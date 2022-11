Πρίγκιπας Χάρι: Oι προπαραγγελίες για το βιβλίο του έχουν ξεπεράσει κάθε προσδοκία

Σύμφωνα με τον εκδοτικό οίκο Penguin Random House, το πολυαναμενόμενο βιβλίο του πρίγκιπα Χάρι με τον εύστοχο τίτλο «Spare» θα κυκλοφορήσει στις 10 Ιανουαρίου 2023. Αυτή τη στιγμή έχει εκτοξευτεί στην κορυφή μόνο από τις προπαραγγελίες.

Είναι ένα βαθιά προσωπικό και συναισθηματικό βιβλίο 416 σελίδων και περιγράφει το προσωπικό ταξίδι του Χάρι από το τραύμα στη θεραπεία και στη δύναμη της αγάπης, καθώς αναμφίβολα θα μοιραστεί λεπτομέρειες σχετικά με τη συνάντησή του με την Μέγκαν Μαρκλ.

Είναι γραμμένο από τον Αμερικανό μυθιστοριογράφο και δημοσιογράφο J. R. Moehringer, ο οποίος είχε γράψει τα δικά του απομνημονεύματα πριν ασχοληθεί με τη συγγραφή των άλλων, σύμφωνα με το Hello. Το βιβλίο του με τίτλο «The Tender Bar» έχει γίνει ταινία με πρωταγωνιστές τον Μπεν Αφλεκ (Ben Affleck) και τον Τζορτζ Κλούνεϊ (George Clooney). Οι New York Times περιγράφουν τον συγγραφέα ως «τον καλύτερο στο είδος του από τότε που η Μαίρη Καρ (Mary Karr) έγραψε το “The Liars’ Club”».

Spare πρίγκιπας Χάρι

Το βιβλίο που σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει ο διαθέσιμος, ο εφεδρικός, κοστίζει 14 λίρες στο Ηνωμένο Βασίλειο, 36 δολάρια στις ΗΠΑ και τα έσοδα θα διατεθούν σε δύο φιλανθρωπικούς oργανισμούς.

Πηγή:ethnos