Οι μαθητές του 6ου ΓΕΛ Βόλου που αρίστευσαν στις Πανελλαδικές

Ανακοινώθηκαν από το 6ο Γενικό Λύκειο Βόλου τα στοιχεία των μαθητών του σχολείου που αρίστευσαν (μόρια πάνω από 16.000 ) στις Πανελλήνιες Εξετάσεις. Αυτοί είναι:
ΡΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 18,7
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΘΕΤΙΚΗ 18,4
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΤΙΚΗ 18,28
ΔΟΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 18,2
ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΘΕΤΙΚΗ 18,08
ΜΑΡΣΟΥΒΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΕΤΙΚΗ 18
ΤΣΟΥΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ 17,88
ΚΛΕΙΔΩΝΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 17,8
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΤΙΚΗ 17,73
ΤΣΙΑΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 17,65
ΖΗΡΓΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΘΕΤΙΚΗ 17,58
ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ 17,53
ΧΡΟΝΗ ΕΛΕΝΗ ΥΓΕΙΑΣ 17,53
ΓΙΟΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ 17,48
ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΘΕΤΙΚΗ 17,35
ΡΗΓΑΣ ΡΑΦΑΗΛ ΥΓΕΙΑΣ 17,33
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΤΙΚΗ 17,18
ΤΑΛΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΥΓΕΙΑΣ 17,03
ΣΚΙΑΘΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ 17
ΔΡΑΠΑΝΑΣΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΘΕΤΙΚΗ 16,93
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΘΕΤΙΚΗ 16,9
ΦΩΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΥΓΕΙΑΣ 16,78
ΜΙΝΓΚΟΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 16,63
ΝΕΧΑΛΙΩΤΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 16,45
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΤΙΚΗ 16,45
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 16,28
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 16,13