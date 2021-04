Νέες καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές για την ανάδειξη της Ενάλιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Διαδικτυακή εκδήλωση για την παρουσίαση νέων καινοτόμων ψηφιακών εφαρμογών για την ανάδειξη της Ενάλιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 7 Απριλίου 2021 στις 18:00. Η εκδήλωση θα είναι ανοικτή και έχει σκοπό να προσελκύσει το ευρύ κοινό, μαθητές/φοιτητές, καθώς επίσης και άτομα με ενδιαφέρον για τον πολιτισμό, την Ενάλια Πολιτιστική Κληρονομιά, και για τις εκπαιδευτικές ψηφιακές εφαρμογές και τεχνολογίες.

Την εκδήλωση θα ανοίξει με χαιρετισμό ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κωνσταντίνος Αγοραστός και θα συντονίσει ο Ιδρυτής της Ατλαντίς Συμβουλευτικής, Άγγελος Μαγκλής.

Στην εκδήλωση που διοργανώνει η Ατλαντίς Συμβουλευτική θα παρουσιαστούν οι καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές που έχουν ως στόχο να αναδείξουν την Ενάλια Πολιτιστική Κληρονομιά:

– Της Αλοννήσου και το ναυάγιο της Κλασσικής εποχής της νήσου Περιστέρας. Οι ψηφιακές εφαρμογές που θα παρουσιαστούν δίνουν τη δυνατότητα «στεγνής κατάδυσης» (dry-dive) σε περιβάλλον επαυξημένης (AR) και εικονικής (VR) πραγματικότητας.

– Επιπλέον, θα παρουσιασθεί το εκπαιδευτικό παιχνίδι (Serious Game) με τίτλο Dive in the Past έχει ως στόχο να φέρει πιο κοντά τις νεαρές ηλικίες στην Ενάλια Πολιτιστική Κληρονομιά και

– Της Σκοπέλου και το σύγχρονο ναυάγιο εμπορικού πλοίου με την επωνυμία «Χριστόφορος» στον Πάνορμο της Σκοπέλου. Η ψηφιακή εφαρμογή του ναυαγίου, δίνει κι αυτό τη δυνατότητα «στεγνής κατάδυσης» (dry-dive) και περιήγησης σε περιβάλλον VR.

Επιπλέον, θα παρουσιασθεί από την κα. Παρή Καλαμαρά, Διευθύντρια της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, η λειτουργία των Κέντρων Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης Κοινού (ΚΕΕΚ) Αλονήσσου και Δυτικού Παγασητικού ενώ πριν το τέλος της εκδήλωσης θα συζητηθούν θέματα που αφορούν την περαιτέρω ανάδειξη και επισκεψιμότητα του Ενάλιου Πολιτιστικού πλούτου της Μαγνησίας.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου MeDryDive. Το MeDryDive έχει ως στόχο τη δημιουργία «dry-dive» εμπειριών για την προώθηση της Ενάλιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και τη δημιουργία βιώσιμων τουριστικών προορισμών. Μάθετε περισσότερα για το έργο, βλέποντας το εισαγωγικό βίντεο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στο: [email protected], ή στα τηλέφωνα: 6941 404 914 (Βίκυ Δρούγα) και 694 457 5665 (Άγγελος Μαγκλής)

Πρόγραμμα