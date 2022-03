Ομάδα «Βe Creative» στο Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης Βόλου

Στο Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης στον Βόλο, στο πλαίσιο του προγράμματος «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής – Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο χώρο της εργασίας», γεννήθηκε η ομάδα «Βe Creative» – «να είσαι δημιουργικός». Μία ομάδα αντάξια του ονόματός της, η οποία απέδειξε έμπρακτα με το έργο της, τη σπουδαιότητα της ύπαρξης των Προγραμμάτων Επιμόρφωσης, αποτελούμενη από 25 μέλη, με επιβλέπουσα την εκπαιδεύτρια ενηλίκων – καθηγήτρια αγγλικής γλώσσας, Βιβή Δ. Λάππα.

Μέσα από την τεχνική «Χιονοστιβάδα», που χρησιμοποιήθηκε από την εκπαιδεύτρια, κατά την μαθησιακή διαδικασία, στη συνάντηση με θέμα: «Act to the Sly or Be a Diplomat?», οι εκπαιδευόμενοι συνέθεσαν το ακόλουθο άρθρο:

«Σε τεντωμένο σχοινί…»

Η διπλωματία είναι η απόπειρα απόκτησης στρατηγικού πλεονεκτήματος, η εύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων σε μία κοινή πρόκληση μέσω της παράθεσης επιχειρημάτων και δηλώσεων με ήπιο και ευγενικό τρόπο χωρίς διαπληκτισμούς.

Δυστυχώς, στις μέρες μας δεν συναντάμε εύκολα ένα ιδανικό εργασιακό περιβάλλον, με καλό κλίμα συνεργασίας. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, θα ήταν καλό να βλέπουμε τη γενικότερη εικόνα των πραγμάτων και να εμπιστευόμαστε ότι υπάρχει κάτι καλό από όλους και από όλα. Μην το παίρνετε προσωπικά. Μιλήστε τελευταίοι. Με τον τρόπο αυτόν κερδίζετε τις εντυπώσεις και φαίνεται ότι είστε διαλλακτικοί.

Ένα ιδανικό εργασιακό περιβάλλον οφείλει να διέπεται από καλό κλίμα συνεργασίας. Είναι σύνηθες φαινόμενο οι εντάσεις και οι διαπληκτισμοί. Είναι απολύτως φυσιολογικό να προκύπτουν αντιπαραθέσεις, αλλά πάντοτε κάθε πρόβλημα έχει και τη λύση του. Το σημαντικότερο είναι αρχικά να αντιληφθούμε και εν συνεχεία να αντιμετωπίσουμε την κάθε πιθανή δυσάρεστη κατάσταση.

Με σεβασμό προς τους υπόλοιπους συνεργάτες και προς αποφυγή πιθανών έντονων δυσάρεστων και ακραίων συμπεριφορών, είναι πιο ευεργετική και εποικοδομητική η χρήση της καλοπροαίρετης διπλωματίας. Διαχωρίζοντας τις πονηρές προθέσεις, φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι στόχος είναι η αποφυγή της εκάστοτε αρνητικότητας και η έξυπνη επίλυση των πιθανών προβλημάτων, που συνεπάγεται ένα ασφαλές συναδελφικό περιβάλλον. Η διπλωματία στον εργασιακό χώρο είναι απαραίτητο προσόν, έτσι ώστε να διατηρηθούν οι ισορροπίες. Είναι απαραίτητο όπλο για έναν άνθρωπο, για να διατηρήσει την ψυχική και πνευματική του ηρεμία.

Είναι κοινά αποδεκτό ότι στον χώρο εργασίας πρέπει να είσαι ευθύς, εξωστρεφής και σωστός και να μη λες ψέματα εις βάρος των άλλων. Η διπλωματία είναι από τις πιο μεγάλες, παγκόσμιες, διευρυμένες και εξελισσόμενες κοινωνικές επιστήμες που βασίζονται ως επί το πλείστον σε ανθρώπους που έχουν το χάρισμα της πονηριάς, της εξυπνάδας ή και τα δύο μαζί. Είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα, διότι μπορείς να διαχειρίζεσαι τις πιθανές συγκρούσεις ειρηνικά.

Πιστεύεται ότι ο διπλωμάτης έχει ένα ψεύτικο προφίλ και θέλει να βλάψει τους άλλους. Στην πραγματικότητα είναι μία τεχνική, η οποία όταν ανήκει σε ένα σύνολο ωφελεί στο τέλος όλη την ομάδα γιατί διεκδικεί τα δικαιώματά του με ηρεμία και ευγένεια.

Η διπλωματία προηγείται της επιβολής. Αν καταρρεύσει, το αποτέλεσμα θα είναι αρνητικό, διότι δεν θα υπάρχει ισορροπία στο σύνολο. Αντιθέτως, η πονηριά θίγει τη νοημοσύνη τόσο αυτού που τη χρησιμοποιεί όσο και των απέναντί του, δεν ανταποκρίνεται στην δίκαιη αντιμετώπιση, προκαλεί εντάσεις και αναταραχές, διότι γίνεται αυτοσκοπός η προσωπική επιτυχία, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα κλίμα διχόνοιας εφόσον το ένα ψέμα φέρνει το άλλο.

Η λύση στο πρόβλημα της δόλιας και πονηρής ανθρώπινης συμπεριφοράς, είναι η παραπομπή στις αξίες και αρετές και η συνεχής ατομική ενδοσκόπηση. Εν κατακλείδι, η διπλωματία είναι ένα πολύτιμο εφόδιο που συναντάς σε όλους τους ανθρώπους και ειδικά στον εργασιακό χώρο. Ένας καλός διπλωμάτης μπορεί να λύσει πολλά προβλήματα ή ακόμα και να τα αποφύγει.

Τελικά, είναι μια έμφυτη δεξιότητα η διπλωματία ή μια δεξιότητα που μπορεί να καλλιεργηθεί»;