Πού μπορείτε να κάνετε δωρεάν rapid test αύριο Τρίτη 9 Νοεμβρίου

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε συνεργασία με τους Δήμους και τον ΕΟΔΥ ανακοινώνει το πρόγραμμα δράσεων των ΚΟΜΥ για δωρεάν μαζικό δειγματοληπτικό έλεγχο στον γενικό πληθυσμό της Θεσσαλίας, για αύριο Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2021:
-Στην Π.Ε. Λάρισας:
08:00-15:30 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ / ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
08:00-15:30 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΣΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
08:00-15:30 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ/ΑΙΘΡΙΟ
08:00-15:30 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΤΕΛ
08:00-15:30 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΑΙΑ
09:00-12:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΦΑΡΣΑΛΑ /ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
09:00-12:00 ΑΝΟΙΚΤΗ ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ/ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
–Στην Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων :
08:00-16:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΤΟ ΚΑΠΗ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
08:00-14:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΟΛΟΥ/ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
08:00-14:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ
08:00-14:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΩ ΒΟΛΟ-ΤΟΜΥ ΙΩΛΚΟΥ
08:30-13:30 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΤΟΝ ΑΛΜΥΡΟ /ΕΝΑΝΤΙ Κ. ΥΓΕΙΑΣ
08:00-14:30 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΚΙΑΘΟΥ
-Στην Π.Ε. Τρικάλων:
07:30-14:30 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΣΠΟΤΙΚΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 09:30-15:30 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 5ο ΚΑΠΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
08:00-11:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
08:00-09:30 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
12:00-14:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
–Στην Π.Ε. Καρδίτσας:
08:00-16:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
08:00-14:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
08:30-11:30 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ Τ.Κ. ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΩΝ ΠΑΛΑΜΑ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
10:00-14:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΛΑΜΑ
11:30-14:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ Τ.Κ. ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ/ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
08:00-11:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ Τ.Κ. ΚΑΡΠΟΧΩΡΙΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ/ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
11:00-14:00 ΜΑΖΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ Τ.Κ. ΦΙΛΙΑΣ ΣΟΦΑΔΩΝ/ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ