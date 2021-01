Ο Τζο Μπάιντεν ορκίστηκε 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ -«Είναι ημέρα της Δημοκρατίας»

Ορκίστηκε 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ ο Τζο Μπάιντεν. Λίγο νωρίτερα είχε ορκιστεί και η εκλεγμένη αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Καμάλα Χάρις ορκίστηκε μέσα σε χειροκροτήματα.

Στην πρώτη ομιλία του ο Μπάιντεν τόνιζε ότι «αυτή είναι η ημέρα της Αμερικής, η ημέρα της Δημοκρατίας».

Τζο Μπάιντεν και Καμάλα Χάρις έφθασαν στο Καπιτώλιο για την ορκωμοσία. Η τελετή ξεκίνησε λίγο μετά τις 6:00 το απόγευμα ώρα Ελλάδος, εν μέσω τσουχτερού κρύου και νιφάδων χιονιού στην Ουάσιγκτον.

Είχαν προηγηθεί δυο σύντομες ομιλίες γερουσιαστών και η ερμηνεία του εθνικού ύμνου των ΗΠΑ από την Lady Gaga. Η Jennifer Lopez ερμήνευσε το «This is your land» και το «America is beautiful» και αμέσως έγινε η ορκωμοσία του 46ου προέδρου των ΗΠΑ.

Νωρίτερα είχαν παρακολουθήσει τη Λειτουργία στον ναό του Αγίου Ματθαίου.

Παρόντες είναι οι πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ Τζορτζ Μπους και η σύζυγός του Λόρα, Μπιλ Κλίντον με τη Χίλαρι και ο Μπαράκ Ομπάμα με τη Μισέλ.

