Νέα αποικία αυτοκρατορικών πιγκουίνων εντοπίστηκε στην Ανταρκτική

Βρετανοί επιστήμονες ανακοίνωσαν σήμερα ότι εντόπισαν μια νέα αποικία αυτοκρατορικών πιγκουίνων, ενός είδους που απειλείται ιδιαίτερα από την κλιματική αλλαγή, στην Ανταρκτική χάρη σε δορυφορικές εικόνες.

Η ομάδα έρευνας εντόπισε αυτή την αποικία των 500 πιγκουίνων χάρη στις σκούρες κηλίδες που αφήνουν τα περιττώματα των ζώων πάνω στον πάγο, οι οποίες ήταν εμφανείς σε δορυφορικές εικόνες, εξήγησε η British Antarctic Survey, ένας βρετανικός οργανισμός έρευνας.

Η νέα αποικία ανεβάζει σε 66 τον αριθμό των ομάδων αυτοκρατορικών πιγκουίνων που έχουν εντοπιστεί στην Ανταρκτική, οι μισές από τις οποίες χάρη σε δορυφορικές εικόνες.

Scientists have discovered a new emperor penguin colony at Vergler Point, Antarctica 🐧

They used satellite mapping technology to spot the penguins and their guano – visible in this amazing aerial image.

