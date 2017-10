Πέθανε ο παραγωγός των AC/DC Τζορτζ Γιανγκ

Ο Αυστραλός μουσικός και παραγωγός των AC/DC, Τζορτζ Γιανγκ, πέθανε στα 70 του χρόνια.

«Με μεγάλο πόνο ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας αδελφού και μέντορα. Χωρίς τη βοήθεια και την καθοδήγησή του δεν θα υπήρχαν AC/DC», ανέφερε η ανακοίνωση του συγκροτήματος.

Ο Γιανγκ έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία ενός εκ των θρυλικών συγκροτημάτων της ροκ σκηνής. Ηταν αδελφός των Ανγκους και Μάλκολμ Γιανγκ, που είναι μέλη των AC/DC.

Εγινε γνωστός τη δεκαετία του ’60 ως μέλος του συγκροτήματος The Easybeats, από το Σίδνεϊ και εξελίχθηκε σε επιτυχημένο συνθέτη. Από τις πιο γνωστές επιτυχίες του ήταν το «Love is in the Air» και το «Friday on my Mind», που έγραψε σε συνεργασία με τον Χάρι Βάντα.

«Μουσικός, συνθέτης, παραγωγός, σύμβουλος και πολύ περισσότερα. Δεν μπορούσες να βρεις πιο αφοσιωμένο και επαγγελματία άνθρωπο. Δεν θα μπορούσες να βρεις καλύτερο αδελφό. Για όλα όσα έκανε και μας έδωσε, θα τον θυμόμαστε πάντα με ευγνωμοσύνη», ανέφερε ακόμη η ανακοίνωση του των AC/DC.

Πηγή: iefimerida