Ο έκπτωτος «βασιλιάς των κρυπτονομισμάτων» φέρεται να κατηγορεί την πρώην του για την κατάρρευση της FTX

Mε την πρώην του φέρεται να τα έχει βάλει ο Sam Bankman-Fried, ο έκπτωτος «βασιλιάς των κρυπτονομισμάτων» για την κατάρρευση της εταιρείας του.

Μάλιστα, παραδέχτηκε ότι οι προσπάθειές του να φανεί ηθικός κατά τη διάρκεια της ακμής της εταιρείας ήταν ένα «χαζό παιχνίδι που παίζουμε εμείς οι ξύπνιοι Δυτικοί».

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την Daily Mail, υπογράμμισε πως για την καταστροφή της FTX ευθύνεται η Alameda Research, η εταιρεία εμπορικών συναλλαγών που ίδρυσε το 2017 και την οποία διευθύνει η πρώην σύντροφός του, Caroline Ellison. Ο Bankman-Fried, ο οποίος κατείχε το πλειοψηφικό μερίδιο της Alameda, τοποθέτησε την Ellison, ως διευθύνοντα σύμβουλο τον Οκτώβριο του 2021, παρά την περιορισμένη επαγγελματική εμπειρία της στις συναλλαγές.

Sam Bankman-Fried blames his EX-LOVER for FTX collapse and $32BN loss, admits he lied about being moral and calls ethics a 'dumb game we woke Westerners play'#Crypto #cryptocurrecy #CryptoCom #bitcoin #doge #FTX #FTXCRASH https://t.co/r9R6kiTNmF

