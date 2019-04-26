ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο υποψήφιος δήμαρχος της ΛΑΣ στο Νότιο Πήλιο Γιάννης Κωνσταντινάκης «παρουσίασε» το ψηφοδέλτιό του

Τοπικά

Στα ύψη το Πάσχα η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στην Μαγνησία – Ακριβή η έξοδος για τους εκδρομείς

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Ο τόπος μας έχει ανάγκη από την δική του Ανάσταση

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«Τεράστια απρέπεια εις βάρος του Βόλου από τον Λούλη -Λέει ανοησίες και συγκρίνει τον Κλαψόπουλο με τον «πολιτικό υπόκοσμο»

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Καταργείται μετά το Πάσχα από τον Δήμο Βόλου το γραμμικό πάρκο της Καραμπατζάκη

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Τραγική εικόνα στην Πολεοδομία του Δήμου Βόλου

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Ανάσταση στις Άσπρες Πεταλούδες

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Το πρωϊ του Μεγάλου Σαββάτου η πρώτη Ανάσταση στις εκκλησίες του Βόλου

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Με χασίς στη τσέπη πιάστηκε 18χρονος στα Χάνια

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Σοβαρά τραυματίες δυο 18χρονοι στο Βόλο – Τροχαίο στην Ιάσονος

Τοπικά

Γιατί είμαι υποψήφιος με τον Νίκο Τσιλιμίγκα

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Παν. Κουτσάφτης: Διασφαλίσαμε την εκπαίδευση ως καθολικό κοινωνικό αγαθό

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«Αλυσίδα» ανθρωπιάς για τετραμελή οικογένεια στον Βόλο – Επανασυνδέθηκε το ρεύμα στο σπίτι τους

Τοπικά

Ξεκινούν οι αφίξεις πτήσεων τσάρτερ στη Σκιάθο

Τοπικά

Koσμοσυρροή στις εκκλησίες – Κορυφώνεται το Θείο Δράμα στους ναούς της Μαγνησίας

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O καιρός σήμερα στον Βόλο

Τοπικά

Σαλβίνι: Όχι σε εθνική γιορτή απελευθέρωσης από τον φασισμό

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Αντετοκούνμπο: Η φανέλα του τρίτη σε πωλήσεις στο NBA!

Αθλητισμός

Φωτιά στο υπόγειο πάρκινγκ του Αστυνομικού Μεγάρου

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30 νεαροί τοποθέτησαν Σταυρό 6 μέτρων σε βουνό των Φαρσάλων (photos)

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Εκτροπή αυτοκινήτου έξω από τη Λάρισα – Ένας τραυματίας

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Ο Απ. Παπαδούλης απαντά στη διοίκηση της ΔΕΥΑΜΒ: «Η υπόθεση ΕΡΓΗΛ καρκινοβατεί, σωρεύει χρέος και οδηγεί την επιχείρηση σε διάλυση»

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Κύπρος: Αυτή είναι η μητέρα και κόρη που σκότωσε ο serial killer

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Συγκινητική στιγμή: Η παρέλαση 11 ευζώνων στην Αδελαϊδα της Αυστραλίας (vid)

Ελλάδα

Σρι Λάνκα: Αναθεωρήθηκε προς τα κάτω ο απολογισμός των νεκρών

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Μεγάλη Παρασκευή: Πώς θα λειτουργήσουν τράπεζες και καταστήματα

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Πεντάχρονος καταπλακώθηκε από γκαραζόπορτα στο Νέο Φάληρο (video)

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Νέα μεγάλη κρίση στο τοπικό ΚΙΝΑΛ με τον Κώστα Πώποτα

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Ιδιοκτήτης παντοπωλείου συνελήφθη στο Προμύρι για κροτίδες

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Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης παραμένει ο Δήμος Ζαγοράς-Μουρεσίου

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KΚΕ: «Να είναι ηχηρό το μήνυμα στις επόμενες εκλογές σε όσους στηρίζουν την καύση σκουπιδιών»

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Καρανίκας: Καβγάδισε με πολίτες για την Συμφωνία των Πρεσπών (video)

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Μόσχα: Πυροβολισμοί με δύο νεκρούς στο μετρό της πόλης

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Στα 37 της χρόνια πέθανε η ηθοποιός και μοντέλο Στέφανι Σερκ

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Απόστολος Παπαδούλης: «Πως εγκαταστάθηκε εργολάβος στη Φιλελλήνων;»

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Ομολογία-σοκ του Κύπριου serial killer: Παραδέχθηκε τη δολοφονία 7 γυναικών

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Ο Νίκος Τσιλιμίγκας ανακοίνωσε τα ψηφοδέλτιά του σε όλη τη Θεσσαλία

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‘Έφυγε» από τη ζωή ο Βασίλης Κοτσμανίδης

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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Το συγκινητικό βίντεο για τις ευρωεκλογές

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Έπεσε η ιστοσελίδα στο ΑΠΘ λόγω πυρκαγιάς στο Βιολογικό

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Έκαψαν τα αυτοκίνητα του δασάρχη Περτουλίου – Όλα δείχνουν εμπρησμό

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Δύο τάνκερ εναέριου ανεφοδιασμού στην αεροπορική βάση της Λάρισας (video)

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“Έφυγε” ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο πρώην πρόεδρος του Δαμασιακού, Νίκος Χασιώτης

Αθλητισμός

Τροχαίο στη Λάρισα το μεσημέρι της Μ. Πέμπτης – Δύο οι τραυματίες

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Ανερχόμενος τουριστικός προορισμός τα θρησκευτικά μνημεία της Θεσσαλίας

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Ο Δήμος Αλοννήσου αξιοποιεί την τροπολογία για τη στελέχωση του στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

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Ο Ιάσονας Αποστολάκης για την υποψηφιότητα Λούλη με τον Μπέο: Η διαπλοκή παίζει τα ρέστα της

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Νάνσυ Καπούλα: Επικαιροποίηση της μελέτης για το κυκλοφοριακό στο Βόλο

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ΔΕΗ: Ψάχνει διέξοδο με μείωση προσωπικού και αύξηση στα τιμολόγια

Οικονομία

Νέο πτώμα σε πεδίο βολής στην Κύπρο – Το σημείο υπέδειξε ο serial killer

Κόσμος

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Ο υποψήφιος δήμαρχος της ΛΑΣ στο Νότιο Πήλιο Γιάννης Κωνσταντινάκης «παρουσίασε» το ψηφοδέλτιό του

Ο υποψήφιος δήμαρχος της ΛΑΣ στο Νότιο Πήλιο Γιάννης Κωνσταντινάκης «παρουσίασε» ένα μεγάλο μέρος από το ψηφοδέλτιό του. Σε αυτό συμμετέχουν:

1. ΑΝΕΣΤΗ ΑΓΛΑΪΑ
2. ΒΑΛΤΑ ΒΙΟΛΕΤΑ
3. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
4. ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
5. ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
6. ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
7. ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ ΕΛΕΝΑ
8. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΦΕΝΙΑ
9. ΖΗΓΚΟΠΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
10. ΖΩΓΡΑΦΟΥ (ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ) ΕΛΕΝΗ
11. ΗΛΙΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
12. ΚΑΛΟΒΕΔΟΥΡΗΣ ΣΤΑΘΗΣ
13. KAPPES STEFAN-ALEXADER
14. ΚΑΡΑΔΕΜΗΤΡΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
15. ΚΑΡΑΔΕΜΗΤΡΟΥ ΠΟΠΗ
16. ΚΑΤΣΙΑΦΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
17. ΚΑΤΣΙΝΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
18. ΚΡΟΥΣΤΑΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
19. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
20. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΗ ΔΩΡΑ
21. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
22. ΛΕΦΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
23. ΛΕΓΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
24. ΜΑΓΓΑΣΙΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
25. ΜΑΡΚΟΖΑΝΗΣ ΓΑΣΠΑΡΗΣ
26. ΝΙΟΥΝΙΟΥΣΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
27. ΟΡΦΑΝΟΥ ΚΑΤΙΑ
28. ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ
29. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΟΣ
30. PETRICOU (ΑΛΕΞΙΟΥ) ΑΝΤΡΙΑΝΑ
31. ΠΡΟΣΗΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
32. ΡΑΠΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
33. ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
34. ΣΙΩΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
35. ΣΤΟΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ
36. ΣΧΟΙΝΑΣ ΑΛΕΚΟΣ
37. ΤΣΑΜΑΣΦΥΡΗΣ ΤΑΣΟΣ
38. ΤΣΙΧΛΑΚΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
39. ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΘΗΣ
40. ΦΟΥΡΤΩΤΗΡΑ ΕΛΕΝΗ
41. ΧΑΛΕΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
42. ΧΑΡΑΝΑΣ ΣΤΑΘΗΣ
43. ΧΟΥΜΑ ΜΑΙΡΗ
44. ΧΟΥΜΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

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