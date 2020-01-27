Παλιές ταμειακές: Ποιοι απειλούνται με πρόστιμα αν δεν τις αποσύρουν

Διορία μέχρι 31 Μαΐου για να αποσύρουν όλες οι επιχειρήσεις τις παλαιές ταμειακές μηχανές (εγκρίσεως έως και το 2014) δίνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Μέχρι την ημερομηνία εκείνη θα πρέπει να διαγραφούν από το Taxis όλες οι ταμειακές μηχανές που έχουν δηλώσει οι καταστηματάρχες και λοιποί επιτηδευματίες, εφόσον αυτές περιλαμβάνονται στον κατάλογο των 179 μοντέλων που ορίζονται σε σχετική απόφαση της ΑΑΔΕ.
Με βάση την απόφαση αυτή [εξαιρουμένων των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων, που έχουν λάβει άδεια καταλληλότητας σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1135/2005 (159Β΄) ή της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1234/09-10-2002 (136Β΄)] οι μηχανές που αποσύρονται επειδή δεν μπορούν να συνδεθούν online με την εφορία, είναι η εξής:
Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΦΗΜ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
1 LD201G 15 ΠΛΩ 279/22-07-2003
2 SYNTHEX900P 15 ΠΥΞ 280/22-07-2003
3 GI 980 15 ΠΞΘ 281/22-07-2003
4 FGL 980 15 ΠΘΕ 282/22-07-2003
5 DEM-204 15 ΠΔΣ 297/19-12-2003
6 PBM PE1 15 ΘΓ 298/22-12-2003
7 SAREMAGAS 15 ΠΑΟ 300/12-01-2004
8 PROLINE PETROL 15 ΠΘΔ 301/16-01-2004
9 ICS GAS PUMP 15 ΠΦΛ 302/20-02-2004
10 FUEL MANAGER 15 ΠΟΑ 303/26-02-2004
11 NCR REAL POS 7167 15 ΔΧΨ 304/26-02-2004
12 PBM NE1 15 ΘΖ 306/13-05-2004
13 PROLINE ERGO SPEED 15 ΔΕΨ 307/13-05-2004
14 FS MICROFISCAL PFP 15 ΠΗΦ 308/13-05-2004
15 CASIO FE5000G 15 ΕΥ 309/20-05-2004
16 SAM4S ER-350F 15 ΔΗ 310/03-06-2004
17 POSI FISCAL II/C 15 ΔΧΠ 311/03-06-2004
18 SAMSUNG FISCAL 350 15 ΔΗΧ 312/15-06-2004
19 IBM 4610-KH5 SURE MARK 15 ΠΟΒ 313/15-06-2004
20 SYNTHEX550 ACR 15 ΣΧ 314/01-07-2004
21 ARCADIA 6010 PLUS 15 ΓΕ 315/22-07-2004
22 SAM4S ER-420M 15 ΓΩ 316/11-10-2004
23 SAM4S ER-5200 15 ΣΩ 317/11-10-2004
24 SAM4S ER-5240 15 ΧΩ 318/11-10-2004
25 LD-90 FISCAL 15 ΔΛΔ 319/08-11-2004
26 MF-EJ210 15 ΔΗΝ 320/08-11-2004
27 SYNTHEX450 EJR 15 ΛΥ 321/16-12-2004
28 NCR REALPOS 7197 15 ΔΤΞ 322/16-12-2004
29 T EPSON 6000 15 ΔΚΓ 323/17-02-2005
30 SOLIDUS ST-50 15 ΣΔ 324/04-03-2005
31 QUORION CR30T2 15 ΘΠ 325/18-04-2005
32 JUNIOR 15 ΟΧ 326/18-04-2005
33 DL-80 15 ΝΠ 327/17-05-2005
34 PBM NE-2 15 ΘΗ 328/13-07-2005
35 HITECH 458 G 15 ΑΞ 329/02-08-2005
36 HITECH 458G-REST 15 ΕΞ 330/02-08-2005
37 PROLINE 10 15 ΩΔ 331/02-08-2005
38 DCR GIOTTO-B 15 ΡΠ 334/13-12-2005
39 DCR GIOTTO 15 ΡΓ 335/13-12-2005
40 SAREMAXT-NEW 15 ΗΖ 336/13-12-2005
41 SHARP ER-A227G 15 ΣΗ 337/20-12-2005
42 DR 570 LT 15 ΔΡ 338/20-12-2005
43 LD 628 FISCAL 15 ΛΕ 339/20-12-2005
44 ASTERIAS DCR MICROTHERM 15 ΔΒ 340/09-02-2006
45 ASTERIAS DCR LADYTHERM 15 ΔΛ 341/09-02-2006
46 ICS ELEGANT 15 ΚΗ 342/16-02-2006
47 ICS EXTRA 15 ΚΘ 343/02-03-2006
48 ADMATEPLUS+ 15 ΦΒ 344/17-05-2006
49 SAM4S ER-380 15 ΔΩ 345/17-05-2006
50 DPS S-2020 15 ΤΨ 346/12-07-2006
51 DPS S-2020R 15 ΣΖ 347/12-07-2006
52 MERCURY130F 15 ΦΗ 348/12-07-2006
53 EURO-2100 15 ΝΛ 349/06-09-2006
54 EURO-2100MP 15 ΚΜ 350/06-09-2006
55 i-POS 15 ΒΤ 351/06-09-2006
56 EUROSHOP 258 15 ΤΦ 352/27-10-2006
57 D.P.S. S-700 15 ΤΩ 353/03-11-2006
58 EUROSMART258 15 ΒΖ 354/03-11-2006
59 ZIP 258 15 ΒΨ 355/03-11-2006
60 ICS EASY FISCAL 15 ΔΥΓ 356/29-11-2006
61 ICS ELEGANT PLUS 15 ΦΥ 357/29-11-2006
62 CASIO FE-811 15 ΩΒ 361/15-02-2007
63 PROLINE COSMOS B 15 ΦΨ 362/15-02-2007
64 PROLINE COSMOS Α 15 ΥΚ 363/15-02-2007
65 IS-1 15 ΣΘ 364/15-02-2007
66 ER-2500 15 ΘΙ 365/22-02-2007
67 CASH 3500 15 ΠΘ 366/22-03-2007
68 NATIONALOPALINA 15 ΨΩ 367/22-03-2007
69 NATIONALOPALINARS 15 ΩΧ 368/22-03-2007
70 D.P.S. S-800 15 ΨΑ 369/22-03-2007
71 EURO-200TX 15 ΘΡ 370/21-06-2007
72 MERCURY140F 15 ΦΖ 371/21-06-2007
73 PALMARPLUS 15 ΩΖ 373/02-08-2007
74 INFO CARINA 15 ΨΒ 374/02-08-2007
75 ASTERIAS SERENE 15 ΔΧ 376/02-08-2007
76 ASTERIAS SUPER 2200 15 ΘΣ 377/02-08-2007
77 QUORION CR 1222 15 ΠΖ 378/21-01-2008
78 GTM-100 15 ΣΙ 379/21-01-2008
79 CASIO TE-300F 15 ΧΒ 380/21-01-2008
80 OLIVETTI CRF 100 15 ΙΓ 381/21-01-2008
81 TOSHIBAFISCAL 15 ΚΩ 382/21-01-2008
82 ASTERIAS SERENA PLUS 15 ΨΔ 383/28-01-2008
83 MF-EJ320 15 ΔΑΖ 384/13-03-2008
84 SAM4S ER-260BF 15 ΛΧ 385/13-03-2008
85 FPU-EJ 15 ΔΝΧ 386/13-03-2008
86 CASH 2100 15 ΓΚ 387/13-03-2008
87 SAREMASUPERAMERICA 15 ΛΗ 388/13-03-2008
88 ER-497G 15 ΓΑ 389/15-05-2008
89 SOLIDUS ST-500 15 ΣΞ 390/15-05-2008
90 PBM NE-3 15 ΠΞ 391/15-05-2008
91 IBM 4610 SUREMARK MODEL GB3α 15 ΔΘΚ 392/15-05-2008
92 IBM 4610 SUREMARK MODEL GB5β 15 ΔΛΒ 393/15-05-2008
93 IBM 4610 SUREMARK MODEL GR3γ 15 ΔΨΓ 394/15-05-1908
94 IBM 4610 SUREMARK MODEL GB5δ 15 ΔΩΓ 395/15-05-2008
95 SATURNO 15 ΨΕ 396/15-05-2008
96 D.P.S. Open Cash 15 ΦΤ 397/10-07-2008
97 TEPSON TM-81F 15 ΔΒΝ 398/10-07-2008
98 LINEA 15 ΘΤ 399/10-07-2008
99 NESSO 15 ΨΖ 400/10-07-2008
100 ICS MICROPOS PLUS 15 ΓΖ 401/10-07-2008
101 ARCADIA III 15 ΣΥ 402/22-10-2008
102 WISDOR CRD81 15 ΓΘ 403/22-10-2008
103 AS220 FISCAL AEPSON 15 ΑΨ 404/22-10-2008
104 NORIKON-58 15 ΓΙ 405/22-10-2008
105 ER-357G 15 ΓΞ 406/16-12-2008
106 MF-EJ210A 15 ΔΛΟ 408/16-12-2008
107 ADMATECRF 500 15 ΦΘ 409/12-05-2009
108 CASH 2300 15 ΠΦ 410/12-05-2009
109 NORIKOA-28 15 ΘΛ 411/26-06-2009
110 NORIKOA-38 15 ΦΝ 412/26-06-2009
111 ACLASCR68AF 15 ΛΓ 413/26-06-2009
112 DCR NOZOMI 15 ΣΦ 414/26-06-2009
113 NORMA 15 ΓΟ 416/30-09-2009
114 DCR SERENE ENERGY 15 ΣΨ 417/30-09-2009
115 EPSON FP-81F 15 ΓΠ 419/30-09-2009
116 CASIO FE-5100 G 15 ΓΨ 420/26-11-2009
117 SAM4S ER-230F 15 ΘΧ 422/26-11-2009
118 CARATFAVOURITE 15 ΛΖ 425/26-11-2009
119 ST 51 15 ΦΙ 427/31-03-2010
120 QUORION CR 28 15 ΠΩ 429/11-05-2010
121 DR-570-LTV2 15 ΘΩ 430/11-05-2010
122 PROLINE ERGOSPEED II 15 ΔΒΩ 433/28-05-2010
123 CARATMOBILE 15 ΒΔ 434/28-05-2010
124 POCKET + 15 ΒΞ 435/28-05-2010
125 ER-A285G 15 ΘΨ 437/04-06-2010
126 WISDOR CRL 15 ΗΩ 438/04-06-2010
127 PROLINE 20 15 ΨΚ 439/04-05-2010
128 HITEC PLUS 15 ΨΛ 440/04-06-2010
129 HITEC PLUS – E 15 ΩΗ 441/04-06-2010
130 SAREMADI50 / EJ 15 ΨΘ 442/15-06-2010
131 NCR REAL POS 7167-2011 15 ΔΖΓ 443/15-06-2010
132 DL – 90 EXPRESS 15 ΩΤ 444/15-06-2010
133 DCR MY CASH 27 15 ΨΗ 445/25-06-2010
134 ER – A295G 15 ΛΚ 446/25-06-2010
135 RBS – MERCAT0 15 ΩΣ 447/25-06-2010
136 INFO CARINA PLUS 15 ΨΧ 448/25-06-2010
137 GTM – 200 15 ΨΙ 450/02-07-2010
138 ICS ELEGANT II 15 ΨΤ 451/02-07-2010
139 SCIROCCOPLUS 15 ΩΥ 452/02-07-2010
140 NORMAMOBILE 15 ΩΝ 453/02-07-2010
141 INFO CARINA i28 15 ΜΩ 457/19-07-2010
142 SAM 4S ER-420 MF 15 ΩΟ 458/19-07-2010
143 PE – 2 15 ΛΙ 459/28-07-2010
144 ICS EXTRA II 15 ΟΠ 460/28-07-2010
145 ADMATEPLUSII 15 ΜΘ 462/28-07-2010
146 MERCURY230F 15 ΔΝ 463/28-07-2010
147 DPS S-710 15 ΩΨ 465/07-10-2010
148 OLIVETTI CRF 300 15 ΘΦ 466/07-10-2010
149 LINDOS PORTABLE 15 ΨΠ 468/25-11-2010
150 PosiFiscalIII 15 ΔΘΥ 469/28-12-2010
151 IBM 4610 Suremark Model KB3 15 ΔΛΣ 470/28-12-2010
152 SAREMAGRILLO/ EJ 15 ΟΞ 471/16-02-2011
153 HITEC REST PLUS 15 ΚΞ 472/07-04-2011
154 OLIVETTI CRF 200 15 ΙΨ 473/07-04-2011
155 DATECSCTR400 15 ΘΞ 474/26-05-2011
156 SAM4S ER-380F 15 ΖΘ 476/30-06-2011
157 i-POS PLUS 15 ΖΩ 477/21-07-2011
158 CASIO TE-350F 15 ΩΛ 478/21-07-2011
159 DPS NEON 15 ΚΨ 479/06-10-2011
160 DCR EasyJ 58 15 ΩΚ 480/06-10-2011
161 DATECSCTR200 15 ΨΦ 481/06-10-2011
162 SAM4S ER-430M 15 ΡΣ 482/06-10-2011
163 QUORION QMP50 15 ΩΠ 485/28-12-2011
164 INFO CARINA NET 15 ΟΘ 486/29-03-2012
165 ACRER-460EJ 15 ΟΣ 487/25-04-2012
166 KOSMOLINEPLUS 15 ΛΘ 488/25-04-2012
167 DCR NOZOMI II 15 ΨΡ 489/31-10-2012
168 KOSMOLINE 15 ΨΣ 490/31-10-2012
169 MF – EJ320A 15 ΔΨΝ 491/31-10-2012
170 MF – EJ210B 15 ΔΧΛ 492/31-10-2012
171 PBM NE-5 15 ΧΘ 493/15-11-2012
172 IBM 4610 SureMark Model GB3μ 15 ΔΨΜ 494/15-11-2012
173 IBM 4610 SureMark Model GR3τ 15 ΔΥΣ 495/15-11-2012
174 RBS MERCATO II 15 ΨΥ 496/15-01-2013
175 TEPSON – 6000 PLUS 15 ΔΡΦ 497/27-05-2013
176 SAREMAPOINT / EJ 15 ΝΨ 498/12-06-2013
177 IBM 4610 SureMark Model ΚΒ3γ 15 ΔΖΠ 499/13-11-2013
178 IBM 4610 SureMark Model GB3ε 15 ΔΚΡ 500/13-11-2013
179 IBM 4610 SureMark Model GR3ι 15 ΔΧΕ 501/13-11-2013
Οι κάτοχοι αυτών των τύπων ΦΗΜ, υποχρεούνται να δηλώσουν μέχρι την 31-5-2020, την παύση στο υποσύστημα taxisnet (έντυπο Δ13), εφόσον έχει εκδοθεί πρόσφατο, ήτοι εντός των τελευταίων δέκα (10) ημερών, τελικό Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ». Σε αντίθετη περίπτωση προβλέπονται πρόστιμα έως 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο.
Πηγή: newmoney.gr