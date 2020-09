Νέα NAVTEX της Τουρκίας με πραγματικά πυρά στη Μεσόγειο

Συνεχίζει να κλιμακώνεται η ένταση στη Μεσόγειο καθώς η Τουρκία με νέα NAVTEX δεσμεύει περιοχή για άσκηση με πραγματικά πυρά. Η ισχύς της NAVTEX είναι από τις 12 έως τις 14 Σεπτεμβρίου και δεν σχετίζεται με την περιοχή όπου κάνει έρευνες το Oruc Reis.

Αναλυτικά η τουρκική NAVTEX

TURNHOS N/W : 1134/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 11-09-2020 16:24)

TURNHOS N/W : 1134/20

MEDITERRANEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, BETWEEN 12-14 SEP 20 FROM 0500Z TO 1400Z IN AREA BOUNDED BY SADRAZAMKÖY AREA:

35 36.55 N – 032 29.80 E

35 11.82 N – 033 00.85 E

35 26.50 N – 033 18.23 E

35 50.73 N – 032 46.80 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 141500Z SEP 20.

Η νέα πρόκληση της Άγκυρας έρχεται στον απόηχο της καταδίκης των ενεργειών της σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο από τον Εμανουέλ Μακρόν αλλά και την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάικ Πομπέο, αύριο Σάββατο στην Κύπρο.

Πηγή: Έθνος