Πρίγκιπας Ουίλιαμ για την κατάσταση της υγείας της Κέιτ Μίντλετον : Πάμε καλά

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έκανε νέες δηλώσεις στους δημοσιογράφους, λίγο μετά την επίσκεψή του στο κέντρο πρόληψης αυτοκτονιών James’ Place στο Νιούκαστλ.

Δημοσιογράφοι και βασιλικοί ανταποκριτές, με σημαίες του Ηνωμένου Βασιλείου συγκεντρώθηκαν έξω από το φιλανθρωπικό ίδρυμα για να συναντήσουν τον πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Όπως ήταν αναμενόμενο, μεταξύ άλλων, ρωτήθηκε για την Κέιτ Μίντλετον και την οικογένειά τους, αφού πριν λίγο καιρό έγινε γνωστό ότι διαγνώστηκε με καρκίνο.

Prince William gives an update on Kate and the kids pic.twitter.com/ZH63bi8zx1

— Daily Mail Online (@MailOnline) April 30, 2024