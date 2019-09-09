Οι 55 από τους 63 μαθητές του 8ου ΓΕΛ Βόλου πέτυχαν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Το 87% έφθασε το ποσοστό επιτυχίας μαθητών του 8ου Γενικού Λυκείου Βόλου στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η διεύθυνση του σχολείου, από τους 63 υποψηφίους, την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευσης πέτυχαν οι 55 μαθητές. Αναλυτικά όλα τα ονόματα των επιτυχόντων στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2019 του 8ου ΓΕΛ Βόλου:
|ΣΕΡΕΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΔΙΜΕΡΤΙΚΑ ΡΕΓΚΙΝΑ
|ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΔΙ.ΠΑ.Ε.
|ΖΟΡΜΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
|Α.Ε.Ν.
|ΑΔΑΜΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
|ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
|ΔΠΘ
|ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ)
|ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
|ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ)
|ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΒΕΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ
|ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ)
|ΔΙ.ΠΑ.Ε.
|ΒΕΡΓΟΥΛΙΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
|ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)
|ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
|ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
|ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
|ΑΝΔΡΙΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
|ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΙΟΣ)
|ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΠΑΣΑ ΜΑΡΙΟΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
|ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
|ΑΜΠΑΤΖΙΔΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ-ΑΝΝΑ
|ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
|ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ
|ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
|ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
|ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ
|ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
|ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΚΑΡΑΣΜΑΝΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ-ΕΥΤΥΧΙΑ
|ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ)
|ΑΣΤΕ
|ΛΙΤΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
|ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ)
|ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
|ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
|ΑΠΘ
|ΜΠΑΪΚΟΥΣΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
|ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΡΑΦΑΕΛΑ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
|ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
|ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΒΑΪΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ)
|ΔΠΘ
|ΒΑΪΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ)
|ΔΠΘ
|ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
|ΕΚΠΑ
|ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
|ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
|ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΚΟΤΡΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΖΩΗ
|ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
|ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΛΟΥΛΙ ΜΑΡΙΝΟΣ
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΜΠΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΖΗΣΗΣ
|ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
|ΣΜΥΑ
|ΜΠΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)
|ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
|ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
|ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.
|ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ)
|ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ
|ΠΑΝΑΓΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΣΑΒΒΕΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΣΤΑΘΟΥΡΟΣ ΑΡΙΩΝ-ΑΓΓΕΛΟΣ
|ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
|ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ
|ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΤΙΓΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ)
|ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΤΣΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
|ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΤΣΙΛΑΦΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
|ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ)
|ΔΠΘ
|ΦΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ
|ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
|ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ)
|ΔΠΘ
|ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
|ΣΜΥΑ
|ΑΛΙΩΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ)
|ΔΠΘ
|ΖΙΖΑΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΦΩΤΕΙΝΗ
|ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ)
|ΔΙ.ΠΑ.Ε.
|ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ)
|ΔΙ.ΠΑ.Ε.
|ΜΕΤΑΦΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
|ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΜΠΟΥΝΤΟΥΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
|ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΙΟΣ)
|ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ
|ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ
|ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
|Α.Ε.Ν.
|ΠΡΟΜΥΡΙΩΤΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
|ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΣΤΑΘΑΡΑΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
|ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ)
|ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ.
|ΤΟΠΟΥΖΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
|ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ)
|ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
|ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
|ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
|ΧΟΝΔΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
|ΣΣΑΣ