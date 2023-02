Ο Πούτιν μοιράζει… γούνες στις Ρωσίδες που έχασαν συζύγους και γιους στην Ουκρανία (video)

Για να γλυκάνει τον πόνο των Ρωσίδων που έχασαν σύζυγο και γιο στο ουκρανικό μέτωπο, το Κρεμλίνο, που θεωρεί ήρωες τους πεσόντες, είχε μια φαεινή ιδέα.

Όπως αναφέρει η γερμανική εφημερίδα «Bild», η αποζημίωση που έλαβαν οι χήρες και μητέρες που έχασαν τα παιδιά τους, είναι διαφορετική από την αναμενόμενη. Θα περίμενε κανείς ότι ένα χρηματικό επίδομα ή μία επιπλέον σύνταξη θα ήταν ανάσα για τις οικογένειες που θρηνούν τους δικούς τους.

Κι όμως! Η κυβέρνηση της Μόσχας είχε την φαεινή ιδέα να προσφέρει γούνινα παλτά στις Ρωσίδες που έχασαν άνδρες και γιούς στις περιοχές του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ, που βρίσκονται ήδη υπό τον έλεγχο της Μόσχας.

Μέσω καναλιού στο Telegram, μια ομάδα γυναικών ποζάρει στο φακό επιδεικνύοντας τα γούνινα δώρα της ρωσικής κυβέρνησης και εκφράζει την ευγνωμοσύνη της στη Μόσχα.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ορισμένες από τις Ρωσίδες παραδέχονται ότι δεν περίμεναν κάτι τέτοιο.

«Σήμερα λάβαμε απροσδόκητα μία τέτοια υποστήριξη. Είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες στη Μόσχα. Εδώ έχουν συγκεντρωθεί οι οικογένειες των νεκρών στρατιωτών. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ίσως δεν πίστευαν όλοι ότι θα είχαν μια τέτοια ευκαιρία».

Οι γυναίκες ξέρουν ακριβώς τι να πουν – αφού τις έχουν «δασκαλέψει» – για να δείξουν τη γενναιοδωρία του Κρεμλίνου .

Από τα χείλη τους δεν ακούγεται λέξη για τους αδικοχαμένους. Ότι, δηλαδή, αντί για τη γούνα, θα προτιμούσαν να κρατούν στην αγκαλιά τους τον σύζυγο ή τον γιο τους…

Οι πολυμήχανοι χρήστες του Twitter εντόπισαν κι ένα άλλο παράδοξο, πέρα από το στημένο σκηνικό με τις Ρωσίδες χήρες και μητέρες. Στα αριστερά του βίντεο απεικονίζεται μία γυναίκα που δεν λέει τίποτα, αλλά κουνάει το κεφάλι της πότε-πότε.

«Είναι το μέλος της Δούμα, Σεργκουτσίνα Λαρίσα Μπορισόβνα, που συμμετέχει στο στημένο σκηνικό με τις γυναίκες που θρηνούν», όπως σχολιάζει το γερμανικό δημοσίευμα .

Η εφημερίδα έχει αναρτήσει στο σχετικό άρθρο της μία φωτογραφία της Μπορισόβνα, που βρίσκεται στο πλευρό του Πούτιν, αυτή τη φορά , ως μέλος του ρωσικού στρατού, στις 31 Δεκεμβρίου του 2022.

#Mobilization in #Russia: Families of the mobilized from #Moscow region will receive 10kg of potatoes 𝙖𝙣𝙙 10kg of carrots. 😲 pic.twitter.com/APoEm8oPj9

— Igor Sushko (@igorsushko) February 4, 2023