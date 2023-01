Ο Πούτιν χρησιμοποίησε ηθοποιούς για στρατιώτες; Χαμός με την ξανθιά γυναίκα-αίνιγμα

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ίσως και να… ξεπέρασε τον εαυτό του, καθώς υπάρχουν αναφορές πως χρησιμοποίησε ηθοποιούς για να παριστάνουν τους στρατιώτες κατά το ετήσιο τηλεοπτικό πρωτοχρονιάτικο διάγγελμά του!

Ο Ρώσος πρόεδρος εκφώνησε το διάγγελμα έχοντας δίπλα του δεκάδες άτομα που παρουσιάστηκαν ως στρατιώτες που πολεμούν στην Ουκρανία. Ωστόσο, οι λίγο πιο… παρατηρητικοί τηλεθεατές επεσήμαναν ότι αρκετοί από τους υποτιθέμενους στρατιώτες έχουν εμφανιστεί σε προηγούμενα ρωσικά προπαγανδιστικά βίντεο του Πούτιν.

Στρατιωτική γιατρός, πωλήτρια, ψαράς ή ασφάλεια του προέδρου;

Ένας από τους -ίσως- ηθοποιούς είναι μια ξανθιά γυναίκα που φαίνεται να στέκεται πίσω από τον δεξιό ώμο του Πούτιν. Όπως και οι υπόλοιποι, φαίνεται με στρατιωτική ενδυμασία, έχοντας λάβει νωρίτερα ένα μετάλλιο από τον Ρώσο πρόεδρο, όπως γράφει η Daily Mail.

Στην εκπομπή παρασημοφορήθηκε με μετάλλιο από τον Ρώσο πρόεδρο ως ανώτερη λοχαγός της ιατρικής υπηρεσίας του στρατού με το όνομα Άννα Σιντορένκο. Αλλά, αυτή φαίνεται πως δεν είναι η πρώτη φορά που τη βλέπουμε μαζί με τον Πούτιν!

Η μυστηριώδης γυναίκα είχε κάποτε το παρατσούκλι «πράκτορας Κορνέτο», αφού εντοπίστηκε να πουλάει παγωτό στον Πούτιν όταν είχε επισκεφθεί μία αεροπορική επίδειξη…

Βέβαια, ούτε αυτή ήταν η πρώτη της εμφάνιση στις εκδηλώσεις του, επισήμανε το μέσο ενημέρωσης Sibir.Realii -που συνδέεται με το Radio Liberty- στον απόηχο της ομιλίας του Πούτιν. Η υποψία είναι ότι -αν πρόκειται πράγματι για την ίδια γυναίκα- είναι έμπιστο μέλος της ασφάλειάς του και όχι στρατιωτικός γιατρός.

Πολλοί λένε πως την έχουν δει στο παρελθόν να παριστάνει την ηθοποιό, υποδυόμενη διάφορα μέλη του κοινού!

«Τον Σεπτέμβριο του 2016, ο πρόεδρος φωτογραφήθηκε σε μια λίμνη στην περιοχή Νόβγκοροντ μαζί με ψαράδες – ήταν ανάμεσά τους», αναφέρει το μέσο.

«Και τον Ιανουάριο του 2017, τα ίδια άτομα παρατηρήθηκαν σε μια ορθόδοξη χριστουγεννιάτικη λειτουργία σε μοναστήρι του Νόβγκοροντ», συμπληρώνεται.

Επίσης, το 2017 και το 2019, ο Πούτιν «αγόρασε παγωτό από την ίδια πωλήτρια στη Διεθνή Έκθεση Αεροπορίας και Διαστήματος».

Στην αεροπορική έκθεση της Μόσχας η ξανθιά πωλήτρια αναγνωρίστηκε ως Ekaterina Safonova, ωστόσο, πιστεύεται ότι είναι η ίδια γυναίκα που εμφανίστηκε στα παραπάνω γεγονότα.

Putin wanted to copy Zelensky, who came to the Ukrainian defenders in Bakhmut. But after ten months of full-scale war, even actors are in short supply in Russia. pic.twitter.com/CDeQHJGCgf

— Oleksandra Matviichuk (@avalaina) December 31, 2022