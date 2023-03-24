Οι μαθητές της Μαγνησίας που πέτυχαν στην 40η Εθνική Μαθηματική Ολυμπιάδα «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ»

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία διοργάνωσε την Κυριακή 19 Μαρτίου2023 τελετή βράβευσης των μαθητών που διακρίθηκαν στην 40η Εθνική Μαθηματική Ολυμπιάδα «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ». Παράλληλα βραβεύθηκαν και οι μαθητές από τον Νομό Αττικής που πρώτευσαν στον 83ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό στα Μαθηματικά «Ο ΘΑΛΗΣ».
Οι πρωτεύσαντες μαθητές βραβεύθηκαν στην Αίθουσα Τελετών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Καθηγητής Ανδρέας Μπουντουβής, ο Βουλευτής Γιάννης Καλλιάνος, ο Διευθυντής του Τομέα Μαθηματικών ΣΕΜΦΕ, καθηγητής Αντώνης Συμβώνης, Καθηγητές του ΕΜΠ και του ΕΚΠΑ, πρώην Πρόεδροι της ΕΜΕ και εκπρόσωποι των Παραρτημάτων της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας.
Βιντεοσκοπημένο συγχαρητήριο μήνυμα προς τους μαθητές, τους γονείς και τους καθηγητές, αλλά και προς την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία έστειλε η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως.
Υπενθυμίζουμε ότι 40η Εθνική Μαθηματική Ολυμπιάδα «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2023 σε 21 εξεταστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα και σε αυτή έλαβαν μέρος 1100 μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου απ’ όλη την Ελλάδα. Οι μαθητές αυτοί διακρίθηκαν 83ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό στα Μαθηματικά «Ο ΘΑΛΗΣ» στον οποίο συμμετείχαν 27000 περίπυ μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου από όλη τη χώρα.
Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ο πρώτος Πανελλήνιος διαγωνισμός διοργανώθηκε από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία το 1934 και είναι από τις σημαντικότερες δραστηριότητες της ΕΜΕ, που μεταξύ άλλων συμβάλλει στην ανάπτυξη των πιο δημιουργικών ικανοτήτων και στην καλλιέργεια της ευγενικής άμιλλας μεταξύ των μαθητών. Η συμμετοχή κατά χιλιάδες των μαθητών μας αποδεικνύει το υψηλό τους ενδιαφέρον για την επιστήμη των Μαθηματικών.
|ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΣΧΟΛΕΙΟ
|ΤΑΞΗ
|ΒΡΑΒΕΙΟ
|ΑΜΙΡΗΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
|Γ ΓΥΜ.
|Α ΒΡΑΒΕΙΟ
|ΜΠΕΡΟΥΚΑΣ
|ΚΩΝ/ΝΟΣ
|1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ
|Γ ΓΥΜ.
|Α ΒΡΑΒΕΙΟ
|ΚΡΑΤΣΑ
|ΛΥΔΙΑ
|ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ
|Γ ΓΥΜ.
|Α ΒΡΑΒΕΙΟ
|ΔΑΓΡΕΣ
|ΠΕΤΡΟΣ
|3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΒΡΟΥ
|Γ ΓΥΜ.
|Β ΒΡΑΒΕΙΟ
|ΜΠΕΡΚΟΥΤΑΚΗΣ
|ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ
|4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ
|Γ ΓΥΜ.
|Β ΒΡΑΒΕΙΟ
|ΟΥΡΑΝΟΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
|Γ ΓΥΜ.
|Β ΒΡΑΒΕΙΟ
|ΤΣΟΥΡΕΚΑΣ
|ΜΙΧΑΗΛ
|ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ
|Β ΓΥΜ.
|Β ΒΡΑΒΕΙΟ
|ΖΑΧΟΥ
|ΙΩΑΝΝΑ
|ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ Ε.
|Γ ΓΥΜ.
|Β ΒΡΑΒΕΙΟ
|ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΛΑΖΑΡΟΣ
|ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ Ε.
|Γ ΓΥΜ.
|Β ΒΡΑΒΕΙΟ
|ΜΑΥΡΑΓΑΝΝΗΣ
|ΦΙΛΙΠΠΟΣ
|ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
|Γ ΓΥΜ.
|Β ΒΡΑΒΕΙΟ
|ΖΑΒΕΡΔΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|Γ ΓΥΜ.
|Β ΒΡΑΒΕΙΟ
|ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ
|ΦΙΛΙΠΠΟΣ
|ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ
|Γ ΓΥΜ.
|Β ΒΡΑΒΕΙΟ
|ΚΑΡΑΚΑΪΔΟΣ
|ΑΛΚΗΣ
|6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
|Γ ΓΥΜ.
|Β ΒΡΑΒΕΙΟ
|ΚΑΒΟΥΣΙΑΝΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|Α ΓΥΜ.
|Β ΒΡΑΒΕΙΟ
|ΤΖΑΒΟΥΛΗΣ
|ΣΩΤΗΡΗΣ
|HOMO EDUCANDUS-ΑΓΩΓΗ
|Γ ΓΥΜ.
|Β ΒΡΑΒΕΙΟ
|ΓΑΪΤΑΝΤΖΗΣ
|ΧΡΗΣΤΟΣ
|1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
|Β ΓΥΜ.
|Β ΒΡΑΒΕΙΟ
|ΜΑΥΡΟΣ
|ΟΡΦΕΑΣ
|ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΩΣΤΕΑ-ΓΕΙΤΟΝΑ
|Γ ΓΥΜ.
|Β ΒΡΑΒΕΙΟ
|ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΚΩΝ/ΝΟΣ
|2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
|Β ΓΥΜ.
|Γ ΒΡΑΒΕΙΟ
|ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
|Γ ΓΥΜ.
|Γ ΒΡΑΒΕΙΟ
|ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ
|ΑΓΓΕΛΟΣ
|ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
|Γ ΓΥΜ.
|Γ ΒΡΑΒΕΙΟ
|ΚΑΜΑΤΣΑΚΗΣ
|ΜΑΡΙΟΣ
|ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
|Β ΓΥΜ.
|Γ ΒΡΑΒΕΙΟ
|ΚΟΝΤΕΟΣ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
|Γ ΓΥΜ.
|Γ ΒΡΑΒΕΙΟ
|ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ
|ΕΚΤΩΡ
|ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
|Γ ΓΥΜ.
|Γ ΒΡΑΒΕΙΟ
|ΣΑΡΡΑΣ
|ΘΕΟΔΩΡΗΣ
|ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ
|Γ ΓΥΜ.
|Γ ΒΡΑΒΕΙΟ
|ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
|Γ ΓΥΜ.
|Γ ΒΡΑΒΕΙΟ
|ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
|Β ΓΥΜ.
|Γ ΒΡΑΒΕΙΟ
|ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΥ
|ΝΕΦΕΛΗ
|ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
|Γ ΓΥΜ.
|Γ ΒΡΑΒΕΙΟ
|ΜΠΡΟΤΖΑΚΗΣ
|ΠΕΤΡΟΣ
|ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
|Γ ΓΥΜ.
|Γ ΒΡΑΒΕΙΟ
|ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΙΜΟΥ
|Γ ΓΥΜ.
|Γ ΒΡΑΒΕΙΟ
|ΦΩΤΟΥ
|ΗΛΕΚΤΡΑ
|ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
|Γ ΓΥΜ.
|Γ ΒΡΑΒΕΙΟ
|ΧΑΒΑΤΖΟΓΛΟΥ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ
|Β ΓΥΜ.
|Γ ΒΡΑΒΕΙΟ
|ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ
|ΚΩΝ/ΝΟΣ
|ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
|Γ ΓΥΜ.
|Γ ΒΡΑΒΕΙΟ
|ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
|Γ ΓΥΜ.
|Γ ΒΡΑΒΕΙΟ
|ΛΑΜΠΡΟΥ
|ΕΥΘΥΜΙΟΣ
|1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
|Γ ΓΥΜ.
|Γ ΒΡΑΒΕΙΟ
|ΜΟΥΡΟΥΚΟΣ
|ΚΩΝ/ΝΟΣ
|7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|Β ΓΥΜ.
|Γ ΒΡΑΒΕΙΟ
|ΠΑΠΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
|ΘΩΜΑΣ
|ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ Ε.
|Γ ΓΥΜ.
|Γ ΒΡΑΒΕΙΟ
|ΠΑΠΠΑ
|ΕΛΕΝΗ
|ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
|Γ ΓΥΜ.
|Γ ΒΡΑΒΕΙΟ
|ΣΤΥΦΟΥΓΙΑΣ
|ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
|HOMO EDUCANDUS-ΑΓΩΓΗ
|Γ ΓΥΜ.
|Γ ΒΡΑΒΕΙΟ
|ΤΖΑΧΡΗΣΤΑΣ
|ΘΕΟΦΑΝΗΣ
|3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|Α ΓΥΜ.
|Γ ΒΡΑΒΕΙΟ
|ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ
|ΕΠΩΝΥΜΟ
|ΟΝΟΜΑ
|ΣΧΟΛΕΙΟ
|ΤΑΞΗ
|ΒΡΑΒΕΙΟ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
|ΚΩΝ/ΝΟΣ
|ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ Ε.
|Γ΄ΛΥΚ
|Α ΒΡΑΒΕΙΟ
|ΤΖΑΧΡΗΣΤΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΔΩΔΩΝΑΙΑΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
|Γ΄ΛΥΚ
|Α ΒΡΑΒΕΙΟ
|ΦΩΤΙΑΔΗΣ
|ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
|ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
|Γ΄ΛΥΚ
|Α ΒΡΑΒΕΙΟ
|ΛΙΑΜΠΑΣ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ Ε.
|Γ΄ΛΥΚ
|Α ΒΡΑΒΕΙΟ
|ΛΙΓΝΟΣ
|ΟΡΕΣΤΗΣ
|ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
|Β΄ΛΥΚ
|Α ΒΡΑΒΕΙΟ
|ΚΑΛΛΙΑΣ
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ
|3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
|Γ΄ΛΥΚ
|Β ΒΡΑΒΕΙΟ
|ΚΟΛΤΣΗΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ Ε.
|Γ΄ΛΥΚ
|Β ΒΡΑΒΕΙΟ
|ΠΕΤΡΑΚΗΣ
|ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
|Γ΄ΛΥΚ
|Β ΒΡΑΒΕΙΟ
|ΓΑΛΑΜΑΤΗΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΠΕΙΡ. ΣΧΟΛΕΙΟ Α.Π.Θ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ0
|Β΄ΛΥΚ
|Β ΒΡΑΒΕΙΟ
|ΜΑΥΡΙΚΟΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ
|ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
|Γ΄ΛΥΚ
|Β ΒΡΑΒΕΙΟ
|ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΚΥΡΑΤΛΙΔΗΣ
|ΑΣΤΕΡΙΟΣ
|ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ Ε.
|Γ΄ΛΥΚ
|Β ΒΡΑΒΕΙΟ
|ΤΣΟΥΡΕΚΑΣ
|ΚΥΡΙΑΚΟΣ
|ΣΧΟΛΗ ΜΩΡΑΪΤΗ
|Α΄ΛΥΚ
|Β ΒΡΑΒΕΙΟ
|ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
|Α΄ΛΥΚ
|Β ΒΡΑΒΕΙΟ
|ΠΕΤΡΑΚΗΣ
|ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
|ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΝΗΘΟΥ
|Β΄ΛΥΚ
|Β ΒΡΑΒΕΙΟ
|ΡΑΣΒΑΝΗΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ”
|Β΄ΛΥΚ
|Β ΒΡΑΒΕΙΟ
|ΘΕΜΕΛΗΣ
|ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
|3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
|Γ΄ΛΥΚ
|Β ΒΡΑΒΕΙΟ
|ΡΑΔΑΙΟΣ
|ΜΑΡΚΟΣ
|ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
|Β΄ΛΥΚ
|Β ΒΡΑΒΕΙΟ
|ΗΛΙΑΔΗΣ
|ΣΩΚΡΑΤΗΣ
|ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟΑΝΑΒΡΥΤΩΝ
|Α΄ΛΥΚ
|Γ ΒΡΑΒΕΙΟ
|ΚΟΤΣΑΛΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
|Α΄ΛΥΚ
|Γ ΒΡΑΒΕΙΟ
|ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
|Α΄ΛΥΚ
|Γ ΒΡΑΒΕΙΟ
|ΤΣΟΥΧΝΙΚΑΣ
|ΟΡΕΣΤΗΣ
|ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ
|Γ΄ΛΥΚ
|Γ ΒΡΑΒΕΙΟ
|ΚΑΛΔΑΝΗΣ
|ΑΓΓΕΛΟΣ
|2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
|Γ΄ΛΥΚ
|Γ ΒΡΑΒΕΙΟ
|ΚΟΥΚΛΕΡΗΣ
|ΜΑΤΘΑΙΟΣ
|ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΑΓΕΑ
|Γ΄ΛΥΚ
|Γ ΒΡΑΒΕΙΟ
|ΣΙΜΗΤΟΣ
|ΙΩΑΚΕΙΜ
|15ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
|Β΄ΛΥΚ
|Γ ΒΡΑΒΕΙΟ
|ΒΑΟΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
|Γ΄ΛΥΚ
|Γ ΒΡΑΒΕΙΟ
|ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
|ΛΙΝΟΣ
|ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ Ε.
|Β΄ΛΥΚ
|Γ ΒΡΑΒΕΙΟ
|ΖΑΡΟΓΟΥΛΙΔΗΣ
|ΜΑΡΙΟΣ
|ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ
|Β΄ΛΥΚ
|Γ ΒΡΑΒΕΙΟ
|ΜΟΥΜΙΝ
|ΑΛΤΑΡ-ΚΑΑΝ
|ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΙΟΝ ΞΑΝΘΗΣ
|Β΄ΛΥΚ
|Γ ΒΡΑΒΕΙΟ
|ΝΤΕΡΕΚΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
|Β΄ΛΥΚ
|Γ ΒΡΑΒΕΙΟ
|ΠΑΡΙΣΗΣ ΔΗΜΑΣ
|ΛΟΥΚΑΣ
|HOMO EDUCANDUS-ΑΓΩΓΗ
|Γ΄ΛΥΚ
|Γ ΒΡΑΒΕΙΟ
|ΣΟΥΛΔΑΤΟΣ
|ΕΡΜΗΣ
|ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ
|Β΄ΛΥΚ
|Γ ΒΡΑΒΕΙΟ
|ΣΠΑΧΟΥ
|ΣΤΕΦΑΝΙΑ
|ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΑ
|Γ΄ΛΥΚ
|Γ ΒΡΑΒΕΙΟ
|ΕΞΑΡΧΟΥ
|ΣΤΑΘΗΣ
|2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
|Β΄ΛΥΚ
|Γ ΒΡΑΒΕΙΟ
|ΚΑΓΙΑΜΠΑΚΗΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
|Α΄ΛΥΚ
|Γ ΒΡΑΒΕΙΟ
|ΚΟΥΣΟΥΛΗΣ
|ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
|Β΄ΛΥΚ
|Γ ΒΡΑΒΕΙΟ
|ΜΟΥΣΟΥΡΑΚΗΣ
|ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
|ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ
|Γ΄ΛΥΚ
|Γ ΒΡΑΒΕΙΟ