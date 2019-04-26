Ο υποψήφιος δήμαρχος της ΛΑΣ στο Νότιο Πήλιο Γιάννης Κωνσταντινάκης «παρουσίασε» το ψηφοδέλτιό του

Ο υποψήφιος δήμαρχος της ΛΑΣ στο Νότιο Πήλιο Γιάννης Κωνσταντινάκης «παρουσίασε» ένα μεγάλο μέρος από το ψηφοδέλτιό του. Σε αυτό συμμετέχουν:
1. ΑΝΕΣΤΗ ΑΓΛΑΪΑ
2. ΒΑΛΤΑ ΒΙΟΛΕΤΑ
3. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
4. ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
5. ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
6. ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
7. ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ ΕΛΕΝΑ
8. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΦΕΝΙΑ
9. ΖΗΓΚΟΠΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
10. ΖΩΓΡΑΦΟΥ (ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ) ΕΛΕΝΗ
11. ΗΛΙΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
12. ΚΑΛΟΒΕΔΟΥΡΗΣ ΣΤΑΘΗΣ
13. KAPPES STEFAN-ALEXADER
14. ΚΑΡΑΔΕΜΗΤΡΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
15. ΚΑΡΑΔΕΜΗΤΡΟΥ ΠΟΠΗ
16. ΚΑΤΣΙΑΦΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
17. ΚΑΤΣΙΝΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
18. ΚΡΟΥΣΤΑΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
19. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
20. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΗ ΔΩΡΑ
21. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
22. ΛΕΦΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
23. ΛΕΓΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
24. ΜΑΓΓΑΣΙΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
25. ΜΑΡΚΟΖΑΝΗΣ ΓΑΣΠΑΡΗΣ
26. ΝΙΟΥΝΙΟΥΣΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
27. ΟΡΦΑΝΟΥ ΚΑΤΙΑ
28. ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ
29. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΟΣ
30. PETRICOU (ΑΛΕΞΙΟΥ) ΑΝΤΡΙΑΝΑ
31. ΠΡΟΣΗΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
32. ΡΑΠΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
33. ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
34. ΣΙΩΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
35. ΣΤΟΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ
36. ΣΧΟΙΝΑΣ ΑΛΕΚΟΣ
37. ΤΣΑΜΑΣΦΥΡΗΣ ΤΑΣΟΣ
38. ΤΣΙΧΛΑΚΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
39. ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΘΗΣ
40. ΦΟΥΡΤΩΤΗΡΑ ΕΛΕΝΗ
41. ΧΑΛΕΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
42. ΧΑΡΑΝΑΣ ΣΤΑΘΗΣ
43. ΧΟΥΜΑ ΜΑΙΡΗ
44. ΧΟΥΜΑΣ ΚΩΣΤΑΣ