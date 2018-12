Γιορτές στο Lab Art

Παραμονή 24 Δεκεμβρίου η Ρένα Μόρφη ‘ Σούλη Ανατολή’ αφήνει τη θέση της ως frontwoman των Ιμαμ Μπαιλντί για να παρουσιάσει μια μοναδική επιλογή από διασκευές και δικά της τραγούδια, όπως η επιτυχία ‘ Οταν σου χορεύω’ , το ‘Αmado Mio’ και την πρόσφατη κυκλοφορία της ‘ Τα Χριστουγεννα μου’ !

Ανήμερα Χριστούγεννα, ένα μοναδικό ΕΠΙΚ πάρτυ όπως μονο η ομάδα αυτή ξέρει να στήνει στο Lab Art! Disco, 90’s hits, pop & ελληνικά cult κομμάτια που αγαπάμε, στο καθιερωμένο ξεφάντωμα του Luben.

Ladies & Gentlemen: Τonis Sfinos 27 Δεκεμβρίου!

Ο μάγκας της ηδονής, το μέγα είδωλο έρχεται να μας μοιράσει love και να μας τρελάνει με τα σκέρτσα του. Μαζί με τα μπαλέτα του και το σχήμα Playmates θα ανατινάξει τις γιορτές μας με κέφι.

Μια γεύση από προηγούμενη χριστουγεννιάτικη εμφάνιση του αγαπητού σταρ ΕΔΩ .

28/12 Rock εκτόνωση με Dendrites , Μέμφις και Stories to Tell..

Μετά το χαμό που προκάλεσαν στη sold out εμφάνιση τους στη Θεσσαλονικη, οι Μ3ΜΦ1Σ και οι Dendrites αναλαμβάνουν την εορταστική «κατεδάφιση» της σκηνής του Lab Art με την υποστήριξη των Stories to Tell. Τελευταία Παρασκευή του έτους, αποχαιρετούμε το 2018 με μεγάλο live ~Μην λείψει κανείς!

Πόρτες ανοίγουν στις 20:00.- 20:45 Stories To Tell

– 21:45 Dendrites και – 23:00 Μέμφις

Dance party με τον David Mayer Σάββατο 29 Δεκεμβρίου !

Kλείνουμε το έτος με μια βραδιά ηλεκτρονικής μουσικής, όπως αρμόζει: μετάκληση του διεθνούς φήμης David Mayer από το Βερολίνο σε συνεργασία με την ομάδα Madorasindahouse και μαζί στο booth οι Atsou, Phillip V & η δεσποινίς Alluna σε ολονύχτια set!

Έναρξη στις 11μμ με πολύ χορό.. Είσοδος 8 ευρώ , VIP guest list available

