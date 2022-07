Νικόλας Δεσποινιάδης:Οδηγός τσέπης για τη χλωρίδα της Σκιάθου

Έναν εύχρηστο οδηγό, που βοηθά τον αναγνώστη να γνωρίσει τον πλούτο της σκιαθίτικης χλωρίδας, υπογράφει ο Νικόλας Δεσποινιάδης. Αξιοποίησε ιδανικά τις φωτογραφίες που συγκέντρωσε τα τελευταία χρόνια στις εξορμήσεις του στο νησί των Βορείων Σποράδων και η πλούσια εικονογράφηση της έκδοσης αναδεικνύει δεκάδες είδη φυτών της Σκιάθου.



O οδηγός, που τιτλοφορείται «Wildflowers of Skiathos» (Αγριολούλουδα της Σκιάθου) κυκλοφορεί στα αγγλικά και απευθύνεται σε ξενόγλωσσο κοινό. Ο λόγος; O 46χρονος Αθηναίος φυσιοδίφης δραστηριοποιείται επαγγελματικά με Άγγλους, κυρίως, τουρίστες, τους οποίους συνοδεύει σε off-road διαδρομές για λογαριασμό της Aegean Car Rental. Αν και σπούδασε γραφιστική, την τελευταία πενταετία έχει στραφεί στον τουριστικό κλάδο. Καρπός των ξεναγήσεων που πραγματοποιεί, υπήρξε το «Wildflowers of Skiathos», ένας οδηγός 224 σελίδων σε μέγεθος pocket (10×13,5 εκ.), για το οποίο ο κ. Δεσποινιάδης σημειώνει στην ιστοσελίδα του greekskapes.com: «Το «Wildflowers of Skiathos είναι ένας οδηγός τσέπης για τα αγριολούλουδα, τους θάμνους και τα δέντρα του νησιού της Σκιάθου. Το βιβλίο ξεκινά με μια εισαγωγή στη γεωγραφία, τη γεωλογία, την υδρολογία, το κλίμα και τη χλωρίδα του νησιού. Για ευκολία πρόσβασης, τα φυτά είναι ταξινομημένα ανά χρώματα και σε κάθε κεφάλαιο οργανώνονται ανά οικογένεια. Κάθε καταχώριση έχει μια ολοσέλιδη φωτογραφία που απεικονίζει το φυτό και μια δεύτερη σελίδα με την κοινή ονομασία στα αγγλικά, την επιστημονική ονομασία, την περιγραφή, τον χρόνο ανθοφορίας, τον βιότοπο, τις χρήσεις και άλλες σημειώσεις για τα κοινά ελληνικά ονόματα, μυθολογικές πτυχές, κλπ. Όλα αυτά συνοδεύονται από φωτογραφικές λεπτομέρειες διαφορετικών τμημάτων του φυτού. Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει ευρετήριο με τα επιστημονικά και κοινά ονόματα των φυτών που απεικονίζονται σε αυτό το βιβλίο, ένα μικρό γλωσσάρι και μια σελίδα αφιερωμένη στη μορφολογία των φύλλων».

Συνολικά 120 είδη φυτών περιλαμβάνονται στον οδηγό, με τον Νικόλα Δεσποινιάδη να επικεντρώνεται σε εκείνα που μπορεί πιο εύκολα να συναντήσει κάποιος στη Σκιάθο. Ανάμεσά τους και δεκατέσσερα ενδημικά είδη, τα οποία φυτρώνουν αποκλειστικά εκεί και σε κανένα άλλο σημείο του κόσμου. Και όποιος κρατάει στα χέρια του το «Wildflowers of Skiathos», μπορεί εύκολα να κατατοπιστεί στην πλούσια χλωρίδα της Σκιάθου και να αναγνωρίσει τα δεκάδες είδη φυτών που βρίσκονται στο νησί.

O συγγραφέας έχει να επιδείξει 20ετή ενασχόληση με τη βοτανική έρευνα πεδίου, αλλά και εμπειρία ετών στη φωτογραφία, με διακρίσεις, μάλιστα, σε εγχώριους και διεθνείς διαγωνισμούς. Εκτός από το «Wildflowers of Skiathos» στο συρτάρι του βρίσκεται επίσης ένας οδηγός πεντακοσίων σελίδων για τη χλωρίδα της Αττικής, ο οποίος δεν έχει πάρει τον δρόμο της έκδοσης μέχρι στιγμής.