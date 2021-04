Pfizer: Χορηγεί στην Ευρωπαϊκή Ενωση άλλες 100 εκατ. δόσεις το 2021

Την παροχή ακόμα 100 εκατομμυρίων δόσεων του εμβολίου της Pfizer και της BioNTech στα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης το 2021 ανακοίνωσαν οι εταιρείες την Δευτέρα. Η ανακοίνωση στην ουσία σηματοδοτεί την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ασκήσει το δικαίωμά της να αγοράσει επιπλέον 100 εκατομμύρια δόσεις βάσει της διευρυμένης συμφωνίας που υπεγράφη στις 17 Φεβρουαρίου. Αυτή η εξέλιξη φέρνει τον συνολικό αριθμό δόσεων που πρέπει να παραδοθούν στην Ευρωπαϊκή Ενωση μέσα στη φετινή χρονιά σε 600 εκατομμύρια.

«Παραμένουμε δεσμευμένοι να κινηθούμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα και με ασφάλεια για να φέρουμε το εμβόλιο σε περισσότερους ανθρώπους στην Ευρώπη, καθώς ο θανατηφόρος ιός συνεχίζει να προκαλεί καταστροφές σε ολόκληρη την ήπειρο» είπε ο Αλμπερτ Μπουρλά, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer. «Μέχρι σήμερα, έχουμε εκπληρώσει όλες τις δεσμεύσεις εφοδιασμού προς την Κομισιόν και σκοπεύουμε να παραδώσουμε 250 εκατομμύρια δόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση το δεύτερο τρίμηνο, σε μια τετραπλάσια αύξηση της συμφωνημένης ποσότητας του πρώτου τριμήνου», πρόσθεσε.

We are proud to play a critical role in meeting the global need for #COVID19 vaccinations and continue to supply millions of doses to communities around the world that have been devastated by the pandemic. (1/2)

— AlbertBourla (@AlbertBourla) April 19, 2021