Μίμηση του Κάλλους ή Μιμητισμός της Αμορφίας;

Της Ράνιας Γάτου

Η Γεωμετρία του Χάους

Η εμπειρία της “ομορφιάς” συχνά περιλαμβάνει μια ερμηνεία μιας οντότητας ως ισορροπίας και αρμονίας με τη φύση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε αισθήματα έλξης και συναισθηματικής ευημερίας. Επειδή αυτό μπορεί να είναι μια υποκειμενική εμπειρία, συχνά λέγεται ότι “η ομορφιά είναι στο μάτι του θεατή (GaryMartin (2007) “Beautyisintheeyeofthebeholder”. Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι αντιλήψεις της ομορφιάς είναι καθοριστικές για την εξέλιξη, ότι τα πράγματα, οι πτυχές των ανθρώπων και των τοπίων που θεωρούνται όμορφα βρίσκονται συνήθως σε καταστάσεις που μπορούν να δώσουν αυξημένη επιβίωση των γονιδίων του ανθρώπου. (TheOxfordHandbookforAesthetics).

Το κλασσικό ελληνικό ουσιαστικό που μεταφράζεται καλύτερα στις λέξεις της αγγλικής γλώσσας “ομορφιά” ή “όμορφη” είναι η λέξη κάλλος, και το επίθετο είναι η λέξη καλός, Ωστόσο, ο καλός μπορεί και μεταφράζεται επίσης ως “καλό” ή “εξαιρετικής ποιότητας” και επομένως έχει ευρύτερη έννοια από την απλή φυσική ή υλική ομορφιά. Ομοίως, ο καλός χρησιμοποιήθηκε με διαφορετικό τρόπο από την αγγλική λέξη ομορφιά, καθότι πρώτα και κύρια εφάρμοσε στον άνθρωπο και φέρει μια ερωτική σημασία (Konstan, David (2014). Beauty – TheFortunesofanAncientGreekIdea)

Η παλαιότερη δυτική θεωρία της ομορφιάς μπορεί να βρεθεί στα έργα των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων από την προσωκρατική περίοδο, όπως ο Πυθαγόρας. Το Πυθαγόρειο σχολείο είδε μια ισχυρή σχέση μεταξύ των μαθηματικών και της ομορφιάς. Συγκεκριμένα, σημείωσαν ότι αντικείμενα που αναλογούν σύμφωνα με το χρυσό λόγο φάνηκαν πιο ελκυστικά. (Seife, Charles (2000). Zero: TheBiographyofaDangerousIdea).

Η ομορφιά παρουσιάζει ένα πρότυπο σύγκρισης και μπορεί να προκαλέσει δυσαρέσκεια όταν δεν επιτευχθεί. Οι άνθρωποι που δεν ταιριάζουν με το “ιδανικό ομορφιά” μπορεί να εξαφανιστούν μέσα στις κοινότητές τους. Το τηλεοπτικό sitcom Ugly Betty απεικονίζει τη ζωή ενός κοριτσιού που αντιμετωπίζει δυσκολίες λόγω της ανυπόληπτης στάσης της κοινωνίας απέναντι σε εκείνους που θεωρούν μη ελκυστικές. Ωστόσο, ένα άτομο μπορεί επίσης να στοχεύει στην παρενόχληση λόγω της ομορφιάς του. Στη Malèna, μια εντυπωσιακά όμορφη ιταλική γυναίκα αναγκάζεται να υποφέρει από τη φτώχεια από τις γυναίκες της κοινότητας που αρνούνται να της δώσουν δουλειά για το φόβο ότι μπορεί να «μαζέψει» τους συζύγους τους. Το ντοκιμαντέρ Beauty in the Eyes of the Beheld διερευνά τόσο τις κοινωνικές ευλογίες όσο και τις κατάρες της γυναικείας ομορφιάς μέσω συνεντεύξεων γυναικών που θεωρούνται όμορφες.Οι ερευνητές έχουν διαπιστώσει ότι οι σπουδαίοι σπουδαστές παίρνουν υψηλότερους βαθμούς από τους δασκάλους τους από τους μαθητές με συνηθισμένη εμφάνιση (SharonBegley (14 July 2009). “TheLinkBetweenBeautyandGrades)

Γιατί όμως τα αρνητικά πρότυπα έχουν τόσο μεγάλη διάδοση στην εποχή μας;

Πάλι, όπως στα περισσότερα προβλήματα της εποχής μας, φταίει ο τεχνολογικός πολιτισμός μας, που είναι ασύμμετρος με την ωριμότητα και τις πραγματικές ανάγκες του σημερινού ανθρώπου. Κύριο χαρακτηριστικό της εποχής μας, εξάλλου, είναι η ανάπτυξη του υλικοτεχνικού πολιτισμού σε βάρος του ηθικοπνευματικού. Ο άνθρωπος θεωρεί ότι η ευτυχία προσεγγίζεται μόνο μέσω των υλικών αγαθών κι αδιαφορεί για το πνεύμα.

Το σχολείο και η οικογένεια δεν προσφέρουν ορθά πρότυπα. Συγκεκριμένα, παρατηρείται έλλειψη σωστής παιδείας που να σφυρηλατεί την αγάπη για τον άνθρωπο, όπως ακριβώς είναι, με τις δυνάμεις του και τις αδυναμίες του, τις ορμές του και τα πάθη του. Επίσης, η προβολή ανορθόδοξων προτύπων από τα ΜΜΕ διογκώνει το πρόβλημα, η έλλειψη ενημέρωσης, για τους κινδύνους που υποθάλπονται πίσω απ’ τα τέτοιου είδους πρότυπα.Αλλά σημαντικό μερίδιο ευθύνης φέρει ο παράγοντας άνθρωπος, που δε θέλει να χρησιμοποιήσει σωστά τη λογική του.

Σημαντικοί αίτιοι παράγοντες για την ύπαρξη αυτού του φαινομένου αποτελούν: Η έλλειψη, των καλών προτύπων ή για την ακρίβεια η ελαχιστοποίησή τους, η άγνοια κι η απειρία των νέων πάνω στα προβλήματα και στις ευθύνες της ζωής, καθώς και η ευκολία της διάδοσης αυτού του συγκεκριμένου τρόπου ζωής, ή αυτών των αρνητικών ανθρώπινων τύπων – προτύπων, με τα ΜΜΕ και την εκμηδένιση των αποστάσεων.

Οι πολλαπλοί κι αλληλοσυγκρουόμενοι ρόλοι στους οποίους ο άνθρωπος καλείται να ανταποκριθεί τον οδηγούν στην αναζήτηση ερεισμάτων κι οδοδεικτών προκειμένου να προσανατολιστεί. Παράλληλα η αδιαφορία, και η μοναξιά, χαρακτηριστικό γνώρισμα της εποχής μας, εντείνουν το ζήτημα αυτό εξαιτίας του τρόπου ζωής στις μεγαλουπόλεις, που έχουν γίνει απάνθρωπες. Η άρνηση των παραδόσεων, που ήταν απότομη και ξέκοψε τον άνθρωπο από ουσιαστικούς δεσμούς που τον έδεναν με το παρελθόν. Επίσης η δυσκολία οριοθέτησης αληθινών στόχων καθιστά τον άνθρωπο ανεπαρκή και ά-μορφο.

Η αποκοπή από τη φύση, στέρησε πολλές φυσικές χαρές κι απολαύσεις απ’ το σύγχρονο άνθρωπο κι έκανε τον τρόπο ζωής του α-φύσικο, γεμάτο άγχος κι ανισορροπία.

Ένας χαρακτήρας στο μυθιστόρημά του φιλοσόφου και νομπελίστα UmbertoEco”Το όνομα του ρόδου” δηλώνει: “τρία πράγματα συμπίπτουν στη δημιουργία της ομορφιάς: πρώτα απ ‘όλα ακεραιότητα ή τελειότητα και γι’ αυτό θεωρούμε άσχημα όλα τα ατελείωτα πράγματα, στη συνέχεια κατάλληλη αναλογία ή συνύπαρξη και τέλος σαφήνεια και φως” , πριν συνεχίσουμε να λέμε ότι “η θέα της ομορφιάς υπονοεί την ειρήνη (Eco, Umberto (1980). TheNameoftheRose)