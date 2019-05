Νέος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας ο Χριστουπόλεως Μακάριος

Στην πλήρωση της χηρεύουσας Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας προχώρησε την Πέμπτη, 9 Μάϊου, η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η οποία συνεδριάζει από το πρωί, στο πλαίσιο των τακτικών συνεδριών της για τον μήνα Μάιο, υπό την προεδρία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Από την ψηφοφορία των μελών της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, που πραγματοποιήθηκε στον Πατριαρχικό Ναό, κατόπιν προβολής τριών υποψηφίων, εξελέγη παμψηφεί ο μέχρι σήμερα Επίσκοπος Χριστουπόλεως Μακάριος.

Ο Επίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Μακάριος (Γρινιεζάκης) γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης το 1973. Τις εγκύκλιες σπουδές του παρακολούθησε στη γενέτειρά του και στη Ριζάρειο Εκκλησιαστική Σχολή Αθηνών. Είναι πτυχιούχος της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Αθηνών και της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού Πανεπιστημίου. Μεταπτυχιακές σπουδές πραγματοποίησε στον τομέα της Χριστιανικής Ηθικής του Πανεπιστημίου της Βοστώνης (Master of Sacred Theology), στον τομέα της Ιστορίας Επιστημών του Πανεπιστημίου του Harvard (Master of Arts) και στον τομέα της Βιοηθικής του Πανεπιστημίου του Monash, (Master of Bioethics). Η διδακτορική του διατριβή εγκρίθηκε με βαθμό «άριστα» από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Εκάρη μοναχός και χειροτονήθηκε διάκονος το 1993, πρεσβύτερος το 1997 και αρχιμανδρίτης το 1998 στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Επανωσήφη. Την Κυριακή του Πάσχα του 2008 ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος του απένειμε το οφφίκιο του Αρχιμανδρίτου του Οικουμενικού Θρόνου στο Φανάρι της Κωνσταντινούπολης.

Διακόνησε την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης, σε πολλές επιτελικές θέσεις μέχρι την εις επίσκοπον εκλογή του, ενώ από το 2003 μέχρι και σήμερα διδάσκει στην Πατριαρχική Ακαδημία Κρήτης. Παράλληλα έχει διδάξει σε διάφορα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, μεταξύ των οποίων στο Ελληνικό Κολέγιο της Βοστώνης, στις Ιατρικές Σχολές των Πανεπιστημίων Κρήτης, Θεσσαλίας και Αθήνας.

Τον Μάιο του 2015 εξελέγη πρώτος Κοσμήτορας του Τμήματος Σπουδών Ορθοδόξου Θεολογίας της Αυτονόμου Εκκλησίας της Εσθονίας.

Ίδρυσε και διευθύνει την Εκδοτική Σειρά «Παντοδαπά της Βιοηθικής», ενώ το 2009 η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου τον όρισε εκπρόσωπο στην Πανορθόδοξη Επιτροπή Βιοηθικής.

Την 27η Απριλίου 2015 εξελέγη παμψηφεί από το Οικουμενικό Πατριαρχείο Επίσκοπος Χριστουπόλεως. Χειροτονήθηκε την 16ην Μαΐου του ιδίου έτους, αναλαμβάνοντας τα, υπό του Πατριάρχου Βαρθολομαίου και της Μεγάλης Εκκλησίας, ανατεθέντα σε αυτόν υψηλά καθήκοντα στην Αυτόνομη Εκκλησία της Εσθονίας.

