Παγώνη: Είχαμε νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου στο «Γεννηματάς» -Πάμε προς 10.000 κρούσματα αυτή την εβδομάδα

«Είχαμε μια δύσκολη νύχτα, μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα, η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου, πήραμε ράντζα δανεικά από τo “Σωτηρία”», αποκάλυψε σήμερα για το νοσοκομείο «Γεννηματάς» η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ Ματίνα Παγώνη.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ και αναφερόμενη στην πορεία της πανδημίας του κορωνοϊού, τόνισε ότι «από τα δεδομένα που έχουμε στα χέρια μας, πάει το πράγμα για 10.000 κρούσματα αυτή την εβδομάδα». «Ποια Χριστούγεννα; Ο καθένας να προσπαθήσει να διαφυλάξει την οικογένειά του, να πάρει μέτρα προστασίας για να μη βρεθεί σε ράντζο», ανέφερε σε άλλο σημείο.

«Οι Πορτογάλοι είναι πιο έξυπνοι από εμάς; Οι Ιταλοί είναι πιο έξυπνοι από εμάς; Αυτό δεν το δέχομαι», σημείωσε για τα υψηλότερα ποσοστά εμβολιασμού σε αυτές τις χώρες. «Αν δεν εμβολιαστούμε να πάμε 80% plus, δεν πρόκειται να γίνει τίποτε», ξεκαθάρισε.

Παγώνη: Έχει γεμίσει το νοσοκομείο από περιστατικά non COVID – Κλείσαμε κλινικές non COVID για τα κρούσματα

Η κυρία Παγώνη σχολίασε φωτογραφία που παρουσίασε ο τηλεοπτικός σταθμός από το «Γεννηματάς», την οποία τράβηξε συγγενής ασθενούς από περιστατικά non COVID. Αυτό, όπως διευκρίνισε η κυρία Παγώνη, συμβαίνει πλέον σε όλες τις κλινικές όχι μόνο σε μία. Δήλωσε, δε, ότι μπήκαν ράντζα και στην οφθαλμολογική κλινική, που εκεί τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά στη διαχείριση των ασθενών.

«Έχει γεμίσει το νοσοκομείο από περιστατικά non COVID, ενώ για τα COVID κλείσαμε κλινικές non COVID για να μπουν μέσα. Τώρα είναι η σειρά της Αττικής, μετά τη Θεσσαλονίκη. Τους έχουμε ξεπεράσει», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Είναι τραγικές οι στιγμές από χθες το βράδυ, δεν έχει τελειώσει ακόμα η εφημερία, δεν ξέρω τι θα γίνει μέχρι το μεσημέρι, είναι φοβερό», πρόσθεσε η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ. «Ξέρεις», συνέχισε, «τι σημαίνει να δανείζεσαι ράντζα από το διπλανό νοσοκομείο; Το προσωπικό είναι το ίδιο συν αυτούς που έχουν συνταξιοδοτηθεί… Αυτοί θα αντιμετωπίσουν αυτά που αντιμετωπίζουν συν όλα αυτά».

«Εδώ δεν ξέρουμε τι θα γίνει μέχρι τέλος Νοέμβρη. Είναι τόσο πιεστική η κατάσταση και τα χειρότερα βέβαια είναι μπροστά μας, δεν το συζητάμε. Όταν φτάσει σε ένα σημείο να γεμίσει το νοσοκομείο με ράντζα -που σημαίνει ότι δεν θα μπορέσει να διαχειριστεί όλους τους αρρώστους γιατί είναι πάρα πολλοί-, ένα προσωπικό πιεσμένο και κουρασμένο που δεν έχει πάρει άδειες γιατί υπάρχει αναστολή αδειών, καταλαβαίνετε ότι από δω και πέρα τα πράγματα δυσκολεύουν πολύ, γιατί μπαίνει ο χειμώνας και ήδη ξεκίνησαν οι ιώσεις», προειδοποίησε.

«Χρειάζεται καθολικός εμβολιασμός. Τα COVID που μπήκαν στο “Γεννηματάς” είναι ηλικίας 28-45. Ήταν ανεμβολίαστοι οι περισσότεροι, βαριές περιπτώσεις, ειδικά παχύσαρκοι με υποκείμενα διασωληνώθηκαν. Και τα non COVID βαριά περιστατικά».

«Βλέπουμε αποτέλεσμα του συνωστισμού των προηγούμενων ημερών, είναι ένας αριθμός και από εκεί», σχολίασε για την έκρηξη των κρουσμάτων και τις παρελάσεις.

Πηγή: iefimerida