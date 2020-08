Με αντι-Navtex απαντά η Ελλάδα στις τουρκικές προκλήσεις

Οπως τονίζεται σχετικά ο σταθμός της Αττάλειας δεν έχει τη δικαιοδοσία για να εκδώσει NAVTEXγια τη συγκεκριμένη περιοχή και σημειώνεται ότι η περιοχή που δεσμεύεται αναφέρεται σε παράνομη δραστηριότητα και μάλιστα σε περιοχή που επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Mάλιστα, καλούνται οι ναυτιλόμενοι να αγνοήσουν την τουρκική Navtex.

H ελληνική NAVTEX:

ZCZC HA28

100640 AUG 20

IRAKLEIO STATION NAVWARN 455/20

SOUTHEAST CRETAN SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA26-1024/20 IN HELLENIC NAVTEX

SERVICE AREA, REFFERING TO UNAUTHORIZED AND

ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE

GREEK CONTINENTAL SHELF.

IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO

BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA26-1024/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 232059 UTC AUG 20.

NNNN

Αξίζει να σημειωθεί πως ολοκληρώθηκε, πριν από λίγα λεπτά, η συνεδρίαση -υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη- στο Μέγαρο Μαξίμου του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ).

«Το Ορουτς Ρέις έφτασε στην περιοχή ερευνών»

Ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας Φατίχ Ντονμέζ επιβεβαίωσε μέσω Twitter ότι το ερευνητικό πλοίο Oruc Reis απέπλευσε από την Αττάλεια και μάλιστα «έφτασε στην περιοχή όπου θα λειτουργήσει», ανοιχτά από το Καστελόριζο. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα ότι οι προσπάθειες για την «ενεργειακή ανεξαρτησία της Τουρκίας, σε Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα, θα συνεχιστούν χωρίς διακοπή», ενώ σημείωσε, ότι 83 εκατομμύρια Τούρκοι υποστηρίζουν το τουρκικό ερευνητικό πλοίο.

ΓΕΕΘΑ: Ανακλήθηκαν όλες οι άδειες των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων

Σε ανάκληση των αδειών σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων προχώρησε το βράδυ της Κυριακής 10 Αυγούστου το υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Τα στελέχη καλούνται να επιστρέψουν στις μονάδες τους, σε μικρό χρονικό διάστημα. Όσοι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί βρίσκονται σε άδεια, επιστρέφουν άμεσα στις μονάδες, ενώ δεν εγκρίνονται νέες άδειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, συνεδριάζει εκτάκτως στο «ελληνικό πεντάγωνο» το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο.

Επικοινωνία Κυριάκου Μητσοτάκη με ΕΕ και ΝΑΤΟ

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε τηλεφωνικά το πρωί της Δευτέρας (10/8) με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον κ. Μισέλ για τη συμφωνία της Ελλάδας με την Αίγυπτο, αναφορικά με την οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, καθώς και για τις ανησυχητικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Στις 17.00 έχει προγραμματιστεί επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τον Γενικό Γραμματέα του NATO Γενς Στόλτενμπεργκ.