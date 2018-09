Ο πρώτος ελληνικός οικολογικός πλοηγός μετακίνησης από Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Παρουσιάστηκε στην 83η ΔΕΘ 

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, στις 15 Σεπτεμβρίου στην 83η ΔΕΘ πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα την παρουσίαση του πλοηγού LIFE Green Your Move, ενώ στην συνέχεια αναπτύχθηκε το παρόν και το μέλλον των αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών σε συνεργασία με την ΠΟΑΣ και ομιλητή τον κ. Μιχάλη Σακελλαρίου και την ΠΟΑΥΣ με ομιλητή τον κ. Δημήτρη Κολυνδρίνη.

Σήμερα Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου στην πόλη της Λάρισας, σε συνεργασία με τα αντίστοιχο ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ και το ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ, θα παρουσιαστεί ο πλοηγός στο επιβατικό κοινό της Λάρισας, όπως επίσης στην πόλη των Τρικάλων σε συνεργασία με τα αντίστοιχο ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ και το ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ενώ η δράση θα μεταφερθεί στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής σε συνεργασία με τον Δήμο Τρικάλων.

Το LIFE Green Your Move (LIFEGYM) είναι ένα Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό τον άξονα για το περιβάλλον – LIFE14 ENV/GR/000611, το πράσινο ταμείο και την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Πρόκειται για μια συνεργασία συνολικά 6 εταίρων με επικεφαλής το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας και τον Επίκουρο Καθηγητή Γιώργιο Κ.Δ. Σαχαρίδη, και εταίρους από την Ελλάδα την AVMAP GIS A.E., ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και ΕΜΙΣΙΑ Α.Ε, την Τσεχία την CHAPS spol. s.r.o. και την Σλοβακία την INPROP.

Ο βασικός στόχος του LIFE Green Your Move είναι η ανάπτυξη ενός πλοηγού μετακίνησης σε μέσα μαζικής μεταφοράς, ο οποίος θα ελαχιστοποιεί τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου. Το LIFE Green Your Move αναπτύσσει ένας πλοηγός μετακίνησης (με πληροφορίες τόσο για τα δρομολόγια όσο και για τον τρόπο έκδοσης εισιτηρίων), που θα λαμβάνει υπόψη όλο το δίκτυο των δημόσιων μέσων μεταφοράς (αστικά και υπεραστικά λεωφορεία, μετρό, τραμ, τρόλεϊ και τρένα) και εμφανίζει στο χρήστη εναλλακτικές διαδρομές που θα συνδυάζουν ένα ή περισσότερα μέσα μεταφοράς, εάν είναι απαραίτητο. Οι διαδρομές θα είναι οι πλέον φιλικές προς το περιβάλλον, εφόσον για κάθε διαφορετικό σενάριο θα υπολογίζονται με αλγορίθμους οι αντίστοιχες εκπομπές αερίων.

Η συγκεκριμένη πλατφόρμα παρουσιάζει ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον, καθώς εισάγει πρότυπες μεθόδους βελτιστοποίησης διαδρομών. Οι μαθηματικοί αλγόριθμοι αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου από τη χρήση των μέσων μεταφοράς και επιτρέπουν στο χρήστη να συνδυάζει διαφορετικά μέσα μαζικής μεταφοράς και να ακολουθεί πάντα τον πιο γρήγορο και φιλικά περιβαλλοντικό τρόπο μετακίνησής του.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το LIFE Green Your Move χαρτογραφεί αρχικά όλο το δίκτυο των δημόσιων μέσων μεταφοράς (τρένο, προαστιακό, μετρό, τραμ, αστικά και υπεραστικά λεωφορεία, τρόλεϊ) στις 16 μεγαλύτερες Ελληνικές πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Χαλκίδα, Φλώρινα, Ιωάννινα, Κατερίνη, Κομοτηνή, Λαμία, Λάρισα, Πάτρα, Σέρρες, Θήβα, Τρίκαλα, Βόλος, Ξάνθη, Ρόδο), τα δρομολόγια, τις στάσεις τους, καθώς επίσης και οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία με αυτά. Στην συνέχεια θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας δίνοντας παράλληλα βάση και στην νησιωτική περιοχή.

ToLIFE Green Your Move λύνει το πρόβλημα έλλειψης ψηφιακών δεδομένων που αντιμετωπίζει η Ελλάδα στα δεδομένα του τομέα των μετακινήσεων και μεταφορών. Όλα τα γεωχωρικά δεδομένα που έχουν αναπτυχθεί και θα αναπτυχθούν για την επικράτεια της Ελλάδας θα συμπεριλαμβάνουν όλο το δίκτυο μέσων μαζικής μετακίνησης, θα είναι σε πλήρη συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία INSPIRE και το πρωτόκολλο GTFS.

Ο πλοηγός μετακίνησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς εχει ξεκινήσει να είναι διαθέσιμος από υπολογιστή, κινητά και ταμπλέτα από το Ιούλιο 2018 ενώ οι μαθηματικοί αλγόριθμοι και τα μοντέλα υπολογισμού των εκπομπών θα ενσωματωθούν στους προσεχείς μήνες σε παρόμοια συστήματα τα οποία βρίσκονται ήδη σε λειτουργία στην Τσεχία, την Σλοβακία και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Μελλοντικά αναμένεται όχι μόνο η επέκταση της λειτουργίας του πλοηγού σε γειτονικές με την Ελλάδα χώρες, αλλά και η δημιουργία ενός παν-Ευρωπαϊκού πλοηγού μετακίνησης σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς που σέβεται το περιβάλλον.

Πρόγραμμα παρουσίασης του πλοηγού «Green Your Move», στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας

18/09 : Λάρισα

18/09 : Τρίκαλα

19/09 : Βόλος

19/09 : Κατερίνη

20/09 : Λαμία

20/09 : Χαλκίδα

21/09 : Σέρρες

21/09 : Φλώρινα