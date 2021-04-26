Που θα γίνουν δωρεάν rapid tests αύριο στη Θεσσαλία

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με τους Δήμους και τον ΕΟΔΥ ανακοινώνει το πρόγραμμα δράσεων των ΚΟΜΥ για δωρεάν μαζικό δειγματοληπτικό έλεγχο στον γενικό πληθυσμό της Θεσσαλίας, για αύριο Μεγάλη Τρίτη 27 Απριλίου:
-Στην Π.Ε. Μαγνησίας:
09.00-14.00 ΜΑΖΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ
09.00-14.00 DRIVE THROUGH ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ
09.00-14.00 DRIVE THROUGH Α’ ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ
09.00-14.00 DRIVE THROUGH ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΒΟΛΟΥ
-Στην Π.Ε. Λάρισας:
08.30-14.00 ΜΑΖΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ
10.00-16.00 ΜΑΖΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
10.00-16.00 DRIVE THROUGH ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
10.00-14.00 DRIVE THROUGH ΦΑΡΣΑΛΑ
10.00-14.00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΤΕΛ
10.00-14.00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΣΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
-Στην Π.Ε. Τρικάλων:
09:30-11:30 ΜΑΖΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΥ ΚΟΥΡΣΟΥΜ ΤΖΑΜΙ
10:00-12:00 ΜΑΖΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΟΥΒΗΣ
11:00-13:30 ΜΑΖΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ (ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ)
12:00-15:00 ΜΑΖΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΠΌΓΕΥΜΑ:
17:00-20:00 ΜΑΖΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ (ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ)
-Στην Π.Ε. Καρδίτσας:
11:00-14:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΜΑ
10:00-15:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
11:00-14:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
11:00-14:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΙΤΕΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ
11:00-14:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ