός Μακουίν, ξαφνικά μένει εκτός του αθλήματος που τόσο αγαπάει. Για να ξαναμπεί στο παιχνίδι, θα χρειαστεί την βοήθεια της πρόθυμης νεαρής τεχνικού, Κρουζ Ραμίρεζ, που έχει ένα δικό της πλάνο για τη νίκη, την έμπνευση του Ντοκ Χάντσον, αλλά και μερικές εντελώς απροσδόκητες ιδέες. Και θα αποδείξει τελικά ότι ο αριθμός 95 δεν έχει ακόμα ξοφλήσει, καθώς η μεγαλύτερη πίστα αγώνων του Piston θα δοκιμάσει την καρδιά ενός πρωταθλητή.

Δευτέρα 31/07 έως Τετάρτη 02/08

Ώρες Προβολής: 31/07 στις 22:30, 01/08 & 02/08 στις 21:30.

Άμεση Αποβίβαση! / Débarquement Immédiat! (2016) – Γαλλικά, Διάρκεια: 90′, Κωμωδία.

Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία Φιλίπ ντε Σοβερόν με τους: Αρί Αμπιτάν, Μεντί Σαντούν, Ριμ Κερισί

Ο Χοσέ έχει μια τελευταία έκδοση κρατούμενου πριν από την πολυπόθητη προαγωγή. Όμως, ο κρατούμενός του, Ακίμ, εξοργίζεται όταν αντιλαμβάνεται ότι του έχουν φορτώσει κατά λάθος την ταμπέλα του υποψήφιου τρομοκράτη και τον στέλνουν πίσω στην Καμπούλ. Αυτό που ξεκινά ως ταξίδι ρουτίνας καταλήγει σε μπελά, αφού το αεροπλάνο τους προσγειώνεται στη Μάλτα και ο Ακίμ διαφεύγει, αναγκάζοντας τον Χοσέ να ξεκινήσει το πιο τρελό ανθρωποκυνηγητό, με αναπάντεχες και εκρηκτικές επιπλοκές.

Πέμπτη 03/08 έως Κυριακή 06/08

Ώρα Προβολής: 21:30

Όλα Όσα Αγαπήσαμε / Mal de Pierres / From the Land of the Moon (2016) – Γαλλικά, Διάρκεια: 120 λεπτά, Δραματική

Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία Νικόλ Γκαρσιά με τους: Μαριόν Κοτιγιάρ, Λουί Γκαρέλ, Άλεξ Μπρεντεμίλ

Υποψηφιότητες:

Χρυσός Φοίνικας

Βραβείο της επιτροπής του Φεστιβάλ των Καννών

Μέγα Βραβείο Φεστιβάλ Καννών

Βραβείο Φεστιβάλ των Καννών Καλύτερου ηθοποιού

Βραβείο Γυναικείου ρόλου Φεστιβάλ Καννών

Βραβείο Φεστιβάλ των Καννών Καλύτερου σκηνοθέτη

Βραβείο Φεστιβάλ των Καννών Καλύτερου σεναρίου

Βραβείο Σεζάρ καλύτερης γυναίκας ηθοποιού

Βραβείο Σεζάρ καλύτερου σκηνοθέτη

Βραβείο Σεζάρ καλύτερης ταινίας

Βραβείο Σεζάρ Καλύτερης διεύθυνσης φωτογραφίας

Βραβείο Σεζάρ Καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου

Η Gabrielle (Μαριόν Κοτιγιάρ) κατάγεται από ένα μικρό χωριό στην Νότια Γαλλία, σε μία εποχή που το όνειρο της για αληθινή αγάπη λογαριάζεται από σκανδαλώδες έως και παρανοϊκό. Ενάντια στην θέληση της, οι γονείς της, την παντρεύουν με τον José, έναν έντιμο και στοργικό, Ισπανό αγρότη. Όταν την στέλνουν στις Άλπεις για να θεραπευτεί από τις πέτρες που εμφάνισε στα νεφρά, γνωρίζει τον γοητευτικό André, έναν τραυματία βετεράνο του πολέμου της Ινδοκίνας, που αναζωπυρώνει το πάθος που έκρυβε μέσα της. Με αυτόν τον καινούριο έρωτα η Gabrielle λαχταράει να το σκάσει από τον γάμο της που την κρατάει φυλακισμένη. Αυτή την φορά είναι αποφασισμένη να ακολουθήσει το όνειρο της.

Η Μαριόν Κοτιγιάρ γίνεται ένα με την απελπισμένα παθιασμένη ηρωίδα σε αυτή την πειστική και συγκινητική ιστορία.