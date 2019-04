Πολιτιστική συνάντηση εφήβων την Παρασκευή 3 Μαΐου στον Βόλο

Για πρώτη φορά το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων θα ανοίξει την ενότητα PRISMA, μια κοινότητα ανθρώπων με «ανήσυχο πνεύμα»…

Άνθρωποι που μοιράζονται την εμπειρία τους με τους νέους. Άνθρωποι που έχουν βιώσει την ισχύ που έχουν οι ιδέες ως φορέας αλλαγής νοοτροπιών και στερεοτύπων. Άνθρωποι που μας συμπαρασέρνουν σε ένα ταξίδι γεμάτο έμπνευση και κίνητρα, με αφετηρία αλλά και προορισμό τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Βιωματικές ιστορίες γεμάτες έμπνευση και αποφασιστικότητα!

Έρχεται την Παρασκευή 3 Μαΐου στις 18:00 στο Βόλο στο Συνεδριακό Κέντρο Βόλου , στη μεγαλύτερη πολιτιστική συνάντηση εφήβων στην Ελλάδα! Στην έναρξη θα εμφανιστεί το μουσικο -χορευτικό συγκρότημα κρουστών CARACATU για να δώσει τον παλμό της αλλαγής.

Η 35η Π.Α.Π.Ε. είναι αφιερωμένη στην θεματική της Ατζέντας 2030 και τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, οι ομιλίες των προσκεκλημένων στην εναρκτήρια εκδήλωση του prisma θα συνδέονται άμεσα με συγκεκριμένους στόχους.

Οι ομιλητές του prisma

Paul Efmorfidis, ιδρυτής Cocomat

π. Αθηναγόρας Λουκατάρης, Φάρος του Κόσμου

Φίλια Μητρομάρα, Δημοσιογράφος

Δημήτρης Μπουφίδης, φοιτητής Bioengineering & πρώην Aνιχνευτής

Αλέξανδρος Παπανδρέου, CEO & founder «Learning out of the box» και Πρόεδρος Χαρισμάθειας

Afzal Hozinze, ασυνόδευτος πρόσφυγας – The Home Project

Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους.

ΟΙ διοργανωτές καλούν όλους τους Βολιώτες σε αυτό το πρωτοποριακό εργαστήρι ιδεών, το οποίο θα αποτελέσει ένα μαγικό ταξίδι ανακάλυψης με πυξίδα το κοινωνικό όφελος, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν στο κάλεσμά τους.

«Ένα μεγάλο εγχείρημα για εμάς και μια μεγάλη ευκαιρία για την πόλη μας να δεχθεί ένα νέο πολιτισμικό δρώμενο που φέρνει μια νέα πνοή μέσα από τη σκέψη και το όραμα των νέων».

Για όσους θέλουν να γνωρίσουν το Prisma μπορούν να επισκεφθούν τα παρακάτω link: http://bit.ly/PrismaTalks

fb event: http://bit.ly/2UKefy3