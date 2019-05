Μικρή Μαντλίν: Οι 9 θεωρίες συνωμοσίας για την εξαφάνισή της

Η εξαφάνιση της Μαντλίν ΜακΚαν, η οποία εξαφανίστηκε το βράδυ της 3ης Μαΐου του 2007 από το κρεβάτι της στην Πράια ντα Λουζ, της Πορτογαλίας, σε ηλικία τριών ετών είχε συνταράξει τη Μεγάλη Βρετανία και κατ’ επέκταση ολόκληρη την Ευρώπη. Δώδεκα χρόνια αργότερα, η αστυνομία ακόμα δεν έχει καταφέρει να λύσει το μυστήριο της εξαφάνισης. Ωστόσο, όλα αυτά τα χρόνια έχουν διατυπωθεί διάφορες θεωρίες συνωμοσίας, οι οποίες πήραν ακόμα μεγαλύτερη διάσταση εξαιτίας του ντοκιμαντέρ του Netflix για την εξαφάνιση του κοριτσιού.

Ακολουθούν οι 9 δημοφιλέστερες, όπως τις κατέγραψε το thetab.com:

1. Θύμα σωματεμπορίας: Μια από τις επικρατέστερες θεωρίες, την οποία εξετάζει και τον ντοκιμαντέρ του Netflix, ισχυρίζεται πως το μικρό κορίτσι έπεσε θύμα κυκλώματος trafficking. Σε αυτή την περίπτωση πολλοί ισχυρίζονται πως το κορίτσι μπορεί να είναι ακόμα ζωντανό. Επιπλέον σύμφωνα με την Telegraph, εκείνη την περίοδο σημειώθηκαν στην περιοχή της εξαφάνισης, αρκετές απόπειρες αρπαγής νεαρών κοριτσιών ηλικίας 6-12 ετών.

2. Πωλήθηκε από τους γονείς της: Μια ακραία θεωρία συνωμοσίας που αναπαράγεται από κάποιους, είναι πως οι γονείς του κοριτσιού, Κέιτ και Γκέρι ΜακΚαν, εμπλέκονται στην εξαφάνισή της. Ισχυρίζονται πως οι ίδιοι την πούλησαν και στη συνέχεια οργάνωσαν την εξαφάνισή της.

Madeleine McCann’s parents organised the whole abduction. They sold her to the traffickers and sedated her on the night so she wouldn’t wake up while been taken, so she wouldn’t cause a scene and draw attention. making it easy for the abduction to take place. — Jack cocking (@RealJackCocking) March 16, 2019

3. Την σκότωσαν οι γονείς της: Ένα ακόμα υποθετικό σενάριο που οι συνωμοσιολόγοι εμπλέκουν τους γονείς στην εξαφάνισή του κοριτσιού. Συγκεκριμένα υποστηρίζουν πως εκείνοι έδωσαν υπερβολική δόση από φάρμακα-ναρκωτικά στο παιδί με αποτέλεσμα να πεθάνει. Μάλιστα στο ντοκιμαντέρ αναφέρεται πως τα σκυλιά της αστυνομίας μύρισαν αίμα στο διαμέρισμα που διέμεναν οι ΜακΚαν, στο αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν αλλά και στα ρούχα της μητέρας, η οποία αρνήθηκε να απαντήσει σε 48 ερωτήσεις της ανάκρισης. Μια άλλη θεωρία ισχυρίζεται πως το κορίτσι πέθανε σε κάποιο τροχαίο ατύχημα και οι γονείς το κάλυψαν. Ωστόσο δεν βρέθηκαν ποτέ ίχνη DNA στο αυτοκίνητο.

4. O Πορτογάλος βιαστής: Μια τέταρτη θεωρία υποστηρίζει πως η Μαντλίν έπεσε θύμα ενός Πορτογάλου παιδόφιλου ο οποίος έκανε επιθέσεις σε πεντάχρονα κορίτσια στην Πορτογαλία, κοντά στο μέρος που παραθέριζε η οικογένεια της Μαντλίν. Ο άνδρας φαίνεται πως εισέβαλε σε σπίτια όπου διέμεναν Βρετανοί τουρίστες και έκανε επίθεση σε κορίτσια όταν αυτά ήταν στο κρεβάτι τους. Φορούσε ιατρική μάσκα και έχει σύμφωνα με μαρτυρίες «μιλούσε αγγλικά αλλά ακουγόταν ξένος».

5. Η θεωρία του ζευγαριού: Κάποιοι ισχυρίζονται ότι η Μαντλίν απήχθη από ένα ζευγάρι που δεν μπορούσε να κάνει παιδιά. Μάλιστα το 2017, υπήρξε δημοσίευμα που ανέφερε πως ένα πλούσιο ζευγάρι είχε πληρώσει για την απαγωγή. Μάλιστα κάποιοι μάρτυρες ισχυρίζονται πως είδαν υπόπτους, λίγες μέρες πριν την εξαφάνιση, που έμοιαζαν να ψάχνουν κάποιο παιδί με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.

6. Η θεωρία του αινίγματος: Κάποιοι ακραίοι συνωμοσιολόγοι ισχυρίζονται πως η Μαντλίν ΜακΚαν δεν υπήρξε ποτέ και πως είναι μια επινόηση της Βρετανικής κυβέρνησης για να απασχολήσει την κοινή γνώμη.

What if Madeleine Mccann never existed and her parents are high paid actors — H (@h_lloumi) March 14, 2019

7. Ο εντοπισμός: Ένα από τα λίγα σενάρια που υποστηρίζει πως το κορίτσι ζει. Μάλιστα οι υποστηρικτές του τονίζουν, πως αυτός ήταν ο μόνος τρόπος το κορίτσι να ζήσει μια φυσιολογική ζωή, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

8. Σκευωρία της πορτογαλικής κυβέρνησης: Ορισμένοι θεωρούν πως η πορτογαλική κυβέρνηση αποφάσισε να κατηγορήσει από την αρχή την οικογένεια ΜακΚαν για την εξαφάνιση της κόρης τους, για να μην πληγεί ο τουρισμός της χώρας. Εάν γινόταν γνωστό πως στην Πορτογαλία κινδυνεύουν τα παιδιά των τουριστών, η οικονομία της χώρας θα κινδύνευε. Μάλιστα ένας ερευνητής φαίνεται να δήλωσε «Κατάλαβα πως οι γονείς δεν είχαν σχέση με την εξαφάνιση μέσα σε 12 δευτερόλεπτα, ήταν και οι δύο συντετριμμένοι».

9. Η περιπλάνηση: Η τελευταία θεωρία ισχυρίζεται πως το κορίτσι έκανε βόλτες μέσα στο διαμέρισμα με δική του θέληση και σκοτώθηκε από κάποιο τραγικό ατύχημα, το πιθανότερο από πνιγμό, ο οποίος είναι η πρώτη αιτία θανάτου από ατύχημα στις ηλικίες από 1 έως 4 χρονών.

i hope so badly that the madeleine mccann case gets solved in my lifetime because it’s the one that baffles me the most. i genuinely don’t know which theory i believe the most, if any 🤷🏻‍♀️ i just HOPE that little girl is found safe and alive one day — gabriella lindley (@velvetgh0st) March 15, 2019

Πηγή: Έθνος