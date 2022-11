Για την 2η ορκωμοσία των αποφοίτων μεταπτυχιακών φοιτητών του Διεθνούς Διιδρυματικού-Διατμηματικού κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαχείριση και Μεταφορά Φυσικού Αερίου και Πετρελαίου» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Κρατικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Αζερμπαϊτζάν – UNEC.

Στις 19 Νοεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η 2η ορκωμοσία των αποφοίτων μεταπτυχιακών φοιτητών του Διεθνούς Διιδρυματικού-Διατμηματικού κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαχείριση και Μεταφορά Φυσικού Αερίου και Πετρελαίου» (Petroleum oil and gas management and transportation − M.Sc. MOGMAT), στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στην Καστοριά.

Το M.Sc. MOGMAT διοργανώθηκε από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Κρατικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Αζερμπαϊτζάν – UNEC.

Στο κατάμεστο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας απονεμήθηκαν κοινοί τίτλοι Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών με την συνυπογραφή των δύο πρυτάνεων σε 72 αποφοίτους του 2ου, 3ου και 4ου κύκλου σπουδών.

Με ιδιαίτερη χαρά το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ο Πρύτανης Kαθηγητής κ. Θεόδωρος Θεοδουλίδης και ο Διευθυντής M.Sc. MOGMAT Καθηγητής κ. Ευάγγελος Σίσκος υποδέχθηκαν τους καλεσμένους, οι οποίοι τίμησαν με την παρουσία τους την ορκωμοσία: τον Πρύτανη του Azerbaijan State University of Economics (UNEC) καθηγητή κ. Adalat Muradov, τον πρόεδρο του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Αν. Καθηγητή κ. Ιωάννη Καπαγερίδη, τον Αν. διευθυντή του ΠΜΣ κ. Κων/νο Βατάλη, την Κοσμήτορα Οικ. Επιστημών κα Ανδρονίκη Καταραχιά, διδάκοντες του ΠΔΜ και άλλων πανεπιστημίων, τον πρώην Πρέσβη της Ελλάδας στο Μπακού κ. Νικόλαο Πιπερίγκο, τον Πρέσβη του Αζερμπαϊτζάν στην Ελλάδα κ. Anar Huseynov, τον επικεφαλής του γραφείου του Υπουργού Παιδείας του Αζερμπαϊτζάν κ. Nijat Mammadli, τη Βουλευτή του Ν. Καστοριάς κα Ολυμπία Τελιγιορίδου, την Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κα Δέσποινα Κοζατσάνη, την Διευθύντρια Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών Επενδύσεων του ΤΑΡ κα Βασιλική Σωτηροπούλου, τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Προγραμμάτων του Ιδρύματος Μποδοσάκη κ. Σοφοκλή Δανασσή, την Αντιδήμαρχο Παιδείας Δήμου Καστοριάς κα Χρυσούλα Φιλίππου .

Στον χαιρετισμό του ο Διευθυντής του M.Sc. MOGMAT Καθηγητής Ευάγγελος Σίσκος εκτός των συγχαρητηρίων για καλή σταδιοδρομία συνεχάρη τους διπλωματούχους και αναφέρθηκε στα εξής:

• Η οκτάχρονη επιτυχής συνεργασία του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με το Κρατικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Αζερμπαϊτζάν στην διοργάνωση του M.Sc. MOGMAT αναδεικνύει την διμερή ακαδημαϊκή συνεργασία και τη φιλία μεταξύ των δύο χωρών.

• Στην επανίδρυση και τη συνέχιση του M.Sc. MOGMAT το 2022 για την περίοδο από το 2020 έως το 2026 με νέα ονομασία «Διαχείριση και μεταφορά πετρελαίου, φ/α και υδρογόνου (Οil, Gas and Hydrogen management and transportation)» από το Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής ως επισπεύδον Τμήμα, σε συνεργασία με το Τμήμα «Διεθνών και Ευρωπαϊκών οικονομικών σπουδών» με έδρα την Κοζάνη και το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα τα Γρεβενά της Σχολής Οικονομικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ), σε συνεργασία με το Κρατικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Αζερμπαϊτζάν (Azerbaijan State University of Economics, UNEC).

• Στη διεύρυνση της ακαδημαϊκής και ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ των δύο πανεπιστημίων ΠΔΜ και UNEC με την αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Στη δυνατότητα συνεπίβλεψης διδακτορικών διατριβών, καθώς και στην κινητικότητα φοιτητών και καθηγητών μεταξύ των δύο πανεπιστημίων.

• Στο γεγονός ότι το μεταπτυχιακό M.Sc. MOGMAT είναι το πιο επίκαιρο που υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και όλο τον κόσμο σε συνδυασμό με την σημερινή ενεργειακή κρίση και τον ενεργειακό εφοδιασμό των χωρών της ΕΕ με φυσικό αέριο (Φ/Α) και στην αναγκαιότητα στελέχωσης εταιρειών μεταφορέων φυσικού αερίου με αγωγούς και με τάνκερ LNG. Οι διπλωματούχοι του M.Sc. MOGMAT ως υψηλά ειδικευμένα στελέχη, μπορούν να καλύψουν τις πρακτικές και επιστημονικές ανάγκες της αγοράς διαχείρισης και μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου σε εθνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς στην ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά.

• Σε αυτήν την ευρωπαϊκή ενεργειακή κρίση και οικονομική συγκυρία δύο χώρες μπορούν να βοηθήσουν άμεσα την ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ, η Ελλάδα και το Αζερμπαϊτζάν. Η Ελλάδα με την μεταφορά Φ/Α με τα ελληνικά τάνκερ LNG σε όλες τις χώρες της ΕΕ, τα οποία εξασφαλίζουν την ενεργειακή τροφοδοσία και ασφάλεια της ΕΕ (Ο ελληνικός στόλος LNG είναι περίπου το 20% του παγκόσμιου στόλου μεταφοράς LNG) και το Αζερμπαϊτζάν με την αύξηση το 2023 της προμήθειας του Φ/Α από 10 σε 20 δις κυβικά μέτρα από το Αζερμπαϊτζάν στις χώρες μέλη της ΕΕ μέσω του αγωγού ΤΑΡ.

• Η παραχώρηση από την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων Α.Ε. (ΕΔΕΥΕΠ Α.Ε.) της έρευνας και εκμετάλλευσης των ελληνικών αποθεμάτων σε πολυεθνικές επιχειρήσεις στην Κρήτη, το Ιόνιο, τον Πατραϊκό κόλπο και τα Ιωάννινα, καθώς και η κατασκευή άλλων αγωγών Φ/Α στον ελληνικό χώρο εκτός τον ΤΑΡ και IGB, η επέκταση του τερματικού σταθμού υποδοχής υγροποιημένου Φ/Α στην Ρεβυθούσα και η κατασκευή του τερματικού σταθμού ΥΦΑ στην Αλεξανδρούπολη (ο οποίος θα περιλαμβάνει πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης «FSRU»), θα δώσουν ιδιαίτερες δυνατότητες αξιοποίησης της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των διπλωματούχων αποφοίτων του M.Sc. MOGMAT, ως ηγετικά στελέχη και διευθυντές σε εθνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις μεταφοράς (με αγωγούς και τάνκερ πετρελαίου & υγροποιημένου φυσικού αερίου – LNG) και εμπορίας πετρελαίου και φυσικού αερίου όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

• Ευχαριστίες στην κοινοπραξία του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου ΤΑΡ (Trans Adriatic Pipeline AG) και στο Ίδρυμα Μποδοσάκη για την επιχορήγηση μέρους την διδάκτρων των μεταπτυχιακών φοιτητών του Π.Μ.Σ. ΜOGMAT για 5 κύκλους σπουδών.

• Ευχαριστίες σε όλους τους διδάσκοντες καθηγητές από το ΠΔΜ και το UNEC και πολλούς καταξιωμένους επιστήμονες επισκέπτες διδάσκοντες ειδικούς στο χώρο των υδρογονανθράκων και όλα τα διοικητικά στελέχη στην υλοποίηση του μεταπτυχιακού.

Η Διευθύντρια Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών Επενδύσεων του ΤΑΡ (Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου), κα Βασιλική Σωτηροπούλου αναφέρθηκε ιδιαίτερα στo Πρόγραμμα Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών Επενδύσεων (SEI) του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου ΤΑΡ (Trans Adriatic Pipeline AG). Ο αγωγός TAP μεταφέρει φυσικό αέριο από τo Αζερμπαϊτζάν προς την Ευρώπη. Ο μήκους περίπου 878 χλμ. αγωγός συνδέεται με τον αγωγό Trans Anatolian Pipeline (TANAP) στους Κήπους στα ελληνοτουρκικά σύνορα, και διασχίζει την Ελλάδα, την Αλβανία και την Αδριατική θάλασσα, προτού εξέλθει στην ξηρά στη Νότια Ιταλία. Ο TAP επιχορήγησε σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκη το κατ΄ ελάχιστο 50% των διδάκτρων των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών του Π.Μ.Σ. ΜOGMAT, για τους πέντε (5) πρώτους ακαδημαϊκούς κύκλους διετούς φοίτησης, που ξεκίνησαν διαδοχικά από το 2015 έως το 2020.

Η δράση εντάχθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος που ο ΤΑΡ υλοποίησε στις περιοχές διέλευσης του αγωγού σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκη και αναπτύχθηκε με βασικό άξονα τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών κατά μήκος του αγωγού.

Συγκεκριμένα, ο TAP χρηματοδότησε το M.Sc. MOGMAT του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με δωρεά ύψους 500.000 ευρώ, ώστε να διευκολυνθεί η φοίτηση όσο το δυνατόν περισσότερων φοιτητών. Συνεχάρη, επίσης, όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που αποφοίτησαν και ευχαρίστησε θερμά το Κρατικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Αζερμπαϊτζάν (UNEC) για αυτή τη συνεργασία, το Ίδρυμα Μποδοσάκη για την εξαιρετική συνεργασία και τη διαχείριση του προγράμματος, καθώς και τον Διευθυντή του προγράμματος, Καθηγητή κ. Ευάγγελο Σίσκο, για την προσήλωσή του στην επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος.

Από το γραφείο τύπου του M.Sc. MOGMAT Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας