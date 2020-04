Πέθανε ο θρυλικός οδηγός αγώνων αυτοκινήτου Στίρλινγκ Μος

O Βρετανός οδηγός αγώνων Στίρλινγκ Μος, δεν είναι, πια εδώ. Πέθανε σε ηλικία 90 ετών, όπως μετέδωσαν τα ΜΜΕ στη Βρετανία, επικαλούμενα τη σύζυγό του.

«Πέθανε όπως έζησε: δείχνοντας υπέροχος», ανέφερε η σύζυγός του, Σούζι, σύμφωνα με τον Guardian.

Ο Στίρλινγκ ήταν ένας από τους σημαντικότερους οδηγούς μεταπολεμικά και συμμετείχε σε συνολικά 529 αγώνες όλων των κατηγοριών, κερδίζοντας τους 212 από αυτούς. Θεωρείται ένας από τους καλύτερους οδηγούς στην Ιστορία που δεν κατέκτησε ποτέ τον τίτλο στη Formula 1, αφού τέσσερις φορές βρέθηκε στην 2η θέση και άλλες τρεις στην τρίτη θέση.

Το 1962 τραυματίστηκε σε ένα σοβαρό ατύχημα σε έναν αγώνα και έπεσε σε κώμα για ένα μήνα, ενώ για έξι μήνες είχε παραλύσει η αριστερή του πλευρά. Ο ίδιος προσπάθησε να επιστρέψει, αλλά στο τέλος πήρε την απόφαση να αποσυρθεί, πριν επιστρέψει ξανά τη δεκαετία του 70′.

Το 1990 έγινε μέλος του International Motorsports Hall of Fame, ωστόσο, την επίσημη ανακοίνωση της αποχώρησής του από τους αγώνες την έκανε το 2011 κατά τη διάρκεια του 24ωρου αγώνα του Λε Μαν, όταν ήταν 81 ετών!

Από τον Ιανουάριο του 2018 είχε αποσυρθεί και από τα κοσμικά, καθώς αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Ο σπουδαίος Άγγλος οδηγός, ο οποίος μάλιστα έγινε και Σερ, γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1929. Η προσωπική του γιατρός, η οποία ήταν κοντά του αυτές τις δύσκολες ημέρες δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ηταν αρκετά κουρασμένος στο τέλος. Εκλεισε τα όμορφα του μάτια κι αυτό ήταν».

Οι αγώνες αυτοκινήτων τού χρωστούν πολλά…

British motor racing legend Sir Stirling Moss has died at the age of 90 following a long illness.

— BBC Sport (@BBCSport) April 12, 2020