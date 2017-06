Στα πλαίσια του Συμβουλίου της Ευρώπης (Council of Europe) και συγκεκριμένα του Κογκρέσου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών (Congress of Local and Regional Authorities), με έδρα το Στρασβούργο, το πιλοτικό πρόγραμμα «Youth Us» προχωρά για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τη δράση του, αυτή τη φορά απευθυνόμενο πρωτίστως σε φοιτητές αλλά και νέους από 16 έως 30 ετών. Στόχος του προγράμματος είναι κατ’ αρχήν η εξοικείωση των συμμετεχόντων με την έννοια και τις διαδικασίες του Κογκρέσου και του Συμβουλίου της Ευρώπης, και μια πρώτη επαφή με τον Αναθεωρημένο Καταστατικό Χάρτη για τη Συμμετοχή των Νέων στην Τοπική και Περιφερειακή Πραγματικότητα (Revised European Charter on the Participation of Young People in Local and Regional Life). Στο τέλος του προγράμματος, μια νέα γενιά υποψήφιων Εκπροσώπων Νεολαίας που θα στελεχώσει τις εργασίες του Κογκρέσου του Συμβουλίου της Ευρώπης την επόμενη χρονιά θα είναι η καλύτερη παρακαταθήκη της προσπάθειας όλων.

Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι θα δημιουργήσουν ομάδες εργασίας, στις οποίες θα μελετήσουν τον άνω Καταστατικό Χάρτη, θα συζητήσουν και θα επιχειρηματολογήσουν επί των θεμάτων της επόμενης συνεδρίασης του Κογκρέσου και θα συντάξουν αναφορές με τα επιχειρήματα και τις προτάσεις τους. Στη συνέχεια, θα έρθουν σε επαφή με τις αντίστοιχες ομάδες εργασίας των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, της Αρμενίας και της Κύπρου, θα ανταλλάξουν απόψεις και θα καταλήξουν σε μια συλλογική τελική αναφορά, η οποία θα συζητηθεί μεταξύ των Εκπροσώπων των Νέων (Youth Delegates) στην επόμενη συνεδρίαση του Κογκρέσου τον ερχόμενο Οκτώβριο.

Μια μοναδική ευκαιρία εξοικείωσης με την ευρωπαϊκή σκέψη και πολιτική, ένα βήμα που δίνεται στους νέους να γνωρίσουν τις έννοιες και τους θεσμούς αυτούς εκ των έσω, μια δυνατότητα να συνεργαστούν με συνομηλίκους τους από όλη την Ευρώπη για ζητήματα που απασχολούν τους νέους και να λάβουν ενεργή δράση και συμμετοχή στα κοινά, στα προβλήματα και τις αποφάσεις που αφορούν την τοπική τους κοινωνία.