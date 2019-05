Μεξικό: Τουλάχιστον 21 νεκροί και 30 τραυματίες σε τροχαίο δυστύχημα

Toυλάχιστον 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό και τα δύο οχήματα πήραν φωτιά σε τμήμα του οδικού δικτύου στη νοτιοανατολική Πολιτεία Βερακρούς του Μεξικού, δήλωσε πολιτειακός αξιωματούχος και μετέδωσαν μεξικανικά ΜΜΕ.

Το λεωφορείο εκτελούσε δρομολόγιο από την πρωτεύουσα προς την Τούστλα Γκουτιέρες, στη νότια Πολιτεία Τσιάπας, όταν έγινε το δυστύχημα.

A collision between a truck and a bus full of pilgrims in the state of Veracruz, Mexico, has killed at least 21 people. The bus burst into flames after the crash.

The pilgrims were returning from the Catholic shrine of the Virgin of Guadalupe, Mexico's patron saint pic.twitter.com/7azbJiYPQz

