Όλα έτοιμα για το φάιναλ φορ στο Πανθεσσαλικό για το πρωτάθλημα Κ17 της Σούπερ Λιγκ

Έχει την τιμητική του ο Βόλος εσχάτως (τα δύο επόμενα ματς της Εθνικής εκεί θα γίνουν), καθώς στο Πανθεσσαλικό φιλοξενείται και το Final 4 στο πρωτάθλημα Κ17 της Σούπερ Λίγκας 1.

Οι δύο ημιτελικοί έχουν οριστεί για την Κυριακή 13 Μαρτίου 2022, όπου στις 12.00 θα γίνει το ΑΕΚ – Άρης και στις 15.00 το ΠΑΟΚ – Ατρόμητος. Ο δε τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 15.00 της Τετάρτης (16/3) με αντιπάλους τους δύο νικητές των ημιτελικών…

Η διοργανώτρια γνωστοποίησε το πρόγραμμα και φιλοξένησε στην επίσημη ιστοσελίδα της και δηλώσεις των προπονητών και των αρχηγών των τεσσάρων μονομάχων για την κατάκτηση του τίτλου στους Εφήβους.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις είναι οι ακόλουθες:

ΓΕΝΝΑΙΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ – Προπονητής ΑΕΚ Κ17

«Ξεκινώντας θα ήθελα να συγχαρώ τους ποδοσφαιριστές μας, που έκαναν όλους μας υπερήφανους και εμένα προσωπικά ως προπονητή τους, με τις φετινές τους εμφανίσεις αλλά κυρίως με την προσήλωση τους στους στόχους της ομάδας, πέρα από αυτό οποιαδήποτε προσωπική φιλοδοξία.

Από την αρχή της χρονιάς η Διοίκηση αλλά και το τιμ θέσαμε υψηλούς στόχους.

Η πρόκριση στα play-off ήταν ένας από αυτούς. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Τεχνικό Διευθυντή Ηλία Καλοπήτα για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο προπονητικό μας πλάνο και για το χώρο που μας έδωσε ώστε να το σχεδιάσουμε από κοινού.

Η ομάδα μας δεν τερμάτισε απλά πρώτη στον όμιλο, αλλά ήταν στην πρώτη θέση καθ’ όλη την διάρκεια, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι είμαστε η ομάδα με την καλύτερη επίθεση με 42 γκολ και την 2η καλύτερη άμυνα με 15. Αυτό δείχνει ότι η πορεία μας δεν ήταν τυχαία, αλλά αποτέλεσμα μιας συντονισμένης και σκληρής δουλειάς όλων των συνεργατών.

Αναμφίβολα είμαστε χαρούμενοι για αυτήν την επιτυχία αλλά δεν μας επιτρέπεται κανενός είδους έπαρση και δεν υπάρχει πολυτέλεια για περιττούς ενθουσιασμούς. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε μια άπειρη ομάδα σε τελικούς διοργανώσεων ωστόσο θα βάλουμε τα δυνατά μας για να φανούμε αντάξιοι της μέχρι τώρα πορείας μας!».

ΣΑΒΒΑΣ ΓΙΑΜΑΤΖΙΔΗΣ – Αρχηγός ΑΕΚ Κ17

«Από την αρχή της σεζόν 2021-2022 εγώ και οι συμπαίκτες μου θέσαμε ως στόχους αρχικά να βελτιωθούμε τόσο ατομικά όσο και ομαδικά, με τελικό στόχο την είσοδο μας στο Final 4 και την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας προσπαθήσαμε να είμαστε κοντά ο ένας με τον άλλον και ο ένας για τον άλλον, με σκοπό να διορθώνουμε τα λάθη μας και να βελτιώνουμε τις ατέλειές μας.

Πάνω από όλα, όμως, είχαμε πάντα ως προτεραιότητα να επιδείξουμε ήθος, χαρακτήρα και προσωπικότητα, έτσι ώστε να επικρατήσουν μέσα στην ομάδα ο αλληλοσεβασμός και η αλληλοεκτίμηση.

Τα εμπόδια που συναντήσαμε σε αυτήν την πορεία μέχρι και σήμερα ήταν πάρα πολλά, τα λάθη ακόμα περισσότερα, όμως η θέλησή μας ήταν ακόμα μεγαλύτερη. Κάπως έτσι, χάρη στα δύσκολα και στα εύκολα, φτάσαμε εδώ που είμαστε και πάμε στα τελικά για να απολαύσουμε αυτή την εμπειρία και να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε».

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΖΑΝΑΣ – Προπονητής Άρη Κ17

«Αρχικά να δώσουμε συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες, που θα δώσουν το “παρών” στο φάιναλ φορ του πρωταθλήματος Κ17.

Για εμάς είναι μεγάλη χαρά και τιμή η παρουσία μας σε αυτή τη διαδικασία. Θέλουμε να ζήσουμε την κάθε στιγμή και να πάρουμε όσες περισσότερες εμπειρίες μπορούμε. Θα προσπαθήσουμε να φανούμε ανταγωνιστικοί, να δείξουμε μια καλή εικόνα και να έχουμε τα ανάλογα αποτελέσματα στο γήπεδο.

Είμαστε σε καλή αγωνιστική κατάσταση. Γνωρίζουμε ότι στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσουμε μια καλή ομάδα, όπως είναι η Α.Ε.Κ.

Άλλωστε σε αυτή τη φάση δεν υπάρχουν εύκολες ομάδες…

Στόχος μας είναι το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, το οποίο θα αρμόζει στο όνομα και στην ιστορία του ΑΡΗ.

Ευχή όλων μας είναι με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας οι νεαροί παίκτες των ομάδων να είναι οι μοναδικοί πρωταγωνιστές και στο τέλος να κερδίσει το ποδόσφαιρο».

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΝΟΥΛΗΣ – Αρχηγός Άρη Κ17

«Στην τελική φάση του πρωταθλήματος Κ17 θα πάμε να εκπροσωπήσουμε τον ΑΡΗ, μια από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ελλάδας.

Είναι μεγάλη χαρά για όλους μας που προκριθήκαμε στο φάιναλ φορ.

Είμαστε μια πολύ καλή ομάδα και βρισκόμαστε σε καλή αγωνιστική κατάσταση.

Άλλωστε αυτό το αποδείξαμε καθ’ όλη την διάρκεια της σεζόν με την εικόνα μας στο γήπεδο και δίκαια βρισκόμαστε στις τέσσερις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος.

Ξέρουμε ότι και οι υπόλοιπες ομάδες της τελικής φάσης είναι πολύ καλές, όπως και τον βαθμό δυσκολίας των αγώνων που έχουμε μπροστά μας.

Ο στόχος μας είναι να φτάσουμε όσο δυνατόν ψηλότερα και να δώσουμε χαρά στον κόσμο του ΑΡΗ».

ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΙΑΠΑΚΙΔΗΣ – Προπονητής ΠΑΟΚ Κ17

«Στόχος μας πάντα στην Ακαδημία του ΠΑΟΚ είναι όσο το δυνατόν περισσότερα από αυτά τα παιδιά στο μέλλον να στελεχώσουν την πρώτη ομάδα.

Να εκπαιδεύσουμε, δηλαδή, ποδοσφαιριστές, οι οποίοι θα συνδυάζουν υψηλές τεχνικές ικανότητες και αντίληψη των αναγκών του σύγχρονου ποδοσφαίρου.

Τα παιδιά της Κ17 είναι μια γενιά ταλαντούχων ποδοσφαιριστών με ισχυρό δέσιμο μεταξύ τους και το σημαντικότερο είναι ότι αυτό συνδυάζεται με πολύ καλούς χαρακτήρες.

Στα έως τώρα παιχνίδια αντεπεξήλθαμε πάρα πολύ καλά και δείγμα της ποιότητας του ρόστερ μας είναι ότι αρκετά από αυτά τα παιδιά ήδη είναι μέλη της Κ19, ενώ είναι αξιοσημείωτο προφανώς ότι χρησιμοποιήσαμε 35 ποδοσφαιριστές.

Όσον αφορά στην διαδικασία του Final Four τα παιδιά το περιμένουν με ιδιαίτερη χαρά από την αρχή της χρονιάς, δουλεύοντας καθημερινά, καθώς τα προηγούμενα δύο χρόνια ήταν δύσκολα για όλους λόγω της πανδημίας, με τον αθλητισμό κλειστό και με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την σωματική και ψυχική υγεία των παιδιών.

Το Final Four, λοιπόν, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να συστηθεί η Κ17 του ΠΑΟΚ και να δείξει όσα μπορεί να κάνει στο γήπεδο. Γι’ αυτά τα παιδιά, άλλωστε, δεν αρκεί μόνο η κατάκτηση του πρωταθλήματος, αλλά να συνδυαστεί αυτή με καλό ποδόσφαιρο».

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ – Αρχηγός ΠΑΟΚ Κ17

«Ανυπομονούμε για το Final Four από το ξεκίνημα της φετινής σεζόν και νιώθουμε πως έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε τα τελευταία δύο χρόνια λόγω Covid.

Πιστεύω πως έχουμε αρκετά ποιοτική και πειθαρχημένη ομάδα και ελπίζω να το αποδείξουμε και στο γήπεδο.

Ξέρουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε δύσκολους αντιπάλους, καθώς και οι τέσσερις ομάδες που συμμετέχουν στο Final Four έχουν τις πιθανότητες τους.

Στόχος μας είναι να παρουσιάσουμε όμορφο και επιθετικό ποδόσφαιρο και να κατακτήσουμε το τρόπαιο».

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ – Προπονητής Ατρόμητου Κ17

«Σαφώς είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε φτάσει μέχρι το Final Four, αλλά τώρα θέλουμε να πετύχουμε κάτι σημαντικό για να επιβραβεύσουμε τις προσπάθειες που κάναμε αυτή τη σεζόν, αλλά και όλα τα χρόνια.

Θα είναι σπουδαίο να επιβραβευθεί αυτή η φουρνιά ποδοσφαιριστών με έναν τίτλο, καθώς είναι η δεύτερη φορά που πάει μέχρι το Final Four, αφού είχε φτάσει μέχρι τον τελικό ως τμήμα Κ15.

Όλη την εβδομάδα διαπίστωσα ότι υπάρχει ανυπομονησία, ωστόσο δεν έχουμε αλλάξει πράγματα στον εβδομαδιαίο κύκλο μας.

Μέσω του ματς με τον ΠΑΟΚ θέλουμε να δείξουμε τη θέλησή μας για τη νίκη και την πρόκριση στον τελικό.

Το θετικό για μας είναι ότι έχουμε χτίσει νοοτροπία νικητή μέσω του πρωταθλήματος που κάναμε και με το σερί των αήττητων αγώνων, που μας έφερε μέχρι το Final Four.

Νιώθω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε θετική αύρα.

Σε αυτή τη διαδικασία του Final Four, κάθε λεπτομέρεια είναι σημαντική.

Πρέπει από την πλευρά μας να έχουμε πνευματική ετοιμότητα. Ναι μεν θέλουμε να απολαύσουμε τη συμμετοχή μας, αλλά ταυτόχρονα έχουμε συναίσθηση ευθύνης απέναντι στον Ατρόμητο.

Τώρα εν όψει του ημιτελικού αντιμετωπίζουμε τον ΠΑΟΚ με σεβασμό γιατί είναι μια ομάδα με δέκα διεθνείς σε αυτό το ηλικιακό γκρουπ.

Ωστόσο, έχουμε αποφασίσει να παίξουμε με τον τρόπο που παίζουμε συνήθως, με κυριαρχικό ποδόσφαιρο.

Θα είναι πολύ σημαντικό τα λάθη που θα κάνουμε όσο το δυνατόν λιγότερα, ώστε με αυτόν τον τρόπο να έχουμε καλύτερες επιλογές στον τρόπο που παίζουμε.

Σε αυτή τη διαδικασία είναι δεδομένο ότι οι τρεις από τις τέσσερις ομάδας θα φύγουν στεναχωρημένοι, όμως εμείς θέλουμε να είμαστε η μία ομάδα που στο τέλος θα είναι χαρούμενη».

ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΠΑΡΤΖΙΔΗΣ – Αρχηγός Ατρόμητου Κ17

«Από την αρχή της χρονιάς, ο στόχος που είχαμε θέσει ως ομάδα ήταν ακριβώς αυτός: Να φτάσουμε μέχρι το Final Four.

Για την επίτευξη αυτών των αποτελεσμάτων έχουν βοηθήσει όλοι μέσα στην ομάδα και ειδικότερα την περίοδο που δεν ήταν καλά τα πράγματα για εμάς.

Είχαμε αρχίσει με ήττες στη σεζόν, αλλά καθίσαμε όλοι κάτω, συζητήσαμε, δουλέψαμε πάρα πολύ και τελικά φτιάξαμε τον δρόμο μας.

Ξέραμε ότι η εικόνα στην αρχή δεν ήταν αυτή που μας αντιπροσώπευε, αλλά διορθώσαμε την κατάσταση και για τη φανέλα που φοράμε.

Είναι πολύ καλό για μας ότι έχουμε καταφέρει να χτίσουμε μια πολύ καλή ψυχολογία.

Έχουμε φτιάξει ένα σερί 11 αγώνων χωρίς ήττα, που μας βοήθησε εκτός από το να προκριθούμε στο Final Four, να καλλιεργήσουμε τη νοοτροπία νικητή.

Για το ματς με τον ΠΑΟΚ οι σκέψεις και ο τρόπος δουλειάς μας δεν αλλάζει. Η συνταγή μας θα είναι ίδια και ο στόχος είναι να νικήσουμε.

Ο ΠΑΟΚ είναι σαφώς μια δυνατή ομάδα, αλλά εμείς πιστεύουμε στους εαυτούς μας και θα διεκδικήσουμε την πρόκρισή μας στον τελικό.

Ως τμήμα Κ15 είχαμε καταφέρει να φτάσουμε και πάλι στο Final Four, προκριθήκαμε στον τελικό και πλέον έχουμε την εμπειρία αυτής της διαδικασίας.

Είμαστε αρκετά πιο βελτιωμένοι και ανεβασμένοι από εκείνη την περίοδο, ξέρουμε τον αντίπαλο που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και πιστεύουμε ότι στο τέλος θα πάρουμε την πρόκριση».