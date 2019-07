Νεκρός ο πυγμάχος Μαξίμ Νταντάσεφ τέσσερις μέρες μετά από αγώνα

Συγκλονισμένη είναι η παγκόσμια πυγμαχική κοινότητα από τον θάνατο του Ρώσου πυγμάχου Μαξίμ Νταντάσεφ. Ο 28χρονος μποξέρ πέθανε τέσσερις ημέρες μετά τον αγώνα που έδωσε το βράδυ του Σαββάτου (20/7) στο Μέριλαντ των ΗΠΑ με αντίπαλο τον Πορτορικανό Σουμπριέλ Ματίας. Η αναμέτρηση εκείνη είχε διακοπεί στον 11ο γύρο όταν το προπονητικό τιμ του Νταντάσεφ, έπειτα από καταιγισμό σκληρών και δυνατών χτυπημάτων που δέχθηκε, έριξε λευκή πετσέτα ζητώντας από τον διαιτητή τη διακοπή του αγώνα.

Ο Ρώσος μποξέρ, ο οποίος έδειχνε σε κάκιστη κατάσταση, μετά το τέλος της αναμέτρησης αισθάνθηκε αδιαθεσία, έκανε εμετό και λιποθύμησε. Εσπευσμένα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί βαριά κρανιοεγκεφαλική βλάβη. Για το λόγο αυτό υποβλήθηκε άμεσα σε χειρουργική επέμβαση. Τέσσερις ημέρες αργότερα ωστόσο έχασε τη μάχη για τη ζωή βυθίζοντας στο πένθος την παγκόσμια πυγμαχία, αλλά εγείροντας παράλληλα ερωτήματα και προβληματισμούς για την ασφάλεια των αθλητών στην επαγγελματική πυγμαχία.

Ο Νταντάσεφ, ο οποίος πριν από τον τελευταίο του αγώνα ήταν ανίκητος έχοντας ως επαγγελματίας μποξέρ 13 νίκες σε 14 αγώνες (11 εκ των οποίων νοκ άουτ) υπέστη την πρώτη και μοιραία για τη ζωή του ήττα από τον Ματίας.

Τραγική ειρωνεία είναι πως ο προπονητής του σε δηλώσεις που έκανε μετά τη διακοπή τόνισε ότι «μια γροθιά μπορεί να αλλάξει τη ζωή ενός ανθρώπου γι’ αυτό και δεν ήθελα να το αφήσω να συμβεί. Προτιμώ να εκνευρίζονται μαζί μου οι αθλητές για 1-2 μέρες παρά για την υπόλοιπη ζωή τους».

Δείτε τι είχε συμβεί μετά το τέλος του μοιραίου αγώνα:

This fella Maxim Dadashev was a fighter until his last breath, it’s a brutal cruel sport at times, he died aged 28 after suffering severe brain injuries during his defeat to Subriel Matias on Friday. May god rest his soul #RIPChamp pic.twitter.com/YY0ZajAceJ

— Anthony Fowler (@afowler06) July 23, 2019