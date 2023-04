Ουκρανία: Στρατιώτες καταψύχουν το σπέρμα τους από… πατριωτικό καθήκον

Mπορεί να μην έχουν όσα όπλα θα ήθελαν για να πολεμήσουν τους Ρώσους, όμως εξακολουθούν να κάνουν όνειρα. Από το μέτωπο του πολέμου, πολλοί Ουκρανοί στρατιώτες έχουν ήδη διευθετήσει να διαιωνίσουν το είδος, από… πατριωτικό καθήκον. Στρατιώτες έχουν σπεύσει σε ειδικές κλινικές για να καταψύξουν το σπέρμα τους ώστε οι σύντροφοί τους να μπορούν να δημιουργήσουν οικογένειες, ακόμη κι αν αυτοί πεθάνουν πολεμώντας τον εχθρό. Με τον τρόπο αυτό θέλουν επίσης να στείλουν στο Κρεμλίνο ένα μήνυμα περιφρόνησης.

Για πολλούς Ουκρανούς, το να καταψύχουν το γενετικό τους υλικό, προτού ντυθούν στο χακί είναι κάτι σαν πατριωτικό καθήκον, όπως επισημαίνει δημοσίευμα των «New York Times». Επιπλέον, θεωρούν ότι, με τον τρόπο αυτό προσφέρουν μια μικρή παρηγοριά στις αγαπημένες τους που άφησαν πίσω. «Ο σύγχρονος κόσμος μας επιτρέπει να γεννάμε και να μεγαλώνουμε τα παιδιά των αγαπημένων μας που χάθηκαν, των πιο γενναίων και θαρραλέων ανθρώπων σε αυτόν τον κόσμο», υποστηρίζει η Ναταλίγια Κιρκάχ Αντονένκο, δηλώνοντας στους «New York Times» ότι ο σύζυγός της πέθανε στον πόλεμο ενώ εκείνη ήταν τριών μηνών έγκυος.

For many Ukrainians, the idea of saving soldiers’ sperm is at once personal and patriotic.

Some soldiers are trying to ensure that even if they die in the war, their partners can still build families. They also want to send Russia a message of defiance. https://t.co/ZVRWjVklWE

