Ο Τραμπ προσέλαβε στον Λευκό Οίκο την προσωπική του πάστορα

O Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να εκπλήσσει με τις επιλογές του όσον αφορά τα πρόσωπα που απαρτίζουν το επιτελείο του. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times ο πρόεδρος των ΗΠΑ προσέλαβε στον Λευκό Οίκο την προσωπική του πάστορα Πόλα Γουάιτ.

Η Πόλα Γουάιτ θα αναλάβει καθήκοντα στην υπηρεσία του Λευκού Οίκου που αφορά θέματα πίστης.

‘To say no to President Trump would be saying no to God.’ — Trump’s faith adviser and ‘Righteous Gemstones’ character come to life Paula White is now an official White House employee pic.twitter.com/hjCOfnpjHD

— NowThis (@nowthisnews) November 4, 2019