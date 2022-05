Norbert Palej: Ορατόριο για Αργώ και Αργοναυτική Εκστρατεία

Ήρθε πριν πέντε μήνες από το Τορόντο του Καναδά στην Αγριά Βόλου με τη σύζυγο και τα δύο του παιδιά, προκειμένου να βρεθεί στο μέρος απ’ όπου ξεκίνησε η αργοναυτική εκστρατεία και ο μύθος του Ιάσονα.

ΤΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΣΣΑ

Ο λόγος για τον γνωστό συνθέτη Norbert Palej με καταγωγή από την Κρακοβία της Πολωνίας. Ο Πολωνός συνθέτης σε ηλικία 11 ετών μετακόμισε στη Γερμανία, ενώ επέστρεψε όταν τελείωσε το σχολείο. Σπούδασε στην Ακαδημία Μουσικής, γοητεύτηκε από την ελληνική φιλοσοφία και τους Έλληνες φιλοσόφους και με υποτροφία έφυγε για τις ΗΠΑ, όπου τελείωσε εκεί τις σπουδές του.

Είναι αναπληρωτής καθηγητής σύνθεσης και καλλιτεχνικός διευθυντής του ετήσιου Φεστιβάλ Νέας Μουσικής στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο.

Το έργο του το 2021 «Return from the Stars», το οποίο επιμελήθηκε μαζί με τον Mariusz Monczak βιολιστή και υπεύθυνο ορχήστρας, παρουσιάστηκε από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό σε τροχιά γύρω από τη Γη, καθώς και στην Expo 2020 Dubai.

Όπως ο ίδιος αναφέρει στη «Θ» προσέγγισε το θέμα της αργοναυτικής εκστρατείας στο σήμερα ως μία μεταφορά για τη ζωή, τον θάνατο, καθώς ο πατέρας του έφυγε από τη ζωή στο χρονικό διάστημα που βρισκόταν στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αγριά. Όπως ανέφερε «Ο μύθος της αργοναυτικής εκστρατείας είναι ένα ταξίδι αιώνιο – Ταξιδεύοντας στη Μαύρη Θάλασσα – στη Γεωργία. Το έργο «Return from the Stars» ήταν ένα άλλο «ταξίδι», μια άλλα μεταφορά».

Όσον αφορά στο πώς η οικογένειά του «υποδέχτηκε» την απόφασή του να φύγει από το Τορόντο και να έρθει στην Αγριά να ζήσει από τον φετινό Ιανουάριο, μέχρι και τον Αύγουστο δήλωσε «Ήθελα να νιώσω, όπως οι Αργοναύτες, να ζήσω και να «μυρίσω» τον αέρα. Ήταν μαγικό. Δεν είμαι Έλληνας, αλλά αγαπώ την Ελλάδα, τους ανθρώπους, τη φιλοξενία. Όταν ανακοίνωσα ότι θα φύγω από το Τορόντο και θα πάω στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αγριά, μου έλεγαν ότι είμαι τρελός. Αγαπώ την περιπέτεια και πάντα λέω ναι σε νέες ευκαιρίες. Στην αρχή η οικογένειά μου ήταν διστακτική. Τα παιδιά μου η 8χρονη κόρη μου και ο 5χρονος γιος μου πηγαίνουν σε ελληνικό σχολείο».

Ο συνθέτης αναφέρεται και στην έμπνευση που του πρόσφερε η Αγριά, ο Βόλος και η Μαγνησία για το έργο αυτό, το οποίο δεν χαρακτηρίζεται ακριβώς όπερα, αλλά ο ίδιος έδωσε τον χαρακτηρισμό ορατόριο.

«Ήταν κάτι μαγικό. Κάθε πρωί με χαρτί και στυλό στεκόμουν μπροστά στη θάλασσα και οι ιδέες έρχονταν αβίαστα. Επισκεφτήκαμε διάφορα σημεία όπως τα Πευκάκια, την Άφησσο και «γευτήκαμε» διαφορετικές εμπειρίες. Μελέτησα το βιβλίο του Απολλώνιου του Ρόδιου που έχει γράψει για την εκστρατεία αυτή και προσπαθώ να αποδώσω την αργοναυτική εκστρατεία σε μία άλλη εκδοχή».

Όπως εξήγησε, το ορατόριο θα είναι ως επί το πλείστον μουσική και λίγο κείμενο. Μάλιστα στόχος του είναι να «ντυθεί» και με εικόνα – βίντεο, ενώ όνειρό του είναι η πρώτη προβολή να γίνει στην Ελλάδα και γιατί όχι και στον Βόλο το επόμενο καλοκαίρι.

Να σημειωθεί ότι το Σάββατο 28 Μαΐου στις 20.00 στο Πορφυρογένειο της Αγριάς ο Norbert Palej με τον Χρήστο Χατζή θα παρουσιάσoυν έργα τους, τρία εκ των οποίων σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση.