«Πάγωσαν» στην Bundesliga: 10 θετικά κρούσματα κορωνοϊού

Δυσάρεστα είναι τα νέα από τα τεστ που διεξάγονται στις ομάδες της Bundesliga για τον κορωνοϊό ενόψει της επανέναρξης του πρωταθλήματος. Έτσι, στα τρία θετικά κρούσματα μελών τα Κολωνίας, ήρθαν να προστεθούν άλλα 10. Στην διαδικασία των τεστ υποβλήθηκαν 36 ομάδες (και η Β΄ Γερμανίας) σε 1.724 άτομα συμπεριλαμβανομένου μελών του σταφ , φυσιοθεραπευτών κλπ.

Η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος ανακοίνωσε πως τα άτομα που βρέθηκαν θετικά στον κορωνοϊό θα μείνουν σε καραντίνα στο σπίτι τους για 14 ημέρες ενώ οι ομάδες θα συνεχίσουν τις προπονήσεις εφαρμόζοντας το πρωτόκολλο υγιεινής που τους έχει δοθεί.

Οι Γερμανοί θα υποβάλλονται σε τεστ για τον covid-19 δυο φορές την εβδομάδα ενώ έχει προγραμματιστεί κι ένα προπονητικό καμπ για όλες τις ομάδες σε απομακρυσμένη από την πόλη των ομάδων τοποθεσία.

