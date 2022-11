Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Ξανά στα δικαστήρια με τον πατέρα της – «Χρησιμοποίησε απόρρητα έγγραφα για να την ταπεινώσει»

Μπορεί η Μπρίτνεϊ Σπίαρς να μην είναι πια «προστατευόμενη» του πατέρα της αφού κλείνει σχεδόν 1 χρόνο αποδεσμευμένη από την υποχρεωτική κηδεμονία της.

Παρόλα αυτά, οι σχέσεις τους παραμένουν αρκετά τεταμένες, με την ποπ σταρ να αναρτά αρκετά συχνά στα social media μακροσκελή μηνύματα, όπου περιγράφει την κόλαση που ζούσε με τον Τζέιμι Σπίαρς.

Το απόγευμα της Παρασκευής 11 Νοεμβρίου, άρθρο της Daily Mail έφερε στο φως της δημοσιότητας νέα δικαστική διαμάχη ανάμεσα σε πατέρα και κόρη.

Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι οι δυο τους βρέθηκαν ξανά στα δικαστήρια, με κατηγορίες κατά του Σπίαρς για δημοσίευση απόρρητων εγγράφων σχετικά με την υγεία της τραγουδίστριας.

Britney Spears' father Jamie is accused of trying to release her private medical records in effort to humiliate her https://t.co/d0eT0kit5l

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 11, 2022