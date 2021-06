Πλειστηριασμοί: Στο “σφυρί” μεγάλο ξενοδοχείο της Σκιάθου και συγκρότημα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων

Αντιμέτωπες με το «σφυρί» των πλειστηριασμών βρίσκονται πολλές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα. Η σχετική λίστα με τα μεγάλα συγκροτήματα και τις μικρότερες μονάδες περιλαμβάνει αρκετές παλιές περιπτώσεις, ακόμη και σε βάθος τετραετίας, καθώς και νέες, ενώ διαρκώς εμπλουτίζεται.

Η ειδοποιός διαφορά σε σχέση με το παρελθόν είναι ότι πλέον, μετά από έναν σχεδόν χρόνο αναστολής λόγω της πανδημίας, οι πλειστηριασμοί επανέρχονται, και μάλιστα υπό το καθεστώς του νέου Πτωχευτικού Κώδικα, ο οποίος δεν αφήνει πολλά περιθώρια ελιγμών ή καθυστέρησης. Ετσι, μέχρι το τέλος της χρονιάς έχουν προγραμματιστεί περισσότερα από 40 «σφυριά» για ξενοδοχεία -χωρίς να περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις που έχουν ανασταλεί για διάφορους λόγους- από τη μία άκρη της Ελλάδας ως την άλλη, και ειδικότερα από τη Μακεδονία και τη Χαλκιδική μέχρι την Κρήτη και από την Κέρκυρα μέχρι την Πελοπόννησο, τη Μύκονο, τη Σκιάθο και την εξωτική Ελαφόνησο.

Το «Skiathos Blue Hotel» (πρώην «Nostos») της εταιρείας Ιωνική Ξενοδοχειακή (οικογένεια Σουγιουλτζόγλου) βγαίνει σε πλειστηριασμό την 1η Δεκεμβρίου με επισπεύδουσα τη Cepal Hellas και συνολική πρώτη τιμή προσφοράς 8.440.000 ευρώ. Βρίσκεται στη θέση Καναπίτσα-Τζανεριά, αναπτύσσεται σε βουνοπλαγιά 21,5 στρεμμάτων και έχει γράψει τη δική του ιστορία, καθώς λειτουργεί αδιάλειπτα από το 1971. Το ξενοδοχείο είναι δυναμικότητας 159 δωματίων και αποτελείται από κεντρικό κτίριο τεσσάρων επιπέδων συνολικής επιφάνειας 3.146 τ.μ., που έχει εκτιμηθεί στα 7.600.000 ευρώ (τιμή ανά δωμάτιο 46.626 ευρώ), ενώ περιλαμβάνει και συγκρότημα με 17 bungalows, με τιμή εκτίμησης 840.000 ευρώ (ανά δωμάτιο 49.412 ευρώ).

Επίσης, η «Villa Pappas» στη Σκιάθο, συγκρότημα 7 ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων, τάξης 3 κλειδιών, θα βγει σε πλειστηριασμό στις 21 Ιουλίου από επισπεύδοντες ιδιώτες και με πρώτη τιμή 280.000 ευρώ.

Το ενδιαφέρον της αγοράς είναι, βέβαια, εστιασμένο στο εμβληματικό «Out of the Blue Capsis Elite Resort», στην Αγία Πελαγία της Κρήτης, για το οποίο, όπως όλα δείχνουν, θα γίνει «μάχη γιγάντων» στις 15 Ιουλίου, οπότε και λήγει η προθεσμία υποβολής των προσφορών. Οι πληροφορίες μιλούν για περισσότερα από 20 «βαριά» ονόματα παικτών του κλάδου και ξένα επενδυτικά κεφάλαια που θα διεκδικήσουν το κολοσσιαίο συγκρότημα των 45.255 τ.μ. με τα 42 κτίρια και τις 39 πισίνες. Το ενεργητικό του «Out of the Blue» θα αλλάξει χέρια μέσω τεσσάρων (ταυτόχρονων) δημόσιων πλειοδοτικών διαγωνισμών.

Υπάρχουν όμως και όλα τα άλλα ξενοδοχεία που θα βγουν στο σφυρί των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών…

Το «Kandia’s Castle Resort»

Την κούρσα σε επίπεδο υψηλότερης τιμής πρώτης προσφοράς οδηγεί το 5άστερο «Kandia’s Castle Resort & Thalasso» στο Ναύπλιο, της εταιρείας Παλαμήδης Α.Ε. (Κ. Μάρκου Α.Ε. Τουριστικών Επιχειρήσεων), από τα γνωστά συγκροτήματα της ευρύτερης περιοχής. Για το συγκεκριμένο υπάρχει ενδιαφέρουσα προϊστορία, καθώς η Alpha Bank από το 2017 προσπάθησε να θέσει την επιχείρηση σε ειδική διαχείριση, αλλά η αίτησή της απορρίφθηκε από το Πρωτοδικείο Ναυπλίου.

Σημειώθηκε όμως και μία ακόμη πιο ενδιαφέρουσα ανατροπή μόλις πριν από πέντε ημέρες, αφού την 1η Ιουνίου το Πρωτοδικείο Ναυπλίου έκανε δεκτή την ανακοπή της εταιρείας διορθώνοντας αφενός το μέγεθος της έκτασης στην οποία αναπτύσσεται το συγκρότημα (σε 31.536,38 τ.μ. από 28.628,57 τ.μ.), αφετέρου υπερδιπλασιάζοντας την τιμή πρώτης προσφοράς σε 15 εκατ. ευρώ, από 6.023.642 ευρώ. Με αυτή την τιμή έχει προγραμματιστεί να βγει σε πλειστηριασμό την Τετάρτη 9 Ιουνίου και με επισπεύδουσα τη Cepal Hellas. Το «σφυρί» αφορά το δικαίωμα πλήρους κυριότητας ενός ενιαίου ακινήτου, συνολικής έκτασης 31.536,38 τ.μ.μαζί με το ξενοδοχειακό συγκρότημα που βρίσκεται στην παραλία Κάντια. Πρόκειται για ξενοδοχείο κλασικού τύπου και επιπλωμένων διαμερισμάτων, δυναμικότητας 137 δωματίων, ορισμένα εκ των οποίων διαθέτουν ιδιωτική πισίνα. Το συγκρότημα αποτελείται από 5 κτίσματα συνολικής επιφάνειας 6.306,99 τ.μ. Ακολουθεί το 5άστερο «Grande Mare Hotel, Spa & Wellness», της εταιρείας Ξενοδοχειακές Επενδύσεις Α.Ε., στις Μπενίτσες της Κέρκυρας, που μετά από δύο ανεπιτυχείς προσπάθειες και τρεις αναβολές λόγω της πανδημίας βγαίνει και αυτό σε πλειστηριασμό την ερχόμενη Τετάρτη 9 Ιουνίου. Αποτελείται από 16 αυτοτελείς και ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες, οι οποίες συγκροτούν ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα στη θέση Αγιος Στέφανος. Επισπεύδουσα είναι η Special Financial Solutions και η τιμή πρώτης προσφοράς παραμένει στα 9.060.000 ευρώ.

Το ιστορικό «Rex» της Καλαμάτας

Ενα από τα παλαιότερα και πιο γνωστά ξενοδοχεία της Καλαμάτας, το «Hotel Rex», που βρίσκεται στο εμπορικό και ιστορικό κέντρο δίπλα από το δημαρχείο της πόλης, βγαίνει σε πλειστηριασμό στις 7 Ιουλίου, με επισπεύδουσα τη Cepal Hellas. Διαθέτει 44 δωμάτια και αποτελείται από 4 ορόφους και δώμα συνολικής επιφανείας 2.966 τ.μ. Είναι η τρίτη φορά που επιχειρείται να βγει στο σφυρί. Αρχικά είχε προγραμματιστεί για τις 21 Οκτωβρίου 2020, με τιμή πρώτης προσφοράς 3.277.642 ευρώ, αλλά κατόπιν προσφυγής το Πρωτοδικείο Καλαμάτας διέταξε τη διόρθωση της κατασχετήριας έκθεσης με αύξηση στα 5.401.419 ευρώ.

Η καλύτερη μονάδα των Λειψών

Την ίδια μέρα, στις 7 Ιουλίου, έχει προγραμματιστεί το διπλό «σφυρί» για τις δύο μονάδες της εταιρείας Νεφέλη Α.Ε. στους Λειψούς και τη Λέρο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση επισπεύδουσα δεν είναι τράπεζα ή servicer, αλλά ιδιώτης, ιταλικής καταγωγής, πρώην μέτοχος της εταιρείας. Το «Nefeli Hotel Lipsi» είναι συγκρότημα 20 επιπλωμένων διαμερισμάτων στην περιοχή Κάμπος των Λειψών, σε απόσταση 30 μέτρων από τη θάλασσα. Η τιμή πρώτης προσφοράς έχει οριστεί στα 3,6 εκατ. ευρώ.

Η δεύτερη μονάδα στη Λέρο, το «Nefeli Hotel», βρίσκεται στο κέντρο του νησιού εντός του οικισμού της Αγίας Μαρίνας, είναι 3 αστέρων και αποτελείται από έξι αυτοτελή κτίρια τα οποία επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω αίθριων πλακόστρωτων διαδρόμων. Η τιμή πρώτης προσφοράς έχει οριστεί στα 1.790.000 ευρώ.

Και από τη Λέρο επιστρέφουμε στην Κέρκυρα και στη θέση Λιαπάδες, όπου βρίσκεται το «Liapades Beach Hotel». Το ξενοδοχείο της ομώνυμης εταιρείας αναπτύσσεται σε οικόπεδο 6.790,42 τ.μ., αποτελείται από χώρους άνω των 1.200 τ.μ., ενώ διαθέτει 48 δωμάτια και υπαίθρια πισίνα 100 τ.μ. Ο πλειστηριασμός έχει οριστεί για τις 21 Ιουλίου, με τιμή πρώτης προσφοράς στα 2.970.000 ευρώ και επισπεύδουσα την εταιρεία F.Κ. Food Logistics για απαίτηση 10.729 ευρώ.

Το «Lions Hotel» στο Μελισσοχώρι Ωραιοκάστρου της Θεσσαλονίκης βγαίνει για δεύτερη φορά σε πλειστηριασμό στις 30 Ιουνίου (ο πρώτος στις 14 Οκτωβρίου 2020 ήταν άγονος λόγω απουσίας πλειοδοτών), με επισπεύδουσα τη Cepal και τιμή πρώτης προσφοράς 2,8 εκατ. ευρώ. Το ξενοδοχείο ανήκει στην εταιρεία Λέοντος Μέλαθρον Α.Ε. (οικογένεια Παπαδόπουλου) και αναπτύσσεται σε έκταση 38.510 τ.μ.

Το «Heritage Hotel Kalari» είναι ένα ιδιαίτερο ξενοδοχείο που ξεκίνησε τη λειτουργία του πριν από περίπου 7 χρόνια. Βρίσκεται μέσα στο κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων και στεγάζεται σε μια παλιά στοά με μεγάλη ιστορία, από το 1600, επί της πολυσύχναστης οδού Καλάρη. Η αναστήλωση του παλιού οικοδομήματος διήρκεσε σχεδόν μια δεκαετία και σήμερα ξεχωρίζει για την πετρόκτιστη δόμηση, την υπόγεια κάβα-κελάρι και τον πολυτελή εξοπλισμό του.

Θα βγει σε πλειστηριασμό την ερχόμενη Τετάρτη 9 Ιουνίου με επισπεύδουσα τη Special Financial Solutions και τιμή εκκίνησης το 1,5 εκατ. ευρώ.

Σε Σιάτιστα και Πτολεμαΐδα

Το «Iberis Hotel», της εταιρείας Ρετζέπη Αννα και Φάκας Χρήστος Ο.Ε., αναπτύσσεται σε έκταση 5.058 τ.μ. στα όρια του οικισμού Σιάτιστα Κοζάνης, σε επικλινές ύψωμα και είναι συνολικής επιφάνειας 1691,83 τ.μ. Είναι γνωστό στους λάτρεις του χειμερινού τουρισμού και πρόκειται για μονάδα κλασικού τύπου 3 αστέρων, με δυναμικότητα 14 δωματίων και 34 κλινών. Διαθέτει μεγάλη ανοιχτή πισίνα 102 τ.μ., εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα 42,90 τ.μ., spa, δύο γυμναστήρια, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κ.ά. Εχει προγραμματιστεί να βγει σε πλειστηριασμό στις 9 Ιουλίου με επισπεύδουσα την Εθνική Τράπεζα και τιμή πρώτης προσφοράς 2.012.000 ευρώ.

Αλλο ένα ιδιαίτερο γνωστό ξενοδοχείο στη Δυτική Μακεδονία, το «Hotel Ioannou Resort» (της εταιρείας Π. Ιωάννου και Σία), έχει προγραμματιστεί να βγει σε πλειστηριασμό στις 8 Ιουλίου.

Είναι το μοναδικό τεσσάρων αστέρων ξενοδοχείο στον νομό και βρίσκεται 3 χλμ. έξω από την πόλη της Πτολεμαΐδας. Επισπεύδουσα είναι η Cepal, ενώ ως τιμή πρώτης προσφοράς ορίστηκε η εμπορική αξία του ακινήτου όπως αναπροσαρμόστηκε μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης, στα 1.942.067 ευρώ.

Στη Σαμαρίνα των Γρεβενών και με πανοραμική θέα στις βουνοκορφές του Σμόλικα βρίσκεται το 4 αστέρων ξενοδοχείο της εταιρείας Τουριστική Σαμαρίνας (Δ. Τσαγκούρης Ο.Ε.). Η μονάδα, που απέχει 15 χλμ. από το χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας, είναι συνολικού εμβαδού 2.637 τ.μ., αποτελούμενη από υπόγειο, ισόγειο και 2 ορόφους, με ανοιχτό χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων.

Ο αρχικός πλειστηριασμός για τον Απρίλιο αναβλήθηκε λόγω πανδημίας και τώρα έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Πέμπτη 10 Ιουνίου, με επισπεύδουσα την Intrum και τιμή πρώτης προσφοράς στα 1,8 εκατ. ευρώ.

Σε Κασσάνδρα και Πλαταμώνα

Μόλις 24 μέτρα χωρίζουν το «Hotel Azur» από τη μαγευτική παραλία στο Πολύχρονο Κασσάνδρας της Χαλκιδικής. Το ξενοδοχείο κατηγορίας 2 αστέρων και δυναμικότητας 28 δωματίων και 56 κλινών, που παλαιότερα λειτουργούσε με την ονομασία «Villa Kosmas», βγαίνει σε πλειστηριασμό στις 14 Ιουλίου, με επισπεύδοντα ιδιώτη και τιμή πρώτης προσφοράς, όπως ορίστηκε με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής, στο ποσό του 1,5 εκατ. ευρώ.

Το πολυτελές «Royal Palace», της ομώνυμης εταιρείας, που βρίσκεται στο κέντρο του Πλαταμώνα, μπροστά στο λιμάνι, είναι από τα πλέον σύγχρονα της περιοχής και διαρθρώνεται σε δύο κτίρια με επίκεντρο μια εντυπωσιακή πισίνα 96 τ.μ. Η κατάσχεση έγινε για οφειλή 80.000 ευρώ (μέρος της συνολικής απαίτησης) από τη Cepal και έχει προγραμματιστεί να βγει σε πλειστηριασμό στις 7 Ιουλίου με τιμή πρώτης προσφοράς στα 1,4 εκατ. ευρώ.

Το «Dryades Hotel» (της εταιρείας Δ. Κοτίδη και Σία) στη θέση Χώρας Νερό στη Νάουσα θα βγει σε πλειστηριασμό στις 23 Ιουνίου, με επισπεύδουσα την Intrum Hellas και τιμή πρώτης προσφοράς 1.088.000 ευρώ.

Το ξενοδοχείο «Ποσειδώνιο» στην Τήνο (οικογένεια Στεφάνου), από τα πιο γνωστά και πάνω στην παραλία της Χώρας, συνολικής επιφάνειας 1.139,00 τ.μ., βγαίνει σε πλειστηριασμό στις 27 Ιουλίου από τη Cepal με τιμή πρώτης προσφοράς 820.000 ευρώ.

Το «Hotel Kouria» είναι κτισμένο στις πλαγιές του Κισσάβου, 500 μέτρα από την πλατεία του ιστορικού χωριού των Αμπελακίων, και αποτελεί ένα από τα γνωστά ξενοδοχειακά συγκροτήματα της Θεσσαλίας. Θα βγει σε πλειστηριασμό στις 16 Ιουνίου από τη Cepal με πρώτη τιμή 800.000 ευρώ.

Ενα… μικρό χωριό στο Βροντάδο της Χίου (στη θέση Πάτος), που ανήκει στην υπό εκκαθάριση τουριστική εταιρεία Argo Α.Ε., έχει προγραμματιστεί να βγει στο σφυρί στις 15 Δεκεμβρίου, με επισπεύδουσα την Amoeba lssuer Designated Activity Company και τιμή πρώτης προσφοράς 1.190.000 ευρώ.

Στις 9 Ιουλίου, με επισπεύδουσα τη Cepal και τιμή πρώτης προσφοράς 2.039.000 ευρώ, βγαίνει σε πλειστηριασμό ένα οικόπεδο της εταιρείας Αλεξάντερ Μπέυ Οικοδομική και Τουριστική, εντός των ορίων του οικισμού Αραχωβίτικων του Δήμου Ρίου συνολικής επιφάνειας 21.625,15 τ.μ. μαζί με το υπάρχον κτιριακό συγκρότημα που λειτουργούσε ως ξενοδοχείο Β’ τάξης με την επωνυμία «Alexander Bay».

Ενα ακόμη οικόπεδο (20.799,80 τ.μ.) με υπό κατασκευή ξενοδοχείο (της εταιρείας Χ. Κάσαρης Α.Ε.) στον Δήμο Ηλιδας θα βγει σε πλειστηριασμό στις 21 Ιουλίου με επισπεύδουσα την Παν-Ηλις Τεχνική Κατασκευαστική και τιμή 1.068.700 ευρώ.

Την ίδια μέρα θα χτυπήσει το σφυρί και για το «Galaxy Hotel» στην Καλαμάτα (της εταιρείας Λαγωνικάκος Ξενοδοχειακή) με επισπεύδουσα τη Cepal και τιμή πρώτης προσφοράς 981.954 ευρώ.

Στις 21 Ιουλίου θα γίνει ο πλειστηριασμός και για ημιτελή ξενοδοχειακή μονάδα, σε οικόπεδο 4.921,50 τ.μ., στην Ερεσό της Λέσβου (οικισμός Γαββαθάς), με επισπεύδουσα τη Cepal και πρώτη τιμή 863.000 ευρώ.

Εδώ και δύο χρόνια έχει εμπλακεί με την περιπέτεια των πλειστηριασμών η Πικρολίμνη Kιλκίς A.E. που διατηρεί το ομώνυμο διώροφο ξενοδοχείο στην περιοχή. Είναι B’ κατηγορίας, με 23 δωμάτια και spa και τώρα ξαναβγαίνει στις 16 Ιουνίου, με τιμή εκκίνησης 981.180 ευρώ και επισπεύδουσα την PQH Ενιαία Εδική Εκκαθάριση.

Την ίδια μέρα (16 Ιουνίου) θα χτυπήσει το σφυρί για το 4 αστέρων ξενοδοχείο «Νηρηίδες» (Φασουλέτος Β.-Κόλια Μ. Ο.Ε.) στα Πηγάδια Καρπάθου, με επισπεύδουσα τη Cepal και τιμή πρώτης προσφοράς 905.013 ευρώ. Είναι τετραώροφο συνολικής επιφανείας 1.733,2 τ.μ. και διαθέτει 25 δωμάτια και 4 σουίτες.

Στις 30 Ιουνίου βγαίνει σε πλειστηριασμό το 2 αστέρων «Corfu Andromeda» στους Περουλάδες της Β. Κέρκυρας, το οποίο περιλαμβάνει πέραν του αρχικού κτιρίου και νέο με επιπλωμένα διαμερίσματα. Επισπεύδουσα είναι η Cepal και η τιμή πρώτης προσφοράς 1.120.000 ευρώ.

Λίγο αργότερα, στις 23 Ιουλίου, ακολουθεί το ξενοδοχείο της εταιρείας «Letrina Travel» στην περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας, με επισπεύδουσα τη Cepal και πρώτη τιμή 660.000 ευρώ.

Πέντε ημέρες μετά, στις 28 Ιουλίου, βγαίνει, πάλι από τη Cepal, το ξενοδοχείο «Limenari» της εταιρείας Ν.Δ. Μαραγκός στα Φιλιατρά Μεσσηνίας. Είναι Γ’ τάξης με 34 δωμάτια και η πρώτη τιμή προσφοράς ορίζεται στις 639.000 ευρώ.

Το «Sintrivanis Resort Beach» (της εταιρείας Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Συντριβάνη) στην παραλία της Σκοτίνας αναπτύσσεται σε οικόπεδο 5.059,60 τ.μ. και βγαίνει σε πλειστηριασμό από τη Cepal στις 7 Ιουλίου με πρώτη τιμή 610.000 ευρώ.

Στο Λέχαιο Κορινθίας βρίσκεται το ξενοδοχείο της εταιρείας Κορινθιακή Ακτή Α.Ε. που είναι τετραώροφο και δυναμικότητας 108 κλινών. Το ξενοδοχείο λειτούργησε μέχρι το 2005, αλλά στη συνέχεια στο πλαίσιο ανακαίνισής του έγιναν καθαιρέσεις όλης της οικοδομής πλην του σκελετού και έκτοτε παρέμεινε ημιτελές. Βγαίνει σε πλειστηριασμό στις 23 Ιουλίου από τη Cepal με αρχική τιμή 566.000 ευρώ. Στον Αγιο Νικόλαο του οικισμού Σκάλας Ποταμιάς, στη Θάσο, βρίσκεται το ξενοδοχείο Γ’ τάξης και 850 τ.μ. περίπου, που διαθέτει 23 δωμάτια. Βγαίνει σε πλειστηριασμό την ερχόμενη Τετάρτη 9 Ιουνίου, με επισπεύδουσα την Alpha Bank και πρώτη τιμή 480.000 ευρώ.

Την ίδια μέρα το σφυρί θα χτυπήσει και για το μικρό ξενοδοχείο 10 δωματίων της οικογένειας Π. Κουτσόγιωργα στις Καρυές Λακωνίας, με επισπεύδουσα την PQH και πρώτη τιμή 452.748 ευρώ.

Το ξενοδοχείο «Εβρος» στην παραλία της Κατερίνης, Γ’ κατηγορίας με συνολική επιφάνεια 900 τ.μ., βγαίνει στις 7 Ιουλίου, με επισπεύδουσα τη Cepal και τιμή πρώτης προσφοράς 400.000 ευρώ.

Το διατηρητέο διώροφο μικρό ξενοδοχείο του Χρ. Σιουκιουρόγλου στην πόλη της Βέροιας, εμβαδού 200 τ.μ. περίπου, βγαίνει σε πλειστηριασμό στις 9 Ιουνίου από την Intrum, με πρώτη τιμή 390.000 ευρώ. Στη θέση Καλλιθέα της πόλης της Τήνου βρίσκεται το μικρό τριώροφο ξενοδοχείο Β’ τάξης, δυναμικότητας 11 δωματίων, του Ιακ. Παράβαλου, που βγαίνει σε πλειστηριασμό με πρώτη τιμή 350.000 ευρώ στις 7 Ιουλίου και επισπεύδουσα την Εθνική Τράπεζα. Το τουριστικό κατάλυμα επιπλωμένων διαμερισμάτων Γ’ Τάξης της Αφοί Μπουντουράκη Α.Ε., στις Πετρές Ρεθύμνου, θα βγει στις 9 Ιουνίου σε πλειστηριασμό από τη Cepal με πρώτη τιμή 333.289 ευρώ.

Το «Apollon Hotel» στην παραλία Κατερίνης, ξενοδοχείο Γ’ τάξης κλασικού τύπου 2 αστέρων και 15 δωματίων, ακολουθεί στις 23 Ιουνίου, με επισπεύδουσα την Εθνική Τράπεζα και πρώτη τιμή 300.000 ευρώ.

Πηγή: Πρώτο Θέμα