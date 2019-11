Ποιος είναι ο Έλληνας καθηγητής που θα κάνει τη θεραπεία του Παναγιώτη Ραφαήλ

Ο μικρός Παναγιώτης-Ραφαήλ Γλωσσιώτης πάσχει από νωτιαία μυϊκή ατροφία τύπου Ι (SMA I). Η περιπέτεια της υγείας του αλλά και ο αγώνας που έδωσε η οικογένειά του για να καταφέρει το παιδί να ταξιδέψει στη Βοστόνη για να χειρουργηθεί, συγκίνησαν το πανελλήνιο. Πλήθος κόσμου συγκέντρωσε χρήματα για να μπορέσει ο μικρός να ταξιδέψει στις ΗΠΑ στις 14 Νοεμβρίου, για να λάβει στο διάσημο Νοσοκομείο Παίδων της Βοστόνης, γνωστό ως Boston Children’s Hospital, τη γονιδιακή θεραπεία.

Τη θεραπεία του 18 μηνών Παναγιώτη Ραφαήλ θα κάνει ο ομογενής γιατρός, Βασίλειος Δάρρας. Πρόκειται για τον επικεφαλής του Παιδιατρικού Νευρολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου Παίδων της Βοστόνης, ερευνητή και καθηγητή του πανεπιστημίου του Harvard με καταγωγή από το χωριό Καστανιά της Σάμου και απόφοιτο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο πλήρης τίτλος του στην Αγγλική είναι ο εξής: Basil Darras, MD Associate Neurologist-in-Chief; Chief, Division of Clinical Neurology; Director, Neuromuscular Center and Spinal Muscular Atrophy Program Professor of Neurology, Harvard Medical School.

Σύμφωνα με πολλά δημοσιεύματα αμερικανικών εφημερίδων και ιατρικών περιοδικών, ο δρ Δάρρας θεωρείται ειδήμων παναμερικανικού και παγκοσμίου κύρους.

