Πέθανε ο θρυλικός μπασίστας Alec John Such

Πέθανε σε ηλικία 70 ετών το ιδρυτικό μέλος και αρχικός μπασίστας του συγκροτήματος Bon Jovi, Alec John Such.

«Είμαστε συντετριμμένοι στο άκουσμα της είδησης του θανάτου του αγαπημένου μας φίλου Alec John Such. Ήταν ένας αυθεντικός άνθρωπος. Ως ιδρυτικό μέλος των Bon Jovi, ο Alec ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της δημιουργίας του συγκροτήματος», έγραψε στο Twitter το συγκρότημα.

Alec, you will be missed pic.twitter.com/ilfTeYyQhR

— Bon Jovi (@BonJovi) June 5, 2022