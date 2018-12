Οριστικό: Τo Final Four της Euroleague επιστρέφει στην Αθήνα

Φωτογραφία: Eurokinissi

Το Final Four της Euroleague αναμένεται να επιστρέψει το 2020 στην Αθήνα, 13 χρόνια από την τελευταία φορά, τότε που ο Παναθηναϊκός πανηγύριζε την τέταρτη κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου. Η διοργανώτρια βρισκόταν σε επαφή με τον υφυπουργό Αθλητισμού, Γιώργο Βασιλειάδη και σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας Eurohoops, υπάρχει συμφωνία ώστε το Final Four του 2020 να γίνει στο ΟΑΚΑ! Η συμφωνία έχει κλειδώσει και όλα θα τελειώσουν και τυπικά μόλις διευθετηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες, ώστε να ανακοινωθεί το κλειστό Νίκος Γκάλης του ΟΑΚΑ ως ο προορισμός του Final Four το 2020, μετά από αυτό του 2019 που θα γίνει στην “Φερνάντο Μπουέσα Αρένα” της Βιτόρια.

Η Ελλάδα έχει φιλοξενήσει Final Four άλλες τρεις φορές. Η πρώτη ήταν στο ΣΕΦ (1993), η δεύτερη στην Πυλαία (2000) και η τρίτη στο ΟΑΚΑ (2007).

Πηγή: iefimerida.gr